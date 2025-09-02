Versenyfutás az idővel: így tölti fel Ukrajna a gáztározókat télre

Ukrajna az idei téli felkészülést történelmi mélypontról kezdi: az áprilisban lezárult fűtési szezon végére a föld alatti gáztárolókban mindössze 2,2 százaléknyi aktív gáz maradt. Ez töredéke a 2023-as 15, illetve a 2024-es 11 százalék körüli szintnek.

Az import elengedhetetlen Ukrajna számára / Fotó: NurPhoto via AFP

Elemzők szerint ez önmagában is kihívás, de a helyzetet tovább súlyosbítják az orosz rakétatámadások, amelyek az elmúlt másfél évben célzottan az ukrán gázipari infrastruktúrát érintették. A Naftogaz és a kormány számára ezért idén az egyik legfontosabb stratégiai cél a tárolók gyors és minél teljesebb feltöltése. Szakértők szerint legalább 13 milliárd köbméternyi tartalékra van szükség november elejéig ahhoz, hogy az ország biztonságosan átvészelje a telet, de a jelenlegi trendek alapján akár ennél magasabb készletszint is elérhető.

Három forgatókönyv: az optimistától a kritikusig

A DiXi Group energetikai elemzőintézet tavaszi számításai három lehetséges forgatókönyvet vázoltak fel.

Az optimista változat szerint napi 32 millió köbméter betárolás mellett, 4,9 milliárd köbméternyi importtal 15 milliárd köbméter fölé lehetne emelni a tartalékokat. A közepes pálya – napi 24 millió köbméteres ütem és 3,7 milliárd köbméter import – a tavalyihoz hasonló, 13 milliárd köbméter körüli szintet biztosítana. A pesszimista változat ugyanakkor téli hiánnyal számol: folytatódó orosz támadások, a finanszírozás akadozása és az áramtermelés miatti nyári gázfogyasztás felfutása egyaránt lefelé húzhatja a mérleget.

„A kritikus pont a november elseje. Ha addig nem sikerül elérni legalább a tavalyi készletszintet, a tél közepén ismét kénytelenek leszünk sürgősségi importhoz folyamodni” – fogalmaztak a DiXi Group szakértői.

Felpörgő betárolás: 50 millió köbméter naponta

A májusi lassabb indulás után nyárra látványosan felgyorsult a betárolás. Az Ukrán Energiabörze adatai szerint júniusban az ütem már rendre meghaladta a napi 40 millió köbmétert, júliusban és augusztus elején pedig tartósan az 50 milliós szint körül alakult. Ez magasabb az elemzők által az optimista forgatókönyvhöz rendelt küszöbnél is.