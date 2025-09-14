Legdrágább, legnagyobb, de biztos, hogy az új Halálcsillag a Lego legjobb dobása? – ezek 2025 nagy meglepetései

A Lego egészen szeptemberig várt, hogy leleplezze idei legnagyobb meglepetését: az új Lego-Halálcsillag a legdrágább és legtöbb elemet tartalmazó szett, amit valaha piacra dobtak. Természetesen a rajongók rögtön rá is vetették magukat, ha másért nem, az említett jellemzői miatt, viszont sokaknak csalódást keltő lett az új készlet, ugyanis lehet, hogy ez a legdrágább és legnagyobb Lego-szett, de nem a legegészebb. Az új Lego-Halálcsillag ugyanis csak egy kivágott szelete a tökéletesen felszerelt és működőképes támaszpontnak. Szerencsére a csalódott rajongók sem maradnak újdonságok nélkül, ugyanis nem az új Halálcsillag volt a Lego idei egyetlen újdonsága.

Az új Lego-Halálcsillag valóban a valaha volt legdrágább és legnagyobb készlet / Fotó: LEGO Group/Cover Images / REUTERS

Az új Lego-Halálcsillag kicsit lefogyott

Sokan azt várták, hogy ha az új Halálcsillag lesz a Lego legdrágább és legnagyobb készlete, akkor egy nagy szétnyitható diszkógömb lesz, hasonlóan a szintén Ultimate Collector sorozatban (UCS) megjelent Ezeréves Sólyomhoz: kívülről hűen leköveti a már ismert űrhajót, a tetejét pedig több ponton le lehet venni, és meg lehet nézni a belső kialakítást. Ezzel szemben Palpatine császár szuperfegyvere egy montázs lett az űrállomás ikonikus helyszíneiről és jeleneteiről – és bár vicces a gumikacsával fürdő rohamosztagos, ennél azért sokan többet vártak.

Egy valamit viszont tényleg nem lehet elvenni tőle, mégpedig, hogy valóban rengeteg elemből áll, és még az egy készletre jutó minifigurák száma is ebben a legtöbb. Az új Lego-Halálcsillag

összesen 9023 kockából áll,

38 minifigurát tartalmaz – szinte minden fontos Star Wars-karaktert, akinek köze volt a Halálcsillaghoz –,

valamint az ára is figyelemreméltó – külföldön 999,99 dollárért, itthon pedig 409 990 forinttért juthatunk hozzá.

A pletykák tehát igazak voltak: az új Lego-Halálcsillag lett a cég legdrágább és legnagyobb terméke, de számos rajongó (főleg a Redditen) hangot adott csalódottságának, hogy szépnek szép, de nem adnának ki érte ezer dollárt, pláne nem érzik, miért ezt az UCS következő darabja. Az UCS Lego-szettjei arról híresek, hogy nagyok, sok kockából állnak, és pontosan másolják le az alapanyagot – érthetően a csalódott rajongóknak az utolsóval van bajuk.