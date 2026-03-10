Deviza
Európa fellélegezhet, de a gáztárolók feltöltése nem lesz olcsó mulatság

A béke reménye könnyebbséget hozhat Európa számára, de a kereskedelem helyreállítása nem holnap fog megtörténni. Az európai gázár hónapokig magasan maradhat.
K. B. G.
2026.03.10, 09:03
Frissítve: 2026.03.10, 09:16

Óriási piaci reakciót váltottak ki Donald Trump amerikai elnök szavai, melyek az iráni háború közelgő végét jelezték, így nemcsak az olaj ára esett nagyot a közelgő béke hírére, de az európai földgázárak is elindultak a normalizálódás irányába.

Amíg nem indul újra a katari Rasz Laffan üzem, az európai gázár emelkedett szinten maradhat / Fotó: AFP

A béke reményére esik az európai gázár

A TTF holland gáztőzsdén Trump bejelentése előtt még 60 euró per megawatt fölött jártak az árak, ám kedden már 50 euró alatt indult a kereskedés. A zavartalan ellátás előtt még mindig tornyosulnak akadályok, például a háború miatt leállított óriási katari LNG-üzem, Rasz Laffan újraindítása is heteket vehet igénybe, ahogy az ország exportkapacitásának idei harmadik negyedévtől ígért bővítése is csúszhat.

Ráadásul kedden az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy nem oldják fel a szénhidrogének kulcsfontosságú útvonalán fekvő Hormuzi-szoros blokádját, 

amíg az amerikai és izraeli támadások ténylegesen nem szűnnek meg – jelenti a Reuters

Hétfőn Emmanuel Macron francia elnök is arról beszélt, hogy a heves harcok múltával biztosítanák a tankerek forgalmát az átjárón keresztül.

Bár az európai gázár jelentős mértékben csökkent Trump bejelentésének hatására, a továbbra is fennálló bizonytalanságot jelzi, hogy a 47-48 eurós megawattóránkénti árfolyam még mindig meglehetősen magas, mintegy 70 százalékkal haladja meg az év eleji árat. A teljes körű energiaválság kockázata tehát némileg mérséklődött, ám a várva várt túlkínálat megjelenésére még várni kell az európai és a globális gázpiacon. Ugyanakkor a kedvező időjárás kedvez az alkalmazkodásnak, hiszen az emelkedett gázfogyasztással járó fűtési szezon és a nyári hőhullámok elleni ázsiai hűtési igények közötti időszakban vagyunk.

Az európai gáztárolók feltöltése a következő tél előtt szintén nem tűnik egyszerű feladatnak, különösen az orosz LNG közelgő európai uniós tilalmával párhuzamosan.

