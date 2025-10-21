Deviza
Banglades
Dakka
export
textilipar

A dakkai tűz miatt szenvedhet késedelmet az európai ruhaimport

Néhány napja egy tűzvészben leégett a dakkai nemzetközi repülőtér cargoterminálja. Értékes árukészlet, termékminták és más, a bangladesi textiliparhoz kapcsolódó szállítmányok vesztek oda. A kár dollármilliárdos lehet, miközben fennakadások lehetnek a bangladesi ruházati cikkek európai szállításában.
VG
2025.10.21, 17:20
Frissítve: 2025.10.21, 18:07

Tűz volt október 18-án Dakka repülőterén, a lángok több mint hat órán át tomboltak, megfékezésükhöz több tucat tűzoltóegységre, valamint a hadsereg segítségnyújtására is szükség volt. A cargokomplexumban kitört, hatalmas tűz súlyos károkat okozott több nagy ruhaipari exportőr árukészletében. A tűzben az épület megsemmisült, miközben főként a Bangladesbe a gyártáshoz importált alapanyagok, valamint exportra kész ruházati cikkek, illetve termékminták voltak ott. Mindezek elengedhetetlenek Banglades 47 milliárd dolláros ruhaiparának működtetéséhez – számol be az Origo.

divat, banglades
Banglades textilipara jelentős, a dakkai tűz komoly károkat okozhatott az iparágnak (illusztráció) / Fotó: Rehman Asad / shutterstock

Bangladesé a világ második legnagyobb ruhaipara

Bangladesnek legalább egymilliárd dollár kára származik a tűzesetből, főként a textilipari ágazatban keletkező kiesésből. A dakkai repülőtér cargobázisa Banglades egyik legforgalmasabb logisztikai központja, ahol naponta több mint 600 tonna szárazárut kezelnek – ez a szám az októbertől decemberig tartó főszezonban megduplázódik. 

Naponta körülbelül 200-250 gyár küldi termékeit légi úton

– idézi a lap Inamul Haq Khan, a Bangladesi Ruhagyártók és Exportőrök Szövetségének (BGMEA) alelnökének nyilatkozatát, aki szerint a tűzeset pénzügyi következményei jelentősek. 

  • Banglades a világ második legnagyobb ruházati exportőre Kína után. 
  • Az ágazat, amely olyan nagy globális kiskereskedőket lát el, mint a Walmart, a H&M és a Gap, 
  • körülbelül 4 millió munkavállalót foglalkoztat, és 
  • évente az ország GDP-jének több mint tizedét termeli.

A tűz az exportot tekintve csúcsszezonban keletkezett, aminek hatására a nemzetközi szállítások késedelmet szenvednek, a határidők csúszása pedig a kiskereskedők ellátására is hatással lehet.

A dakkai repülőtér a régió kulcsfontosságú logisztikai központja, a cargoterminálon keletkezett tűz miatt komolyan sérültek az ellátási láncok, melyek Dakkán futnak keresztül. Banglades légi úton nehezebben közelíthető meg, és ez csúszászosokat eredményez az áruszállításban és a személyszállítrásban is – értékelte Mariusz Filec, a kelet-közép-európai színtéren jelentős lengyel logisztikai vállalat, a Rohlig SUUS Logistics légi áruszállításért felelős igazgatója a helyzetet Origóhoz eljuttatott kommentárjában.

További részletek a dakkai tűzeset várható hatásairól az Origo cikkében olvashatók.

