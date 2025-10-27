Megvan, melyik országban a legolcsóbb autót venni Európában: örülhetnek a magyarok, nagyon közel van

Az autóárak összehasonlítása Európában összetett feladat. Egyes modellekre azért nem érdemes koncentrálni, mert a márkák országonként eltérő árképzési és marketingstratégiákat alkalmaznak. Az új és használt autók ára is nagy különbségeket mutat, ami tovább nehezíti az összevetést – világított rá az Euronews az elemzésében.

Hatalmas különbségek az autóárakban Európában – itt a legdrágább és a legolcsóbb országok listája / Fotó: Canetti

A lap az Eurostat „személyes közlekedési eszközök” árindexét használta a ranglistához. Az index az európai átlagot 100 euróban határozza meg, és ehhez viszonyítja az egyes országok árszintjét. Az adat az autókat, motorkerékpárokat és bicikliket tartalmazzák, de nem számolnak a karbantartási, javítási, üzemanyag- vagy alkatrészköltségekkel.

Auó: Törökország a legdrágább ország

A 36 vizsgált európai ország közül messze Törökországban a legmagasabb az autók és más járművek ára: 36,4 százalékkal haladják meg az uniós átlagot. Ez azt jelenti, hogy ami az EU-ban átlagosan 100 euróba kerül, azért Törökországban 136,4 eurót kell fizetni.

Az Európai Unión belül Dánia a legdrágább, ahol 9,1 százalékkal magasabbak az árak az átlaghoz képest.

„Az autókat terhelő közvetlen adók (áfa, regisztrációs és vásárláshoz kapcsolódó díjak) nagyon eltérők az EU-ban. Dánia kiugróan magas adókulcsa magyarázza a magas árindexet” – mondta Georg Strasser, az Európai Központi Bank kutatója.

Izland (18,1 százalék), Hollandia (14,3 százalék), Írország (10,3 százalék) és Svájc (10,2 százalék ) szintén a drágább országok közé tartoznak, ahol az árak legalább 10 százalékkal meghaladják az uniós átlagot.

Észak-Macedónia és Szlovákia a legolcsóbb

A legolcsóbb országok a személyes közlekedési eszközök terén Észak-Macedónia és Szlovákia. Az EU-átlaghoz (100 euró) viszonyítva ugyanaz az autó vagy bicikli 87,7 euróba kerül Észak-Macedóniában és 88,6 euróba Szlovákiában – vagyis 12,3, illetve 11,4 százalékkal olcsóbb.

A járműgyártók országonként másképp árazzák be a modelljeiket.

Az EU négy legnagyobb gazdasága közül Spanyolországban a legolcsóbb az autóvásárlás: az árak 3,8 százalékkal alacsonyabbak az uniós átlagnál. Németország az egyetlen, ahol kicsivel (0,4 százalékkal) magasabb az árszint, míg Franciaország (mínusz 0,2 százalék) és Olaszország (mínusz 0,3 százalék) közel áll az átlaghoz.

Magyarországon 0,3 százalékkal magasabbak az árak az uniós átlaghoz képest.

Országonként nemcsak az adók mások, de az autógyártók árpolitikája is

Strasser szerint

az EU-n belül elsősorban az adózás és az „árképzés a piacra” (pricing-to-market) okozza a különbségeket, míg az unión kívül a szabályozási eltérések is jelentősek lehetnek.

A kutató kiemelte hogy az eltérő fogyasztói igények – például bizonyos márkák, extrák vagy fizetőképesség iránti preferenciák – miatt a gyártók piaconként eltérő árakat alakítanak ki, ami viszont „csak akkor működik, ha az autók határokon átnyúló kereskedelme korlátozott”.