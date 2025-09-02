1600 euró felett az átlagbér a szomszédban, az összes ágazatban nőttek a fizetések

A második negyedévben a szlovák gazdaságban foglalkoztatottak átlagbére elérte az 1654 eurót, ami nominálisan 8,8 százalékkal magasabb a 2024 második negyedévének adatához képest, abszolút számokban kifejezve pedig 134 euróval – jelentette kedden a Szlovák Statisztikai Hivatal (SSÚ). Ez az utóbbi 5 negyedév leggyorsabb növekedése, az inflációt is figyelembe véve a reálbérek a vizsgált időszakban 4,5 százalékkal emelkedtek. Összességében 2025 első 6 hónapjában az országos szlovák átlagbér elérte az 1586 eurót.

Nagyot emelkedtek a szlovák fizetések / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az infláció figyelembevétele után is mind a 19 kiemelt gazdasági ágazatban emelkedtek a reálbérek. A legmagasabb átlagbért a második negyedévben

a pénzügyi és biztosítási tevékenységek területén regisztrálta a statisztikai hivatal, az idevágó mutató 2827 euró.

Az informatikai szegmensben dolgozók átlagbére 2664 euró volt,

és a közigazgatásban dolgozók átlagfizetése is meghaladta a 2000 eurót.

A legalacsonyabb, havi 950 eurós keresetet a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás kategóriájában mérték. Az iparban alkalmazottak átlagos nominális bére a második negyedévben 1791 euró.

Megjegyzendő, hogy Szlovákia nyolc megyéje közül

csupán Pozsony megyében magasabb a fizetés az országos átlagnál, 1960 euróval.

A többi régióban a bérek a sereghajtó Eperjes (Presov) megye 1299 eurójától Kassa megye 1629 eurójáig terjedtek.

Az UniCredit Bank várakozása szerint a második fél évben a nominális bérnövekedés 5-6 százalékra mérséklődik, többek között azért is, mert a munkanélküliség csökkenése megállt, sőt 4 év után 2025 második negyedévében, ha minimális mértékben is (1700 fővel), de újra emelkedni kezdett az állástalanok száma.