Nem akárki mondta ki: minden autó elektromos lesz, nincs visszaút – ezt nem fogja túlélni az összes nyugati márka

Az autóipar elektromos lesz, ebben nincs visszaút a Volvo vezérigazgatója, Hakan Samelsson szerint, aki arról is beszélt, hogyaz elképzelhető, hogyx egyes régiókban z átmenet tovább tart, de az irány világos.
A 74 éves veterán cégvezető a vállalat 2021-es tőzsdei bevezetését követően visszavonult, de áprilisban a többségi tulajdonos kínai Geely mögött álló Li Sifu kérésére visszatért, hogy megfordítsa a Volvo szerencséjét. Samuelsson szerint a cég elektromos stratégiáját újjá kell éleszteni, mert 10 éven belül minden autó elektromos lesz majd, ráadásul a jelenleginél olcsóbb árakon.
A Volvo-vezér ezért most fő feladatának a költségek leszorítását tartja, az eladások felpörgetése csak azt követően következhet, ám a cég szerencséjének megfordításában egy harmadik lépésnek is kell következnie, ami a hosszútávú stratégiáról szól. A cégnek vissza kell nyernie a vezető pozícióját a technológiai fejlesztések terén, olyan projektekre van szükség, ahol az élbolyban van.
Minderre a cégvezetőnek nem lesz túl sok ideje, hiszen a Bloomberg számára adott interjúban azt is elárulta, hogy nem tervezi a két éves szerződése meghosszabbítását. A volvo törekvéseit taglalva beszélt többek között arról, hogy egy egységes globális architektúra létrehozására van szükség, mely azonban a regionális változatok számára is teret nyit. Samuelsson szerint az elektromos átállást nem lehet feladni, azt a cég minél előbb hajtja végre, annál jobb helyzetben lesz, de azt elismerte, hogy
szükség lehet még plug-in hibrid modellekre a közeljövőben, különösen azokon a helyeken, ahol a töltőhálózat nem elégséges.
A Volvo elektromos eladásainak visszaesését azzal magyarázta, hogy a vámok negatívan hatottak a Kínából importált EX30 eladásaira, melynek gyártását a belgiumi Gentbe helyezték át, ám az még nem pörgött fel a kellő mértékben.
A Volvo-vezér szerint az európai gyártóknak nem lesz könnyű dolga az elektromos átállásban, hiszen óriási a verseny a kínai márkák felől, akik a hazai elektromosautó-piac több mint felét már meghódították, és akik egyre inkább megjelennek az ország határain túl is. Tudomásul kell venni tehát, hogy Kína fontos szereplő lesz a jövő autóiparában, és
ahogy a robbanómotoros autók terén is voltak kiemelkedő vállalkozások, mint a Toyota, a Volkswagen vagy a GM, úgy két-három kínai óriás is ki fog emelkedni.
Mindez azt is jelenti, hogy a hagyományos autógyártók számára egyre kisebb szelet jut majd a piacból, amihez lesznek akik tudnak alkalmazkodni és lesznek, akik nem. Az autóipar konszolidációja ugyanakkor a BYD ügyvezető alelnöke, Stella Li szerint nemcsak a nyugati cégeket érinti, hiszen Kínában is óriási a verseny. A világ legnagyobb autópiacán 129 elektromos autó márka verseng a vásárlók kegyeiért, amiból szerinte csak mintegy 20 maradhat.
Samuelsson is érintette a kínai kapcsolatot, például azt, hogy a Volvo többségi tulajdonosa a Geely, ám szerinte ez nem okoz gondot az amerikai piachoz való hozzáférésben, hiszen a Volvo önálló tőzsdei cég, nem a Geely leánya, és az adatok is a cégnél maradnak, ahogy a cég irányítása is független. A piacok töredezése miatt szerinte most nem téma az sem, hogy Kínában a Geelyvel közös vegyesvállalatot hozzanak létre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.