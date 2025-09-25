Deviza
Újabb gigantikus létszámcsökkentést tervez a világ legnagyobb, Magyarországon is jelen lévő autóipari beszállítója

A világ legnagyobb autóipari beszállítója további elbocsátásokkal tervezi csökkenteni a költségeket. Várhatóan ötszámjegyű számú munkahely szűnik meg – a már bejelentett 9 ezren felül. A Magyarországon is erős érdekeltségekkel rendelkező Bosch 2,5 milliárd eurós megtakarításra kényszerül.
D. GY.
2025.09.25., 12:29

A Bosch autóipari beszállító újabb hatalmas létszámleépítésre kényszerül - értesült a német Handelsblatt című lap iparági forrásoktól. 

Bosch
Újabb drasztikus létszámleépítés nélkü nem tudja hozni célszámait a Bosch / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Stefan Grosch, a HR igazgatója a közelmúltban a Stuttgarter Zeitungnak adott interjújában bejelentette, hogy a vállalatnak 2,5 milliárd eurót kell megtakarítania. A lap forrásai szerint ez csak ötszámjegyű létszámleépítéssel érhető el. A csökkentés így jelentősen meghaladná a Németországban tavaly bejelentett 9 ezres létszámcsökkentést.

A Bosch tavaly már 11 600 fővel csökkentette létszámát, így Németországban 4500 álláshelyet szüntetett meg. 

Az autóipari beszállító multi által foglalkoztaottak száma 230 ezer főre csökkent. A mobilitási részleg volt a Bosch legnagyobb ágazata 2024 végén, a csoport 90,3 milliárd eurós árbevételének közel kétharmadát tette ki. Az alapítványi tulajdonú vállalat az autóipari alkatrészek mellett háztartási gépeket, elektromos szerszámokat, valamint ipari és épületgépészeti eszközöket is gyárt. 

A Bosch enyhe értékesítési növekedésre számít, de ez kevés az üdvösséghez

A vezetőség a megszorító intézkedéseket tekinti az egyetlen lehetőségnek. Néhány nappal ezelőtt kijelentették, hogy az autóipari részlegben a célként kitűzött 7 százalékos profitráta (az árbevételhez viszonyított üzemi nyereség) másképp nem érhető el - írja a német lap. 

Tavaly a profitráta 3,8 százalék volt. A Bosch szerint alapítványi tulajdonú vállalatként, ahhoz, hogy hosszú távon pénzügyileg független tudjon maradni mindenképpen szükséges ekkora nyereséghányad. A Bosch azonban az elmúlt években ritkán érte el saját profitráta céljait - fűzi hozzá a német ületi körök lapja. A piac ebben nem sok segítséget nyújt: 

a Bosch az idén csak enyhe, két százalékos árbevétel-növekedésre számít, mintegy 57 milliárd euróra, a 2024-es enyhe visszaesés után.

A német autóipar munkaerőpiaci gyengülése újabb fejezetéhez érkezett: az EY elemzése szerint 51 500 állás szűnt meg egyetlen év alatt, ami a teljes ágazati létszám 6,7 százaléka. Ez az összes, iparban eltűnt 114 ezer munkahely közel fele.

A folyamat egyre gyorsul. 2019 óta összesen 112 ezer autóipari állás veszett el Németországban, ennek majdnem a fele az elmúlt 12 hónapban. Az EY szerint a helyzet hátterében elsősorban az exportpiacok gondjai állnak:

  • az Egyesült Államokba irányuló kivitel 10 százalékkal esett;
  • Kínába pedig 14 százalékkal csökkent.
