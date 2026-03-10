Deviza
szabó imre szilárd
Választás: így szavazhatnak azok, akik április 12-én is dolgoznak – fontos munkaügyi változásokról döntött a kormány

Több ponton is módosultak a jogszabályok, amelyek segítik az idei országgyűlési választáson való részvételt. Az április 12-i választáson két órát kell biztosítania a munkáltatónak, hogy a munkavállaló részt vegyen a szavazáson, illetve aznap mentesülhetnek a munkavégzés alól a szavazatszámláló bizottság tagjai.
Járdi Roland
2026.03.10, 10:33
Frissítve: 2026.03.10, 11:15

A választással kapcsolatban két fontos témakörben módosult a joganyag jogszabály-módosító javaslataink nyomán, amelyek következményei már most jelentős mértékben érzékelhetők – tájékoztatta a Világgazdaságot Szabó Imre Szilárd ügyvéd, a Munkástanácsok ügyvezető alelnöke az április 12-én sorra kerülő országgyűlési választás kapcsán.

Választás: így szavazhatnak azok, akik április 12-én is dolgoznak – fontos munkaügyi változásokról döntött a kormány / Fotó: Csudai Sándor

Az egyik fontos változás, hogy a választás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjainak 

munkavégzés alóli mentesülését kibővítették a szavazás és a szavazatszámlálás napjaival. 

A korábbi szabályozás értelmében az érintettek csak a választás, szavazás napját követő napon mentesültek a munkavégzés alól. A jogszabály a módosítást megelőzően csak az általános munkarend szerinti (hétfőtől péntekig tartó) munkaidő-beosztást vette alapul, nem tartalmazott konkrét rendelkezést arra az esetkörre, ha a munkavállaló a szavazás napjára, vasárnapra) lenne beosztva. 

A változások miatt a munkáltatót nem éri hátrány, mivel a választási szerv tagját megillető távolléti díj és járulékai megtérítését is igényelheti a szavazatszámlálást követő öt napon belül a helyi választási irodától. 

Arról kaptunk visszajelzéseket, hogy a mostani választási időszakban sokkal többen (adott helyeken akár háromszor nagyobb létszámban is) jelentkeztek szavazatszámláló bizottsági tagnak, és ebben vélhetően ez a módosítás is szerepet játszik

– árulta el Szabó Imre Szilárd.

Két órát kaphat a munkavállaló, hogy szavazzon

A Munkástanácsok ügyvezető alelnöke szerint a választáson való részvétel elősegítésében ennél is több embert érint a munka törvénykönyvének az a módosítása, amely orvosolja azt a problémát, amikor valaki a beosztása miatt nem vagy rendkívül nehézkesen jutott el szavazni. 

A munkavállaló az idei választásokon már alanyi jogon mentesül a rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettség alól az országgyűlési képviselők választásán való részvétel céljából legfeljebb két óra időtartamra, amennyiben e napra beosztott rendes vagy elrendelt rendkívüli munkaidő tartama meghaladja a nyolc órát. 

Ez a két óra ráadásul kötelezően díjazott időtartam. 

A munkáltató számára érdemes megfontolni, hogy lehetőleg eleve úgy ossza be aznapra a munkaidőt, hogy a munkavállalók a mentesülési lehetőség kihasználása nélkül, előre tervezett ütemben el tudjanak menni szavazni. Ezt úgy érdemes megoldani, hogy a munkavállaló aznap később kezdhesse vagy korábban fejezhesse be a munkát. Ha ez nem lehetséges, akkor előfordulhat, hogy egyes munkavállalók aznapi munkaidejét meg kell szakítani. 

A távollét nem tehető a munkáltató engedélyétől függővé, ugyanakkor az természetesen elvárt, hogy a felek kommunikálják a távolléttel kapcsolatos igényeiket, szükségleteiket, lehetőségeiket, tehát például a távollétre jogosult munkavállaló ne hagyja el a munkahelyét előzetes jelzés nélkül – figyelmeztetett Szabó Imre Szilárd.

553 cikk

 

