Ez is megértük: úgy vásárolják Amerikában az elektromos autókat, mint még soha, de nem a Tesla okozott meglepetést – ez a magyarázat

Nőtt a General Motors, a Ford Motor és a Hyundai járműveinek eladása az Egyesült Államokban a harmadik negyedévben elsősorban az elektromos járművek iránti rekordkereslet hatására, mielőtt kifutott volna az elektromosjármű-vásárlóknak nyújtott adókedvezmény.

Nőttek a GM, a Ford és a Hyundai amerikai eladásai a harmadik negyedévben / Fotó: NurPhoto via AFP

Október 1-jéig az amerikaiak akár 7500 dolláros adójóváírásra is jogosultak voltak elektromos járművek vásárlásakor. A 2022-ben bevezetett elektromosjármű-piaci támogatásintézkedést a jelenlegi kormányzat leállította.

A GM jelentése szerint 710 300 járművet adott el a szeptember végéig tartó három hónapban, 8 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. Ezen belül az elektromos járművek eladásai több mint kétszeresére nőttek, rekordszintre, 66 500-ra emelkedtek.

A GM összesen 2,15 millió járművet értékesített az idei első kilenc hónapban, ami 10 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbit.

A Ford Motor 8,2 százalékkal, 545 500-ra növelte eladásait a negyedévben. Az elektromos járművek eladásai, beleértve a hibrid és plug-in hibrid járműveket is, 19,8 százalékkal rekordszintre, 85 800-ra emelkedtek. A Ford az idei háromnegyed évben 1,66 millió járművet értékesített, 7,2 százalékkal többet mint egy éve.

A dél-koreai Hyundai Motor Co. 13 százalékkal, 239 069-re növelte teljes eladásait július-szeptemberben, ami a cég harmadik legjobb negyedéves adata volt az Egyesült Államokban. A Hyundai elektromos autóinak eladásai 100 százalékkal, a hibrid meghajtású járműveké pedig 48 százalékkal nőttek a harmadik negyedévben.