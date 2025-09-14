Legdrágább, legnagyobb, de biztos, hogy az új Halálcsillag a Lego legjobb dobása? – ezek 2025 nagy meglepetései

A Lego egészen szeptemberig várt, hogy leleplezze idei legnagyobb meglepetését: az új Lego-Halálcsillag a legdrágább és legtöbb elemet tartalmazó szett, amit valaha piacra dobtak. Természetesen a rajongók rögtön rá is vetették magukat, ha másért nem, az említett jellemzői miatt, viszont sokaknak csalódást keltő lett az új készlet, ugyanis lehet, hogy ez a legdrágább és legnagyobb Lego-szett, de nem a legegészebb. Az új Lego-Halálcsillag ugyanis csak egy kivágott szelete a tökéletesen felszerelt és működőképes támaszpontnak. Szerencsére a csalódott rajongók sem maradnak újdonságok nélkül, ugyanis nem az új Halálcsillag volt a Lego idei egyetlen újdonsága.
Sokan azt várták, hogy ha az új Halálcsillag lesz a Lego legdrágább és legnagyobb készlete, akkor egy nagy szétnyitható diszkógömb lesz, hasonlóan a szintén Ultimate Collector sorozatban (UCS) megjelent Ezeréves Sólyomhoz: kívülről hűen leköveti a már ismert űrhajót, a tetejét pedig több ponton le lehet venni, és meg lehet nézni a belső kialakítást. Ezzel szemben Palpatine császár szuperfegyvere egy montázs lett az űrállomás ikonikus helyszíneiről és jeleneteiről – és bár vicces a gumikacsával fürdő rohamosztagos, ennél azért sokan többet vártak.
Egy valamit viszont tényleg nem lehet elvenni tőle, mégpedig, hogy valóban rengeteg elemből áll, és még az egy készletre jutó minifigurák száma is ebben a legtöbb. Az új Lego-Halálcsillag
A pletykák tehát igazak voltak: az új Lego-Halálcsillag lett a cég legdrágább és legnagyobb terméke, de számos rajongó (főleg a Redditen) hangot adott csalódottságának, hogy szépnek szép, de nem adnának ki érte ezer dollárt, pláne nem érzik, miért ezt az UCS következő darabja. Az UCS Lego-szettjei arról híresek, hogy nagyok, sok kockából állnak, és pontosan másolják le az alapanyagot – érthetően a csalódott rajongóknak az utolsóval van bajuk.
Szerencsére a Lego nem csak az új Halálcsillaggal lepett meg minket idén, hanem számos olyan készletet dobtak piacra, melyek kevesebb negatív visszhangot váltottak ki.
Szintén régóta pletykálták, hogy a Lego fel fogja újítani a méltán népszerű kalózhajó-szettjét, a Fekete Gyöngyöt. Nemrég be is fújta a szél a Lego kikötőjébe A Karib-tenger kalózai filmsorozat talán egyik leghíresebb hajóját: bejelentették az új Fekete Gyöngyöt, ami szebb, nagyobb, és drágább, mint a 2011-ben kiadott eredeti szett. A kalózhajó hivatalos részletei a következők:
és akár nyolc minifigurát tartalmaz, köztük Jack Sparrow-t, Elizabeth Swannt, Will Turnert és Barbossát. Korábban azt pletykálták, hogy szeptember 12. lehet a megjelenés napja, most viszont az is hivatalossá vált, hogy szeptember 15. lesz a megjelenés napja, tehát nem az előrendelésé.
Az UCS-készletek bár szépek és nagyok, de magas áraik miatt sok vásárló nem engedheti meg őket magának, ezek a rajongók általában a Botanical és az Architecture-sorozatokban találják meg számításaikat. Utóbbiba olyan népszerű építészeti csodák sorolhatók, mint a tavaly kiadott Notre-Dame és a gízai nagy piramis. Eddig nemigen szerepeltek várak és kastélyok ebbe a sorozatban, mivel ezeknek a kidolgozása meglehetősen sok munkát igényelne, és a végeredmény lehet a többszázezres kategóriába esne, az Architecture tagjai viszont ritkán haladják meg a 100-150 ezer forintot.
Idén viszont egy népszerű turistalátványossággal bővült a sorozat: megjelent a Neuschwanstein kastély, amit sokszor Hamupipőke-kastélynak is neveznek.
A Neuschwanstein-szett 3455 építőelemből áll, ára pedig 109 990 forint, tehát ez a legdrágább az Architecture-sorozatban – cserébe viszont megkapjuk a kastélyt teljes pompájában, a tornyokkal és az erdős domboldallal. Az Architecture-, Botanical- és Icons-szettek mind arra lettek tervezve, hogy könnyen ki lehessen őket állítani egy nappaliba vagy dolgozószobába, ez alól pedig a Neuschwanstein kastély sem lett kivétel.
A Lego csoport 2025 első félévében ismét bizonyította, miért számít a világ egyik legsikeresebb játékgyártójának. A cég bevétele és nyeresége két számjegyű ütemben nőtt, miközben világszerte rekordmennyiségű új szettet dobott piacra, új partnerségeket kötött, és jelentős lépéseket tett a fenntarthatóság felé – mindez azt eredményezte, hogy a Lego rekordbevétellel zárja az első fél évet.
A Lego bevétele 12 százalékkal, 34,6 milliárd dán koronára emelkedett az év első felében, ami történelmi rekordnak számít.
Az első félévben a Lego 314 új készletet dobott piacra – ez eddigi rekord a cég történetében. A legnagyobb slágerek között voltak a klasszikus Lego City és Technic, a felnőttek körében is népszerű Botanicals, az Icons sorozat, valamint a Star Wars-szettek. A Botanicals különösen sikeres volt Valentin-nap és anyák napja környékén, míg a Formula–1-es partnerségnek köszönhetően a Lego-termékek és márkaaktivációk a futamok világában is megjelentek
