Globális hiány lehet TNT-ből, lassulhat a nagyberuházások kivitelezése

Még az Egyesült Államok hadiipara sem képes arra, hogy TNT nélkül a megfelelő ütemben állítsa elő a tüzérségi lövedékek bizonyos fajtáit, rakétákat és más típusú fegyvereket – írja az Origo. A robbanóanyag hiánya a bányászati munkákat is visszafoghatja, a bányaiparban ugyanis nemcsak bányabővítéseknél szükséges más robbanóanyagok mellett, hanem kőzetrobbantásához is.

Globális hiány mutatkozik TNT-ből, főként az orosz–ukrán háború következményeként (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az ipar is megérzi a TNT hiányát

A trinitrotoluol vegyületcsoporton belül az egyik fajta felel meg a trotil, vagyis a TNT robbanóanyag alapjául, melynek mind ipari, mind katonai felhasználása jelentős. Mivel azonban a TNT gyártása veszélyes hulladék termelésével jár együtt, az Egyesült Államok az 1980-as években leállította a gyártását. Az amerikai hadiipar által igényelt TNT ezt követően Kínából, Oroszországból, Lengyelországból és Ukrajnából származó importból érkezett. Ám az orosz–ukrán háború miatt ezek az országok leállították a TNT exportját (az ukrajnai harctéri műveletekben bevetett fegyverekhez lényegében végtelen mennyiségben képes felvenni most a hadiipar), így az amerikai hadiipar mellett most már polgári célokra is globális hiány mutatkozik abból.

Az amerikai kormányzat ezért új TNT-gyártó üzem felépítésével válaszolna a hiányra, a Kentucky államba tervezett, 435 millió dolláros költséggel megépülő gyár azonban legkorábban 2028 végén kezdhet termelni.

A TNT-t továbbra is széles körben alkalmazzák elsősorban kőzet- és sziklarobbantásoknál, részben a terep megtisztítása, részben a gyártáshoz használt zúzalékhoz való hozzáférés érdekében a nagy infrastruktúrák, vagyis hidak, utak, gátak építésénél. A robbanóanyag hiánya ezeknek a beruházásoknak a kivitelezését lassíthatja.

Az Origo Clark Mica, az Institute of Makers of Explosives, egy amerikai, robbanóanyag-kereskedelemmel és -gyártással foglalkozó cégeket tömörítő iparági szövetség elnökének nyilatkozatát idézte, aki azt mondta, hogy a bányászati műveletek 90 százalékánál szükség van valamilyen robbanóanyagra. Azok hiánya visszavetheti az iparilag fontos ásványkincsek, többek között a ritkaföldfémek, illetve az elektromos átállás miatt nagy mennyiségben igényelt réz kitermelését.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.