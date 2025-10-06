Deviza
Történelmi csúcson a részvénypiacok, száguld az arany és a bitcoin is - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Női miniszterelnöke lehet Japánnak - első ízben -, aki a költségvetési lazítás híve. Az amerikai kormányzati leállás miatt újabb csúcsot döntött meg az arany és a bitcoin árfolyama. Az amerikai részvénypiac szintén sorra dönti a rekordokat.
D. GY.
2025.10.06., 07:36

A japán részvénypiac több mint 4 százalékkal, új történelmi csúcsra emelkedett, a jen viszont gyengült hétfőn, miután a fiskális és monetáris politikában galambként ismert Sanae Takaichit választották meg a kormányzó párt vezetőjévé, aki így jó úton halad afelé, hogy az ország első női miniszterelnöke legyen.

Történelmi csúcson a Nikkei, a részvénypiac sorra dönti a rekordokat / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP
  • Az arany ára rekordmagasságba, 3900 dollár fölé emelkedett, 
  • a vezető kriptodeviza, a bitcoin vasárnap új történelmi csúcsra szökött, mivel a befektetők egyre inkább alternatív eszközök felé fordulnak az amerikai kormány leállása miatt kialakult bizonytalanságban. 
  • A japán Nikkei index 4,3 százalékkal 47 734,04 pontra emelkedett a kereskedés első 15 percében, miután Takaichi legyőzte a mérsékeltebb Shinjiro Koizumit a Liberális Demokrata Párt szombati vezetőválasztásán, és a befektetők további fiskális ösztönzők életbe léptetésére számítanak. 
  • A jen 1,6 százalékkal 150 jen/dollár árfolyamra gyengült, a rövid lejáratú japán államkötvények hozama kétéves mélypontra süllyedt. A kereskedők csökkentették a várakozásaikat arra vonatkozóan, hogy mikor kezdi el a japán jegybank ismét emelni a kamatokat. 
  • A piaci várakozások szerint a jegybanki kamatemelés esélye az év végéig 68 százalékról 41 százalékra esett vissza péntekhez képest. 

Egy évvel ezelőtt Takaichi a jegybank kamatemelési döntését „ostobaságnak” nevezte, bár legutóbbi nyilatkozatai visszafogottabbak voltak, csupán azt hangsúlyozta, hogy a jegybank politikájának összhangban kell lennie a kormány céljaival. 

Úgy gondoljuk, hogy túlzottak azok az aggodalmak, amelyek szerint a következő kormány extrém költségvetési expanziót folytatna, vagy politikai nyomást gyakorolna a japán jegybankra 

idézi a Reuters a Morgan Stanley MUFG Securities közgazdászait, akik megjegyzik, hogy Takaichi álláspontja „szorosan összhangban áll” Kazuo Ueda, a jegybank kormányzójának „óvatos megközelítésével” a monetáris politikai normalizáció terén.

Rekordot rekordra halmoz az amerikai részvénypiac

A régió legtöbb nagy tőzsdéje hétfőn ünnepnap miatt zárva volt, köztük Kína szárazföldi piacai, Dél-Korea és Tajvan. 

  • A hongkongi Hang Seng index 0,3 százalékkal csökkent a keddi ünnep előtt. 
  • Ausztrália vezető indexe 0,1 százalékkal esett, bár a forgalom visszafogott volt, mivel több államban – köztük Új-Dél-Walesben és Queenslandben – is ünnepnap volt. 
  • Az amerikai S&P 500 határidős index 0,2 százalék emelkedést jelzett, miután a pénteki záróérték új rekordot állított be. 
  • Az amerikai dollár erősödött az európai valutákkal szemben, kihasználva a jen elleni lendületét, és visszaszerezte a múlt heti 0,5 százalék veszteségét a főbb devizákkal szembeni kosárral szemben. 
  • Az euró 0,25 százalékkal 1,1714 dollárra, 
  • a font 0,23 százalékkal 1,34385 dollárra gyengült. 

Újabb történelmi csúcson az arany és a bitcoin 

Az arany 3904 dollár körül mozgott, miután korábban 0,9 százalék emelkedéssel elérte a 3919,59 dolláros rekordot.

A bitcoin 123 590 dollár körül forgott, miután vasárnap 125 653,32 dollárig emelkedett. „A mostani kormányzati leállás tényleg számít” – mondta Geoffrey Kendrick, a Standard Chartered Bank digitális eszközökért felelős kutatási vezetője. 

Idén a bitcoin szorosan együtt mozgott az amerikai kormány kockázataival, amit legjobban az amerikai kincstárjegyek hozamfelárával való kapcsolat mutat

 – tette hozzá. „Úgy gondolom, a bitcoin a leállás teljes ideje alatt emelkedni fog, és hamarosan eléri a 135 000 dollárt” – jósolta Kendrick.

Növeli kitermelését az OPEC, bár Szaúd-Arábia nagyobb emelést szorgalmazott

Az olajárak is emelkedtek, miután az OPEC+ vasárnap bejelentette, hogy novembertől napi 137 ezer hordóval növeli a termelést – ugyanazzal a szerény ütemmel, mint októberben –, miközben továbbra is fennállnak az aggodalmak a közelgő túlkínálat miatt. A találkozó előtt források szerint 

Oroszország a 137 hordós növelést támogatta, hogy elkerülje az árak további csökkenését, míg Szaúd-Arábia ennek a dupláját, tripláját, sőt akár négyszeresét is preferálta volna, hogy gyorsabban visszaszerezze piaci részesedését.

  • A Brent nyersolaj határidős ára 1,3 százalékkal 65,39 dollárra, 
  • az amerikai WTI 1,4 százalékkal 61,71 dollárra emelkedett hordónként.
Történelmi csúcson a részvénypiacok, száguld az arany és a bitcoin is - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

