Sorra dönti a történelmi csúcsokat az arany, ez a rali azonban más, mint a többi

Mostanában alig van olyan nap, hogy a sárga fém ne törne át egy újabb történelmi csúcsot. Ennek hátterében azonban csak részben az inflációs félelmek állnak, az arany szert tett egy új szerepre is: az államkötvények csökkenő súlya mellett kiegyensúlyozza a portfóliókat.
D. GY.
2025.10.06., 12:30

Az arany az 1970-es évek óta nem látott mértékű ralit produkál, amit szakértők szerint „aranyozott FOMO” hajt – azaz a befektetők attól félnek, hogy kimaradnak a nagy árfolyam-emelkedésből, miközben az inflációtól tartva egyre többen veszik be a nemesfémet a portfóliójukba.

arany ára aranyrudak
Bekerült a klasszikus portfóliókba is az arany, immár nem csak vészhelyzeti tartalék / Fotó: Science Photo Library via AFP

Az arany ára idén közel 50 százalékkal szárnyalt, és unciánként 3800 dollár fölé, történelmi csúcsra emelkedett, miután Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborúja menekülőeszközökbe terelte a befektetőket, és meggyengítette a dollárt.

Mindenki fél, hogy kimarad a raliból

Még amikor a vámháború által okozott piaci volatilitás a nyáron csillapodott, az aranyár akkor is tovább emelkedett; szeptemberben közel 12 százalékkal nőtt, ami a legnagyobb havi növekedés 2011 óta. A befektetési szakemberek szerint a kulcsfontosságú tényező az volt, hogy a jegybanki aranyvásárlások évei után a befektetők szélesebb köre is beszállt az emelkedő árfolyamok hajszolásába. 

Ez az aranyozott FOMO 

mondta a Financial Timesnak Luca Paolini, a Pictet Asset Management vezető stratégája, utalva a „fear of missing out”, azaz a „kimaradástól való félelem” jelenségére, amely a technológiai óriáscégek részvényeinek és más piacoknak a szárnyalását is táplálta. „Az arany olyan fontossá  vált… hogy egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Eljött az a pont, amikor lehetetlenné válik, hogy ne legyen belőle a portfólióban” – tette hozzá.

A piac „kissé megbolondult” 

– mondta Nicky Shiels, az MKS Pamp nemesfém-kereskedő és -finomító elemzője, hozzátéve, hogy az igazi „játékszabály-változtató tényező” az aranyalapú tőzsdén kereskedett alapokba (ETF-ekbe) történő hatalmas beáramlás volt, amelyek olcsó és népszerű befektetési eszközök mind a kis-, mind az intézményi befektetők körében.

  • A nettó tőkebeáramlás az arany-ETF-ekbe az elmúlt négy hétben 13,6 milliárd dollárra nőtt a World Gold Council adatai szerint, ami azt jelenti, hogy 
  • 2025-ben eddig több mint 60 milliárd dollár érkezett ezekbe az alapokba – ez éves rekord. 
  • Az ETF-ek által tartott arany mennyisége 3800 tonna fölé emelkedett, megközelítve a koronavírus-járvány idején tapasztalt csúcsot.

 

A mostani, az 1979-es olajársokk óta legnagyobb áremelkedés mögött az áll, hogy egyre több befektető – a magánszemélyektől a nyugdíjalapokig – hosszú távú kitettséget épít ki a nemesfémekben, hasonlóan ahhoz, ahogyan eddig a részvényekre és a kötvényekre tekintettek. 

A hagyományos 60-40-es részvény-kötvény portfóliófelosztás helyett a Morgan Stanley már egy 60-20-20-as modellt javasol, ahol az arany ugyanolyan súllyal szerepel, mint a kötvények.

Ez a változás több ezermilliárd dollárnyi tőke beáramlását hozhatná az aranypiacra, és jókora eltérést jelentene a jelenlegi helyzettől, amikor az alapkezelők átlagosan mindössze 2 százalékot tartanak aranyban – derül ki a Bank of America friss felméréséből.

„Nagyon régóta először – mondta Michael Widmer, a BofA fémkutatási vezetője – számos ügyfél érdeklődik hosszú távú aranybefektetés iránt.” Valérie Noel, a svájci Syz Group privátbank-kereskedési vezetője szerint néhány ügyfél olyan ügyleteket keres, ahol az aranyvásárlás mellett a dollár ellen fogad. 

Sokan szeretnének shortolni a dollárra, de nem tudják, melyik devizát vegyék helyette – ez a bizonytalanság közvetlenül az aranyhoz vezeti őket 

– tette hozzá az MKS Pamp elemzője, Shiels.

Megváltozott az arany szerepe

Az arany – amely a kötvényekkel ellentétben nem fizet hozamot – sokáig gyanakvással övezett eszköz volt a hagyományos befektetők körében, mivel nehéz értékelni és megjósolni az árát. Warren Buffett korábban úgy jellemezte a sárga fémet, mint „olyan dolgot, amely sem különösebben hasznos, sem termékeny”.

A befektetők a 2008-as globális pénzügyi válság után árasztották el az aranypiacot, amikor a jegybankok mennyiségi lazítással igyekeztek megoldani a válságot. 

A hiperinflációtól való félelmek azonban alaptalannak bizonyultak, és az arany ára nem tudta meghaladni a 2011-es csúcsot egészen 2020 nyaráig.

Most viszont a kötvénypiacok volatilitása – a fejlett országok rekordméretű államadósság-kibocsátásai miatti aggodalmak  – csökkentik a kötvények vonzerejét, az állampapírok kezdik elveszíteni portfólió-kiegyensúlyozó szerepüket, így a figyelem az arany felé fordul. „A kötvénypiacokon tapasztalt mozgások egyfajta taszító erőként hatnak” – mondta Maya Bhandari, a Neuberger Berman EMEA-régiójának többeszköz-stratégiáért felelős befektetési igazgatója. 

Az arany most vonzóbbnak tűnik, mint diverzifikáló eszköz a részvénykitettség mellé, mint a kötvények

– tette hozzá.

Biztosíték a szélsőséges forgatókönyvek ellen

Egy másik mozgatórugó az a félelem, hogy a döntéshozók a rekord államadósságokra úgy reagálnak majd, hogy megengedik az infláció cél fölötti elszabadulását, ezzel gyakorlatilag elértéktelenítve a pénzügyi eszközöket – különösen annak fényében, hogy Trump nyomást gyakorol a Fedre az alacsony kamatok fenntartása érdekében. Gyakorlatilag 

attól tartanak, hogy a kormányok elinflálják az adósságot. 

A kötvénypiac egyelőre nem árazza ezt, viszont a befektetők az aranyat használják a szélsőséges forgatókönyvek elleni védekezésre – mondta Francesca Fornasari, az Insight Investment devizastratégiai vezetője. „Nem az a fő forgatókönyvünk, hogy a Fed elveszíti a függetlenségét, és elszabadul az infláció, de szeretnénk, ha lenne valamink arra az esetre, ha mégis bekövetkezne” – tette hozzá.

Sorra dönti a történelmi csúcsokat az arany, ez a rali azonban más, mint a többi

