Bevezették a 14. havi kötelező fizetést Magyarország közvetlen szomszédjában: nem kevés pénzt kap mindenki karácsonyra

Szlovéniában új adózási könnyítéseket és kötelező karácsonyi bónuszt vezetne be a kormány. A javaslat egyszerre érintené a munkavállalók pénztárcáját és az egyéni vállalkozók adóterheit, a végső változat azonban még társadalmi vitán megy keresztül.

A szlovén kormány kötelezővé tenné a karácsonyi bónuszt, miközben jelentősen csökkentené az egyéni vállalkozók adóterhét / Fotó: Triff

A ljubljanai kabinet csütörtökön elfogadta annak a törvénynek az alapelveit, amely minden munkavállalónak garantálná a kötelező karácsonyi bónuszt, miközben az átalányadózó vállalkozók számára magasabb bevételi plafont vezetne be. Klemen Bostjancic pénzügyminiszter hangsúlyozta: a cél az, hogy a dolgozók erőfeszítései közvetlenül a jövedelmükben is megmutatkozzanak.

A tervezet szerint a bónusz – a 14. havi fizetés formájában – a havi minimálbér felét tenné ki, amely jelenleg 1277 euró.

A juttatás adómentes lenne, hasonlóan az évi szabadságpénzhez. A miniszter emlékeztetett: a modell nem példa nélküli, hiszen több európai országban – például Ausztriában, Olaszországban, Portugáliában vagy Görögországban – már most is kötelező.

Az adócsökkentés másik pillére az egyéni vállalkozókat érinti. A részmunkaidősök értékhatára 30 ezerről 50 ezer euróra, a főállásúaké pedig 60 ezerről 120 ezer euróra emelkedne. Az első 60 ezer euróig csupán 4 százalékos adót kellene fizetni, a fennmaradó részre pedig 20 százalékos kulcs vonatkozna. Ez a maximális bevételi szint mellett is mindössze 12 százalékos effektív adóterhelést jelentene.

A plafont úgy állítjuk be, hogy elkerüljük a visszaéléseket, de ne büntessük azokat, akik tisztességesen dolgoznak

– fogalmazott Bostjancic. Hozzátette: a javaslat társadalmi vitára kerül, hiszen hosszú távon csak széles körű konszenzussal lehet fenntartható.

A lakosság mellett szlovén hadseregről sem feledkeznek el

A gazdasági lépésekkel a kormány egyértelműen a lakosság anyagi helyzetének javítását célozza, miután korábban felmerült, hogy ingatlanadóból teremtenék meg a szükséges forrásokat. A végső döntés az őszi hónapokban születhet meg, így a következő év lehet az első, amikor a kötelező karácsonyi bónusz valósággá válik.