Felpattant az OTP, bivalyerős a forint

Donald Trump hétfőn kijelentette, hogy az Irán elleni hadműveletek hamarosan befejezettnek tekinthetők. A háború esetleges befejezésének hírére megugrottak az amerikai tőzsdeindexek, a napközbeni veszteség után az S&P 500 (plusz 0,83 százalék), a Nasdaq Composite (plusz 1,38 százalék) és a Dow Jones (plusz 0,5 százalék) is a pozitív tartományban zárt.

Felpattant az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A volatilitást mérő VIX félelemindex is jelentős mértékben, a reggeli 35,3 pontos szintről zárásra 25,5 pontra süllyedt, a Brent árfolyama a tegnapi 119,5 dolláros csúcsról 93 dollárra csökkent. Ázsiában ugyancsak pozitív hangulat alakult ki. A határidős árazások alapján Európában is jelentős, 1,2-1,3 százalékos pozitív korrekcióval kezdődhet a kereskedés – írja az Equilor Befektetési Zrt.

Hasonló fordulat várható a Budapesti Értéktőzsdén is. A forint piacán ez már le is játszódott. Az euró-forint jegyzése a 395-ös szintről 384,5-re esett. Hazai hír, hogy a Központi Statisztikai Hivatal kedd reggel közölt adatai szerint februárban a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 1,4 százalékkal, míg januárhoz képest 0,1 százalékkal emelkedtek. Utoljára 2016-ban volt ilyen alacsonyan az éves drágulás üteme.

A BUX néhány perccel a becsengetés után már 3,4 százalékos pluszban, 124 496 ponton állt.