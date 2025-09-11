Nem akárki mondta ki: minden autó elektromos lesz, nincs visszaút – ezt nem fogja túlélni az összes nyugati márka

Az autóipar elektromos lesz, ebben nincs visszaút a Volvo vezérigazgatója, Hakan Samelsson szerint, aki arról is beszélt, hogyaz elképzelhető, hogyx egyes régiókban z átmenet tovább tart, de az irány világos.

A Volvo nem kíván visszafordulni az elektroos átállás útján/Fotó: Jonathan Weiss / shutterstock

A 74 éves veterán cégvezető a vállalat 2021-es tőzsdei bevezetését követően visszavonult, de áprilisban a többségi tulajdonos kínai Geely mögött álló Li Sifu kérésére visszatért, hogy megfordítsa a Volvo szerencséjét. Samuelsson szerint a cég elektromos stratégiáját újjá kell éleszteni, mert 10 éven belül minden autó elektromos lesz majd, ráadásul a jelenleginél olcsóbb árakon.

Így fordítaná meg a Volvo szerencséjét a régi-új vezér

A Volvo-vezér ezért most fő feladatának a költségek leszorítását tartja, az eladások felpörgetése csak azt követően következhet, ám a cég szerencséjének megfordításában egy harmadik lépésnek is kell következnie, ami a hosszútávú stratégiáról szól. A cégnek vissza kell nyernie a vezető pozícióját a technológiai fejlesztések terén, olyan projektekre van szükség, ahol az élbolyban van.

Minderre a cégvezetőnek nem lesz túl sok ideje, hiszen a Bloomberg számára adott interjúban azt is elárulta, hogy nem tervezi a két éves szerződése meghosszabbítását. A volvo törekvéseit taglalva beszélt többek között arról, hogy egy egységes globális architektúra létrehozására van szükség, mely azonban a regionális változatok számára is teret nyit. Samuelsson szerint az elektromos átállást nem lehet feladni, azt a cég minél előbb hajtja végre, annál jobb helyzetben lesz, de azt elismerte, hogy

szükség lehet még plug-in hibrid modellekre a közeljövőben, különösen azokon a helyeken, ahol a töltőhálózat nem elégséges.

A Volvo elektromos eladásainak visszaesését azzal magyarázta, hogy a vámok negatívan hatottak a Kínából importált EX30 eladásaira, melynek gyártását a belgiumi Gentbe helyezték át, ám az még nem pörgött fel a kellő mértékben.

Kína fontos szereplő az autóiparban, akár tetszik, akár nem

A Volvo-vezér szerint az európai gyártóknak nem lesz könnyű dolga az elektromos átállásban, hiszen óriási a verseny a kínai márkák felől, akik a hazai elektromosautó-piac több mint felét már meghódították, és akik egyre inkább megjelennek az ország határain túl is. Tudomásul kell venni tehát, hogy Kína fontos szereplő lesz a jövő autóiparában, és

ahogy a robbanómotoros autók terén is voltak kiemelkedő vállalkozások, mint a Toyota, a Volkswagen vagy a GM, úgy két-három kínai óriás is ki fog emelkedni.

Mindez azt is jelenti, hogy a hagyományos autógyártók számára egyre kisebb szelet jut majd a piacból, amihez lesznek akik tudnak alkalmazkodni és lesznek, akik nem. Az autóipar konszolidációja ugyanakkor a BYD ügyvezető alelnöke, Stella Li szerint nemcsak a nyugati cégeket érinti, hiszen Kínában is óriási a verseny. A világ legnagyobb autópiacán 129 elektromos autó márka verseng a vásárlók kegyeiért, amiból szerinte csak mintegy 20 maradhat.