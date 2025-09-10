Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Európa harcban áll, célja, hogy Európa önállóan dönthessen a jövőjéről – mondta évértékelő beszédében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben tartott évértékelő beszédében szerdán. A számos kihívás előtt álló közösség politikáját a beszéd előtt Orbán Viktor miniszterelnök is kritizálta, a kormányfő szerint számos hibát vétett a Von der Leyen vezette bizottság. Orbán Viktor szerint a brüsszeli hibalista legfontosabb elemei a lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika.

Ursula von der Leyen kifejezetten háborúpárti beszédet tartott / Fotó: AFP

Beszéde kezdetén Von der Leyen beszélt arról is, hogy az Európai Unió alapvetően egy békeprojekt, de a közösség számos kihívással küzd a megélhetési válságtól a határánál dúló háborúig és az unióval sokszor nyíltan ellenséges hatalmakig. A bizottsági elnök ezért főként az európai függetlenség programját hirdette meg, melynek során az EU saját kezébe veszi sorsát, védelmét, a jövőt irányító technológiákat és energiákat.

A harc és Ukrajna a legfontosabb Von der Leyen szerint

Von der Leyen beszédét főként a harc témája uralta, melyet Európának meg kell vívnia függetlenségéért. A politikus beszélt a külpolitikai kihívásokról is az ukrajnai és gázai háborún keresztül a demokrácia visszaszorulásáig világszerte. Az orosz–ukrán háború kapcsán beszélt az Ukrajna területéről elrabolt gyerekekről is, akik közül Szása, aki végül vissza tudott térni hazájába, a beszéden is jelen volt.

A bizottsági elnök ígéretet tett az elrabolt ukrán gyerekek hazatérésének segítésére, és arról is beszélt, hogy miközben Európa békét akar, Vlagyimir Putyin orosz elnök nem hajlandó leülni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy a békéről tárgyaljon. Múlt héten Oroszország soha nem látott mennyiségű drónt és ballisztikus rakétát vetett be egyetlen támadásban. Von der Leyen felidézte a Lengyelország felett lelőtt orosz drónok esetét is, és hangsúlyozta, hogy az EU Lengyelország mellett áll.

Orosz pénzből építenék újra Ukrajnát

Von der Leyen beszélt a befagyasztott orosz eszközökről is, melyek az ukrán újraépítést finanszírozhatják. Az orosz eszközök képeznék a fedezetet erre, de előbb az uniónak kell hitelt nyújtania, amelyet Ukrajna csak az orosz jóvátétel után fizetne ki. A jóvátételi hitelre azért van szükség, mert Európa már 170 milliárd euróval segítette Ukrajnát, de ennél is többre van szükség. Azonban ez nem terhelheti csak az európai adófizetőket. A befagyasztott orosz vagyon viszont segítheti Ukrajna támogatását. Beszélt arról is, hogy bár a NATO mindig fontos szerepet fog játszani,

Európának készen kell állnia arra, hogy felelősséget vállaljon saját biztonságáért.

A bizottsági elnök többek között 6 milliárd eurónyi hitel előre ütemezését és drónszövetség megkötését is bejelentette Ukrajnával, de beszélt a készülő 19. szankciós csomagról is, melynek célja, hogy további nyomást gyakoroljon Moszkvára. Elmondta, hogy az EU kedvezményeket kíván biztosítani azoknak az országoknak, amelyek támogatják Ukrajnát, vagy ukrán nyersanyagot, vagy ukrán terméket vásárolnak.