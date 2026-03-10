Éles váltás történt a budapesti lakáspiacon: a tavaly decemberi árcsökkenés után februárban ismét lefelé mozdultak az árak.

Nagyot fékezett a budapesti lakáspiac, de országosan is mérséklődött a drágulás üteme / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

A fővárosban 0,5 százalékkal mérséklődtek az árak januárhoz képest, míg az év első hónapjában még 2,9 százalékos volt a drágulási ütem. Éves összevetésben vizsgálva pedig már csak 14,6 százalékos áremelkedéssel zárta a februárt a budapesti piac, ezzel szemben januárban még 20 százalék felett volt ez a mutató − mutat rá az Ingatlan.com legfrissebb elemzése.

Budapesten kívül is a vevők diktálják a tempót

„A jelentős változás hátterében a budapesti kereslet eltolódása áll. Használt lakások helyett egyre többen érdeklődnek új lakások iránt, mivel a fővárosban már tíz kerületben is folynak olyan lakásfejlesztések, melyek potenciális célpontja elsősorban az Otthon Start programban érdekelt vevők lehetnek. Ez azt jelenti, hogy másfél millió forintnál alacsonyabb négyzetméteráron lehet ezeket az új lakásokat megvásárolni, miközben a budapesti használt társasházi lakások négyzetméterárszintje már meghaladja ezt az árszintet” − magyarázta a piaci folyamatokat Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Ez a változás azért is fontos, mert a havi szintű budapesti árcsökkenés nem a kereslet visszaesésével magyarázható. A naptárhatással korrigálva januárhoz képest 7,8 százalékkal nőtt az eladó lakások és házak iránti érdeklődők száma. Az új építésű ingatlanok iránti februári kereslet pedig több mint 18 százalékkal élénkült januárhoz képest.

A friss adatokból az derül ki, hogy a vevők fizetőképessége Budapesten kívül is kezdi elérni a felső határt. Erre utal, hogy országosan felére csökkent a havi drágulás üteme. Míg januárban 1,5 százalékos volt a havi árnövekedés tempója, addig februárban 0,7 százalékkal nőttek az árak az előző hónaphoz viszonyítva. Éves szinten is lassult a drágulás tempója, ami januárban 17,5 százalékos, februárban viszont már csak 15,6 százalékos áremelkedést mutatott. Árnövekedés tekintetében három régió teljesített az országos átlag felett:

Pest vármegye 17 százalékkal.

Közép-Dunántúl 18,6 százalékkal.

Dél-Alföld 18,5 százalékkal.

A kínálati oldal tovább bővül, jól járhatnak a vevők

A jelenlegi piaci helyzet egyértelműen a vásárlóknak kedvez: Budapesten már 27 ezer, a vármegyeszékhelyek hirdetései között pedig megközelítőleg 14 ezer használt társasházi lakásból válogathatnak a vevők. Ez a változás a fővárosban 53 százalékos, a vármegyeszékhelyeken pedig 46 százalékos bővülés egy év alatt, ami jelentősen javítja a vásárlók alkupozícióit is − olvasható az Ingatlan.com elemzésében.