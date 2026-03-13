Barátság-vezeték: kikerült a videó, hogyan tárgyal a magyar vizsgálóbizottság Kijevben – „A Mol kifizette azt az olajat”

Kijevből jelentkezett be videóban Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, aki a Barátság kőolajvezeték ügyében Ukrajnába utazott magyar tényfeltáró delegációt vezeti. Az államtitkár szerint a küldöttség tárgyalásokat folytat a vezeték helyzetéről, miközben több ország és az Európai Bizottság is figyelemmel kíséri az ügy alakulását.

A Barátság kőolajvezeték Magyarország energiarendszerének egyik kulcseleme / Fotó: Mol

„A Mol kifizette azt az olajat” – fogalmazott a videóban, utalva arra, hogy a magyar fél álláspontja szerint a vezetéken érkező nyersanyag a magyar olajtársaság tulajdona.

A Facebookon közzétett videó szerint a magyar delegáció már az ukrán fővárosban folytat egyeztetéseket a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzetről. Czepek Gábor arról beszélt, hogy a tárgyalásokon több ország képviselője is érdeklődött a magyar álláspont iránt, miközben az Európai Bizottság is vizsgálja a kialakult energiapiaci konfliktust.

A magyar kormány korábban azért küldte Kijevbe a delegációt, hogy tisztázzák a vezeték működésével kapcsolatos kérdéseket, és felmérjék annak állapotát. A négyfős küldöttséget Czepek Gábor vezeti, tagjai között pedig

egy olajipari szakember,

egy energiapiaci elemző

és egy nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető

is helyet kapott. Az államtitkár a videóban hangsúlyozta: a magyar álláspont szerint a vezeték leállítása komoly ellátásbiztonsági kérdés, mivel ezen az útvonalon érkezik az országba az a kőolaj, amelyből a hazai finomítók üzemanyagot állítanak elő. A Barátság kőolajvezeték Magyarország energiarendszerének egyik kulcseleme, az ezen érkező uráli típusú orosz kőolaj pedig jelentős árelőnyt biztosított az elmúlt években a nyugati típusú olajhoz képest.

A magyar cél világos: mihamarabb helyreállítani a Barátság-vezetéket

Czepek Gábor szerint a magyar delegáció célja, hogy tárgyalásos úton rendeződjön a helyzet, és lehetőség nyíljon a vezeték működésének helyreállítására. A videóban úgy fogalmazott: az ügy már túlmutat két ország vitáján, mivel az európai energiabiztonság szempontjából is jelentős kérdésről van szó.