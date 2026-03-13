Barátság-vezeték: kikerült a videó, hogyan tárgyal a magyar vizsgálóbizottság Kijevben – „A Mol kifizette azt az olajat”
Kijevből jelentkezett be videóban Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, aki a Barátság kőolajvezeték ügyében Ukrajnába utazott magyar tényfeltáró delegációt vezeti. Az államtitkár szerint a küldöttség tárgyalásokat folytat a vezeték helyzetéről, miközben több ország és az Európai Bizottság is figyelemmel kíséri az ügy alakulását.
„A Mol kifizette azt az olajat” – fogalmazott a videóban, utalva arra, hogy a magyar fél álláspontja szerint a vezetéken érkező nyersanyag a magyar olajtársaság tulajdona.
A Facebookon közzétett videó szerint a magyar delegáció már az ukrán fővárosban folytat egyeztetéseket a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzetről. Czepek Gábor arról beszélt, hogy a tárgyalásokon több ország képviselője is érdeklődött a magyar álláspont iránt, miközben az Európai Bizottság is vizsgálja a kialakult energiapiaci konfliktust.
A magyar kormány korábban azért küldte Kijevbe a delegációt, hogy tisztázzák a vezeték működésével kapcsolatos kérdéseket, és felmérjék annak állapotát. A négyfős küldöttséget Czepek Gábor vezeti, tagjai között pedig
- egy olajipari szakember,
- egy energiapiaci elemző
- és egy nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető
is helyet kapott. Az államtitkár a videóban hangsúlyozta: a magyar álláspont szerint a vezeték leállítása komoly ellátásbiztonsági kérdés, mivel ezen az útvonalon érkezik az országba az a kőolaj, amelyből a hazai finomítók üzemanyagot állítanak elő. A Barátság kőolajvezeték Magyarország energiarendszerének egyik kulcseleme, az ezen érkező uráli típusú orosz kőolaj pedig jelentős árelőnyt biztosított az elmúlt években a nyugati típusú olajhoz képest.
A magyar cél világos: mihamarabb helyreállítani a Barátság-vezetéket
Czepek Gábor szerint a magyar delegáció célja, hogy tárgyalásos úton rendeződjön a helyzet, és lehetőség nyíljon a vezeték működésének helyreállítására. A videóban úgy fogalmazott: az ügy már túlmutat két ország vitáján, mivel az európai energiabiztonság szempontjából is jelentős kérdésről van szó.
A kijevi tárgyalások mindenesetre feszült diplomáciai környezetben zajlanak. A magyar kormány szerint hivatalos delegáció érkezett a tárgyalásokra, ugyanakkor ukrán részről korábban vitatták a látogatás formális státuszát, és jelezték, hogy nincs előre egyeztetett hivatalos program a magyar küldöttség számára. A magyar fél ennek ellenére folytatja az egyeztetéseket, és további tárgyalásokat tervez az ukrán energetikai döntéshozókkal, valamint az Európai Bizottság képviselőivel is. A kijevi videó szerint a delegáció a következő napokban is a helyszínen marad, és várja az ukrán fél hivatalos válaszát a vezeték ügyében.
Menekülnie kellett a magyar delegációnak Kijevben – a föld alól jelentkezett be Czepek Gábor
Légiriadó miatt kellett óvóhelyre vonulnia a Kijevben tárgyaló magyar delegációnak, amely az ukrán területen megsérült Barátság kőolajvezeték ügyében érkezett a fővárosba. A küldöttség a vezeték állapotát és az olajszállítás újraindításának lehetőségét vizsgálta, amikor megszólaltak a légvédelmi szirénák. A légiriadó mindennapos az ukránoknál.