Sokan várják az infláció csökkenését – kiderült, mikor jelenik meg a rezsikedvezmény hatása

A januári többletfogyasztás után járó rezsikedvezmény hatása az inflációs statisztikákban is megjelenik, azonban nem minden mutatóban ugyanabban az időpontban.

KSH: Így jelenik meg a rezsikedvezmény elszámolása az inflációs statisztikában / Fotó: Varga József Zoltán / Shutterstock

A statisztikai elszámolás a számlázás időpontjához, az adatbeérkezés üteméhez, valamint a hazai és az európai módszertani szabályokhoz igazodik – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) februári fogyasztói árakról szóló gyorstájékoztatójából.

A vezetékes gáz és az elektromos energia átlagárát a statisztika a háztartások tényleges fogyasztási adatai alapján határozza meg. A számítás során figyelembe veszik a háztartások eltérő energiafelhasználását, valamint azt is, hogy egyes társadalmi csoportok – például a nagycsaládosok – kedvezményekben részesülhetnek. Az alacsonyabb és magasabb ársávok súlya is arányosan jelenik meg az árindexben.

A januári többletfogyasztás után járó támogatás csökkenti az átlagos egységárat, annak hatása az inflációs adatokban is érzékelhető.

A hazai fogyasztói árindexben (CPI) azonban a kedvezmény hatása csak 2026 márciusától jelenik meg. Ennek oka, hogy az összesített lakossági fogyasztási adatok két hónapos késéssel állnak rendelkezésre.

A támogatás statisztikai elszámolása egy éven keresztül történik: 2026 márciusában és áprilisában a havi diktálás alapján számlázó háztartások kedvezménye jelenik meg az árindexben, míg 2026 májusától 2027 februárjáig azoké a fogyasztóké, akik éves vagy hőmérsékletfüggő elszámolással fizetik az energiaszámláikat. A statisztikában tehát a kedvezmény nem a fogyasztás időpontjában, hanem a számlázás idején jelenik meg.

Az európai összehasonlításra szolgáló harmonizált fogyasztói árindex (HICP) esetében eltérő módszertant alkalmaznak. Ebben a mutatóban a háztartási energia elszámolása éves szemléletben történik, a fogyasztási súlyok pedig a naptári év során rögzítettek – 2026-ban például a 2025-ös fogyasztási szerkezet szolgál a számítás alapjául.

Rendkívüli rezsistopot jelentett be Orbán Viktor

Januári rezsistopot vezetett be a kormány – jelentette be korábban Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte, hogy ennek értelmében a kormány a januárban keletkező többletköltséget átvállalja a családoktól. Orbán Viktor azt mondta, hogy a beavatkozásra azért van szükség, mert a januárban tapasztalható időjárás miatt mindenki rendkívüli fűtéskiadásokkal szembesült. A miniszterelnök közölte azt is, hogy gondoskodtak elegendő tűzifáról és megfelelő mennyiségű melegedőről.