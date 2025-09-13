Deviza
Lebuktak a leggazdagabb európai országok: titkos bécsi találkozón osztják szét az EU-s pénzeket – Magyarországnak résen kell lennie

Az EU leggazdagabb országai titkos találkozót tartottak Bécsben, hogy közös stratégiát dolgozzanak ki a közelgő uniós költségvetési tárgyalásokra. Jelentős törésvonalak alakultak ki az országok között, végül mindenkinek engednie kell majd az álláspontjából.
Hornyák Szabolcs
2025.09.13, 07:43
Frissítve: 2025.09.13, 08:15

Az Európai Unió leggazdagabb országai titkos találkozót tartottak Bécsben, hogy közös stratégiát dolgozzanak ki a közelgő, többéves uniós költségvetési tárgyalásokra. A megbeszélések arra irányulnak, hogy a gazdagabb tagállamok egységes álláspontot alkossanak, különösen a kisebb vagy kohéziós alapokat támogató országokkal folyó tárgyalások előtti előkészületként.

unió, eu, európai unió
Unió: titkos találkozó Bécsben, a leggazdagabb országok tárgyaltak / Fotó: Hans Lucas via AFP

A tervezet az EU 27 tagállamát alapvetően két nagy csoportba osztják. Az egyik oldalon állnak az úgynevezett nettó befizetők, mint Svédország és Franciaország, akik többet fizetnek be, mint amennyit kapnak a közös költségvetésből. Ezek az országok igyekeznek visszafogni a költségvetés nagyságát és a költekezést.

A másik táborban a dél- és kelet-európai országok tartoznak, például Olaszország, Spanyolország és Lengyelország, akik nagyobb kiadások mellett állnak ki. A csoportokon belül is jelen van a megosztottság: Franciaország az agrártámogatások kérdésében inkább Lengyelországhoz áll közelebb, mint Németországhoz.

Unió: titkos találkozó Bécsben, a leggazdagabb országok tárgyaltak

Az országok igyekeznek ezeket a ellentéteket csoportjukon belül rendezni, hogy közös álláspontot alakítsanak ki a költségvetés méretéről. A bécsi megbeszéléseket az EU két nagyhatalma, Franciaország és Németország vezette. Egy uniós diplomata elmondása a Politicónak elmondta: a nettó befizetők között végül Franciaország és Németország dönt a számokról, a többiek pedig követik az irányvonalukat. 

A másik oldalt Lengyelország vezeti, mely a legtöbb közösségi forrást kapja jelenleg az unióból. 

A magyar kormány és Lengyelország közötti fagyos viszony teret engedett a mediterrán országoknak, hogy nagyobb szerepet vállaljanak, emiatt szeptember elején Málta elnökletével üléseztek a dél- és kelet-európai államok szakértői. Az ilyen zárt körű, titkos találkozók kulcsfontosságúak, mivel sokszor itt születnek a fontos döntések.

Az Európai Bizottság nagy erőkkel lobbizik a tagállamoknál, hogy az eredeti javaslathoz minél közelebb maradjanak a végső megállapodás során. Piotr Serafin költségvetési biztos feladata lesz a korábbinál szétaprózott blokkok közötti közvetítés. A politikusnak a két csoport mellett a tagállamokkal is tárgyalnia kell.

A tapasztalatok szerint mindenkinek engednie kell majd az álláspontjából, de eddig mindig sikerül megállapodásra jutni. Mint ismert, az Európai Unió közel 2000 milliárd eurós tervezetet javasolt a következő többéves pénzügyi keretére (MFF), amely a 2028–2034 közötti időszakot fedi le. Ez jelentős növekedést jelent a korábbi, mintegy 1,2 ezermilliárd eurós 2021–2027-es büdzséhez képest.

