Igazi aranybányára bukkanhattak Zelenszkijék: Ukrajna felfedezett egy újabb földrészt, ahonnan évente több milliárd dollárt szakíthat
Az ukrán kormányzat intenzíven elkezdett érdeklődni egy új régió, pontosabban földrész iránt, amely Ukrajnának aranybánya lehet. Erről az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha nyilatkozott. Szerinte Ukrajna haszna évente milliárd dollárokban mérhető.
Aranybánya: Ukrajna milliárdokat szakíthat belőle
Egészen pontosan arról beszélt, hogy a Latin-Amerika és a Karib-térség országaival való kapcsolatok elmélyítése nem csupán szimbolikus, hanem világos gazdasági számításon alapul Ukrajna számára. Erre a külügyminiszter az RBK-Ukrajinának írt véleménycikkében hívta fel a figyelmet. Ukrajna új nagykövetségeket kíván nyitni latin-amerikai országokban.
Szibiha szerint még a kétoldalú kereskedelem és a befektetési együttműködés mérsékelt bővítése is képes lehet
évente milliárd dollárokkal növelni az ukrán áruforgalmat.
Konkrét ágazatokról van szó:
- az agrárszektorról és az élelmiszer-biztonságról,
- a digitalizációról és az állami elektronikus szolgáltatásokról,
- infrastrukturális megoldásokról,
- a gépgyártásról és az energetikáról,
- valamint a védelmi technológiákról.
Az utóbbi kapcsán megjegyezte, hogy tágabb, nem konfrontatív értelemben, hanem mint elrettentő erőről és az élet védelméről lehet szó ezen a téren.
Szibiha kifejtette, hogy Latin-Amerika aktívan fektet be a digitális transzformációba. Ezzel párhuzamosan emlékeztetett arra, hogy Ukrajna az elmúlt években a világ egyik legdinamikusabb digitális ökoszisztémáját hozta létre az állami szolgáltatások terén. A digitalizációval kapcsolatos tapasztalatunk nem egy elméleti modell, hanem egy olyan gyakorlati eszköz, amely már most, háborús körülmények között is működik. A régió számos állama számára ez a tapasztalat alkalmazható és hiánypótló – hangsúlyozta.
Hozzátette azt is, hogy az együttműködés biztonsági dimenziója nem korlátozódik a katonai témákra. A latin régió ugyanis szembesül a transznacionális bűnözéssel, a hibrid- és kiberveszélyekkel, az illegális kereskedelemmel, valamint a külső szereplők befolyásának erősödésével. Szerinte ezekkel szemben Ukrajna az elmúlt években egyedülálló tapasztalatot halmozott fel, tehát az agresszió modern formái elleni védekezésben – a kiberveszélyektől kezdve a dróntechnológiák alkalmazásán át a helyzetfelismerő rendszerekig. Ez a tudása pedig technológiai és gyakorlati jellegű.
Szibiha megjegyezte, hogy Ukrajna nem kényszerít rá senkire modelleket, de kész megosztani azokat az ismereteket és megoldásokat, amelyek már bizonyították hatékonyságukat. Ebben rejlik a fő elv, a kölcsönös előnyök.
Mi nem támogatást kérni jövünk, hanem kompetenciákat és kölcsönösen előnyös együttműködést kínálunk
– tette hozzá.
Ukrajna nyitása Dél-Amerikai felé azért lehet kényes, mert közben Oroszország nagyszabású toborzást folytat zsoldosok körében Délkelet-Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában. Az oroszok ezt a kormányokkal és biztonsági struktúrákkal való együttműködésnek nevezik. Ukrajna tehát ezeket a köröket zavarná meg, főképp gazdasági célzattal.
Viccelődnek az ukrán tévében, de annak kicsit durva: „Hány drónpilóta kellene Magyarország elfoglalásához?” – videó
Az ukrán televízióban már arról beszélnek, hogy az ukránok otthon mind azzal viccelődnek, hogy vajon mennyi drónpilótára lenne szükség Magyarország elfoglalásához. Folytatódik a Magyarország elleni támadássorozat.