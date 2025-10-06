Történelmi csúcson a részvénypiacok, száguld az arany és a bitcoin is - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

A japán részvénypiac több mint 4 százalékkal, új történelmi csúcsra emelkedett, a jen viszont gyengült hétfőn, miután a fiskális és monetáris politikában galambként ismert Sanae Takaichit választották meg a kormányzó párt vezetőjévé, aki így jó úton halad afelé, hogy az ország első női miniszterelnöke legyen.
Egy évvel ezelőtt Takaichi a jegybank kamatemelési döntését „ostobaságnak” nevezte, bár legutóbbi nyilatkozatai visszafogottabbak voltak, csupán azt hangsúlyozta, hogy a jegybank politikájának összhangban kell lennie a kormány céljaival.
Úgy gondoljuk, hogy túlzottak azok az aggodalmak, amelyek szerint a következő kormány extrém költségvetési expanziót folytatna, vagy politikai nyomást gyakorolna a japán jegybankra
– idézi a Reuters a Morgan Stanley MUFG Securities közgazdászait, akik megjegyzik, hogy Takaichi álláspontja „szorosan összhangban áll” Kazuo Ueda, a jegybank kormányzójának „óvatos megközelítésével” a monetáris politikai normalizáció terén.
A régió legtöbb nagy tőzsdéje hétfőn ünnepnap miatt zárva volt, köztük Kína szárazföldi piacai, Dél-Korea és Tajvan.
Az arany 3904 dollár körül mozgott, miután korábban 0,9 százalék emelkedéssel elérte a 3919,59 dolláros rekordot.
A bitcoin 123 590 dollár körül forgott, miután vasárnap 125 653,32 dollárig emelkedett. „A mostani kormányzati leállás tényleg számít” – mondta Geoffrey Kendrick, a Standard Chartered Bank digitális eszközökért felelős kutatási vezetője.
Idén a bitcoin szorosan együtt mozgott az amerikai kormány kockázataival, amit legjobban az amerikai kincstárjegyek hozamfelárával való kapcsolat mutat
– tette hozzá. „Úgy gondolom, a bitcoin a leállás teljes ideje alatt emelkedni fog, és hamarosan eléri a 135 000 dollárt” – jósolta Kendrick.
Az olajárak is emelkedtek, miután az OPEC+ vasárnap bejelentette, hogy novembertől napi 137 ezer hordóval növeli a termelést – ugyanazzal a szerény ütemmel, mint októberben –, miközben továbbra is fennállnak az aggodalmak a közelgő túlkínálat miatt. A találkozó előtt források szerint
Oroszország a 137 hordós növelést támogatta, hogy elkerülje az árak további csökkenését, míg Szaúd-Arábia ennek a dupláját, tripláját, sőt akár négyszeresét is preferálta volna, hogy gyorsabban visszaszerezze piaci részesedését.
