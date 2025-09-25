Újabb gigantikus létszámcsökkentést tervez a világ legnagyobb, Magyarországon is jelen lévő autóipari beszállítója

A Bosch autóipari beszállító újabb hatalmas létszámleépítésre kényszerül - értesült a német Handelsblatt című lap iparági forrásoktól.
Stefan Grosch, a HR igazgatója a közelmúltban a Stuttgarter Zeitungnak adott interjújában bejelentette, hogy a vállalatnak 2,5 milliárd eurót kell megtakarítania. A lap forrásai szerint ez csak ötszámjegyű létszámleépítéssel érhető el. A csökkentés így jelentősen meghaladná a Németországban tavaly bejelentett 9 ezres létszámcsökkentést.
A Bosch tavaly már 11 600 fővel csökkentette létszámát, így Németországban 4500 álláshelyet szüntetett meg.
Az autóipari beszállító multi által foglalkoztaottak száma 230 ezer főre csökkent. A mobilitási részleg volt a Bosch legnagyobb ágazata 2024 végén, a csoport 90,3 milliárd eurós árbevételének közel kétharmadát tette ki. Az alapítványi tulajdonú vállalat az autóipari alkatrészek mellett háztartási gépeket, elektromos szerszámokat, valamint ipari és épületgépészeti eszközöket is gyárt.
A vezetőség a megszorító intézkedéseket tekinti az egyetlen lehetőségnek. Néhány nappal ezelőtt kijelentették, hogy az autóipari részlegben a célként kitűzött 7 százalékos profitráta (az árbevételhez viszonyított üzemi nyereség) másképp nem érhető el - írja a német lap.
Tavaly a profitráta 3,8 százalék volt. A Bosch szerint alapítványi tulajdonú vállalatként, ahhoz, hogy hosszú távon pénzügyileg független tudjon maradni mindenképpen szükséges ekkora nyereséghányad. A Bosch azonban az elmúlt években ritkán érte el saját profitráta céljait - fűzi hozzá a német ületi körök lapja. A piac ebben nem sok segítséget nyújt:
a Bosch az idén csak enyhe, két százalékos árbevétel-növekedésre számít, mintegy 57 milliárd euróra, a 2024-es enyhe visszaesés után.
A német autóipar munkaerőpiaci gyengülése újabb fejezetéhez érkezett: az EY elemzése szerint 51 500 állás szűnt meg egyetlen év alatt, ami a teljes ágazati létszám 6,7 százaléka. Ez az összes, iparban eltűnt 114 ezer munkahely közel fele.
A folyamat egyre gyorsul. 2019 óta összesen 112 ezer autóipari állás veszett el Németországban, ennek majdnem a fele az elmúlt 12 hónapban. Az EY szerint a helyzet hátterében elsősorban az exportpiacok gondjai állnak:
