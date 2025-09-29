Deviza
Ebből nem magyarázza ki magát az Amazon: tényleg éveken keresztül verték át a felhasználókat – történelmi bírságot szabott ki a versenyhatóság

Az Amazon hatalmas egyezséget kötött az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottsággal. A Prime-előfizetések körüli viták nyomán történelmi bírság sújtja a céget. A 2,5 milliárd dolláros összeg jelentős része a fogyasztóknak jár vissza, viszont a cégnek jelentős változtatásokat kell eszközölniük a feliratkozással és a lemondással kapcsolatban.
Gergely Máté
2025.09.29., 16:48

Az online kereskedelem világában nem ritkák a viták a fogyasztókat érintő tisztességtelen gyakorlatokról, ám a mostani eset különösen nagy visszhangot váltott ki: az Amazon szeptember 25-én történelmi bírságot szabott ki – a cég mintegy 2,5 milliárd dolláros egyezségre kényszerült az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságával (FTC). A vád szerint a világ egyik legnagyobb online kereskedője megtévesztő módszerekkel ösztönözte felhasználóit a Prime-előfizetésre, majd szándékosan megnehezítette a szolgáltatás lemondását. Bár a cég nem ismerte el a felelősséget, a megállapodás nagyságrendje és tartalma egyaránt jelzi, hogy az ügynek messze ható következményei lehetnek.

Az Amazon tényleg éveken keresztül átverte a felhasználókat – történelmi bírságot szabott ki a versenyhatóság
Az Amazon tényleg éveken keresztül átverte a felhasználókat – történelmi bírságot szabott ki a versenyhatóság / Fotó: Sundry Photography

Az FTC állítása szerint az Amazon 2019. június 23. és 2025. június 23. között olyan „sötét mintákat” alkalmazott a felhasználói felületen, amelyek arra késztették a vásárlókat, hogy észrevétlenül feliratkozzanak a Prime szolgáltatásra, vagy legalábbis ne legyen világos számukra, milyen feltételekkel történik a feliratkozás. A vád szerint 

a lemondási folyamat szándékosan volt túlzottan bonyolult, hosszadalmas, és olyan opciók közé rejtve, amelyek inkább az előfizetés megtartását segítették. 

A bizottság szerint az Amazon belső anyagaiban még külön kifejezésekkel is illette ezeket a módszereket, például „előfizetés-ösztönző mechanizmusnak”, jelezve, hogy a cég tudatosan építette be ezeket a felhasználói élménybe. Az FTC úgy vélte, ezzel az Amazon megsértette a 2010-es Restore Online Shoppers’ Confidence Act (ROSCA) nevű törvényt, mely kifejezetten a megtévesztő előfizetési gyakorlatok ellen született.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy az Egyesült Királyságban is sok vásárló arról számolt be, hogy mióta lemondta az Amazon Prime-előfizetését, folyamatosan nyomást gyakorolnak rá, hogy újra előfizessen. A cég trükkje az volt, hogy 

  • egy teljes képernyős felugró ablakban a Prime-előfizetésre való feliratkozás gombja feltűnően kiemelve jelent meg,
  • és egy előre kipipált mező engedélyezte az Amazonnak, hogy az ajándékkártya-egyenlegből vonjon le a szolgáltatás kifizetésére. 

A vásárlás befejezése előtt a legfeltűnőbb felirat a képernyőn egy élénkzöld gomb volt, melyet megnyomva a felhasználók egy 0,99 font értékű „próbahétre” iratkozhatnak fel. Az oldalon található apró betűs szöveg arról tájékoztat, hogy a gomb megnyomásával egy automatikusan megújuló, 8,99 fontos havi előfizetésre iratkoznak fel, ez pedig természetesen könnyen elkerüli a siető vásárlók figyelmét.

Az Amazon kifizeti a történelmi bírságot, de a bűnösséget nem ismeri el

A megállapodás értelmében az Amazon összesen 2,5 milliárd dollárt fizet. Ebből 1,5 milliárd dollár kárpótlás formájában közvetlenül a Prime-előfizetőkhöz kerül, személyenként legfeljebb 51 dollár értékben. A fennmaradó egymilliárd dollár civil bírságként az államkasszába folyik. A visszatérítésre azok az amerikai Prime-előfizetők jogosultak, akik az említett időszakban regisztráltak a szolgáltatásra, vagy megpróbálták lemondani, de nem jártak sikerrel. Bizonyos esetekben a kifizetés automatikusan megtörténik – például ha az előfizető 12 hónapon belül legfeljebb három Prime-juttatást vett igénybe –, máskor igénylőlapot kell kitölteni. Az FTC hangsúlyozta: 

az egyezség csak az Egyesült Államokban élő előfizetőkre vonatkozik, 

a nemzetközi felhasználók nem részesülnek a visszatérítésből.

A pénzbeli kártérítés mellett az Amazon vállalta, hogy átalakítja a Prime-feliratkozási és lemondási folyamatot. Ennek részeként egyértelmű „Decline Prime” gombot kell biztosítania, világosan kell jeleznie a tagsággal járó kötelezettségeket – például a díjakat és az automatikus megújulást –, valamint olyan lemondási lehetőséget kell kínálnia, mely ugyanolyan egyszerűen működik, mint a regisztráció. Az Amazon mindeközben kitart amellett, hogy nem követett el jogsértést, és szóvivője szerint a cég inkább a hosszadalmas és költséges pereskedést akarta elkerülni az egyezséggel. 

A „sötét minták” jelensége nem új keletű probléma 

A 2,5 milliárd dolláros bírság a második legnagyobb összeg, amelyet az FTC története során egy cégre kiróttak. A precedens súlyát növeli, hogy az Amazon az elmúlt években több fronton is jogi vitákba keveredett: 2023-ban például egy nagyobb antitröszteljárás célpontja lett, melyben 17 amerikai állammal együtt azzal vádolták, hogy versenyellenes gyakorlatokkal akadályozza a piaci szereplőket.

Más vállalatoknál is előfordult már, hogy a hatóságok felléptek a megtévesztő előfizetéses gyakorlatok ellen, de ezek jellemzően kisebb volumenű ügyek voltak, alacsonyabb bírságokkal. A digitális szolgáltatások piacán régóta ismert a „sötét mintákat” jelenség: 

olyan felhasználói felületek kialakítása, amelyek manipulálják a fogyasztót, 

például megnehezítve a lemondást vagy elrejtve a valódi opciókat. Az Amazon esete azonban kiemelkedik ezek közül, mert a világ egyik legnagyobb online kereskedőjeként óriási felhasználói kört érint, és az egyezség összege is példátlanul magas.

A mostani döntés üzenete világos: a szabályozók egyre kevésbé tűrik a felhasználók megtévesztését, és a legnagyobb szereplők sem bújhatnak ki a felelősség alól. Az ügy egyben precedens lehet arra, hogy a világ más részein is szigorúbb fogyasztóvédelmi szabályok szülessenek – hiszen ha az Egyesült Államokban ennyire komoly lépésekre volt szükség, könnyen lehet, hogy Európában és más régiókban is követni fogják a példát.

 

