Ez is megértük: úgy vásárolják Amerikában az elektromos autókat, mint még soha, de nem a Tesla okozott meglepetést – ez a magyarázat

Nőtt a General Motors, a Ford Motor és a Hyundai járműveinek eladása az Egyesült Államokban a harmadik negyedévben elsősorban az elektromos járművek iránti rekordkereslet hatására, mielőtt kifutott volna az elektromosjármű-vásárlóknak nyújtott adókedvezmény.
Október 1-jéig az amerikaiak akár 7500 dolláros adójóváírásra is jogosultak voltak elektromos járművek vásárlásakor. A 2022-ben bevezetett elektromosjármű-piaci támogatásintézkedést a jelenlegi kormányzat leállította.
A GM jelentése szerint 710 300 járművet adott el a szeptember végéig tartó három hónapban, 8 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. Ezen belül az elektromos járművek eladásai több mint kétszeresére nőttek, rekordszintre, 66 500-ra emelkedtek.
A GM összesen 2,15 millió járművet értékesített az idei első kilenc hónapban, ami 10 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbit.
A Ford Motor 8,2 százalékkal, 545 500-ra növelte eladásait a negyedévben. Az elektromos járművek eladásai, beleértve a hibrid és plug-in hibrid járműveket is, 19,8 százalékkal rekordszintre, 85 800-ra emelkedtek. A Ford az idei háromnegyed évben 1,66 millió járművet értékesített, 7,2 százalékkal többet mint egy éve.
A dél-koreai Hyundai Motor Co. 13 százalékkal, 239 069-re növelte teljes eladásait július-szeptemberben, ami a cég harmadik legjobb negyedéves adata volt az Egyesült Államokban. A Hyundai elektromos autóinak eladásai 100 százalékkal, a hibrid meghajtású járműveké pedig 48 százalékkal nőttek a harmadik negyedévben.
Az ikonikus európai autógyártók közül a svéd Volvóra ezúttal nem lehetett panasz. Ha csak hajszálnyival, de szeptemberben növelni tudta eladásait az amerikai piacon is, ahol Trump intézkedéseinek következtében az elektromos autók kora lejárt, még mielőtt igazán elkezdődött volna.
