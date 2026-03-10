Felpattant az OTP, bivalyerős a forint
Donald Trump hétfőn kijelentette, hogy az Irán elleni hadműveletek hamarosan befejezettnek tekinthetők. A háború esetleges befejezésének hírére megugrottak az amerikai tőzsdeindexek, a napközbeni veszteség után az S&P 500 (plusz 0,83 százalék), a Nasdaq Composite (plusz 1,38 százalék) és a Dow Jones (plusz 0,5 százalék) is a pozitív tartományban zárt.
A volatilitást mérő VIX félelemindex is jelentős mértékben, a reggeli 35,3 pontos szintről zárásra 25,5 pontra süllyedt, a Brent árfolyama a tegnapi 119,5 dolláros csúcsról 93 dollárra csökkent. Ázsiában ugyancsak pozitív hangulat alakult ki. A határidős árazások alapján Európában is jelentős, 1,2-1,3 százalékos pozitív korrekcióval kezdődhet a kereskedés – írja az Equilor Befektetési Zrt.
Hasonló fordulat várható a Budapesti Értéktőzsdén is. A forint piacán ez már le is játszódott. Az euró-forint jegyzése a 395-ös szintről 384,5-re esett. Hazai hír, hogy a Központi Statisztikai Hivatal kedd reggel közölt adatai szerint februárban a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 1,4 százalékkal, míg januárhoz képest 0,1 százalékkal emelkedtek. Utoljára 2016-ban volt ilyen alacsonyan az éves drágulás üteme.
A BUX néhány perccel a becsengetés után már 3,4 százalékos pluszban, 124 496 ponton állt.
Az OTP hatalmas, 6,4 százalékos emelkedéssel, 38 000 forinton kezdte a napot.
A Mol részvényei 0,5 százalékkal, 3760 forintra erősödtek.
A Richter kurzusa 0,3 százalékkal, 11 420 forintra jött fel.
A Magyar Telekom árfolyama 3,1 százalékkal, 2145 forintig lőtt ki.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint is szárnyra kapott a hétfői zuhanás után. Az euró visszajött a 390 forint feletti szintekről, reggel 9 óra magasságában 384,5 forint körül jegyezték a bankközi devizapiacon.