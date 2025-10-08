Deviza
Hollandia
Holland Királyság
karibi sziget
klímaváltozás
Karib-tenger

Egy karibi sziget beperelte a holland kormányt

Pert indított a holland kormány ellen egy karibi sziget klímavédelmi intézkedések érdekében. A szigetet képviselő Onnie Emerenciana a keddi meghallgatáson a bírák előtt azt mondta: a klímaváltozás elviselhetetlenül forróvá és szárazzá tette Bonaire szigetét.
VG/MTI
2025.10.08, 09:08

Peres úton kívánja elérni a Hollandiához tartozó karibi sziget, Bonaire lakossága, hogy a holland kormány megfelelő klímavédelmi intézkedéseket hozzon a térség megmentése érdekében – erősítette meg képviselőjük, Onnie Emerenciana az illetékes holland bíróságon kedden.

Bonaire,,Caribbean,Netherlands,-,February,23,,2023:,The,Landscape,Of Egy karibi sziget, Bonaire beperelte a holland a kormányt
Bonaire szigete a Karib-tenger déli részén található és a Holland Királysághoz tartozik / Fotó: Erika Cristina Manno / shutterstock

A 300 négyzetkilométeres, 30 ezer lakosú karib-tengeri sziget vezetése már 2022 szeptemberében bejelentette, hogy lépéseket fontolgat a holland állammal szemben annak elérésére, hogy az megvédje a szigetet a klímaváltozás okozta kockázatoktól.

A jogi eljárást az amszterdami Vrije Universiteit (VU) egyetem egy friss tanulmányára hivatkozva indították el, amelyből kiderül, hogy az éghajlatváltozás egyebek mellett növeli a hurrikánok erejét, özönvízszerű esőzést okoz, a jégolvadásból eredő vízszintemelkedés növeli az áradások veszélyét a régióban, a holland kormány pedig kevés figyelmet fordít az éghajlatváltozás okozta veszélyek megelőzésére a királyság karibi szigetein.

A szigetet képviselő Onnie Emerenciana a keddi meghallgatáson a bírák előtt azt mondta: a klímaváltozás elviselhetetlenül forróvá és szárazzá tette Bonaire szigetét. A hőség az idősek és a szegényebb sorban élők egészségét, az aszály pedig a termést veszélyezteti. A tengerszint emelkedése továbbá azzal fenyeget, hogy elpusztítja a sziget partjain álló, történelmi szempontból jelentős rabszolgakunyhókat.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának hatásai miatt szenvedünk, noha alig járultunk hozzá

 – fogalmazott. Emerenciana arra kérte a bírákat, hogy kötelezzék a holland államot az üvegházhatású gázok kibocsátásának gyorsabb csökkentésére. A sziget lakói azt szeretnék, hogy Hollandia 2040-re – a jelenlegi tervekhez képest 10 évvel korábban – nullára csökkentse a kibocsátást.

A holland államot védő ügyvédek érveiket írásban nyújtották be, ezek szerint a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a bírák nem határozhatnak a kormányzati politika irányát illetően. Közölték: az üvegházhatású gázok kibocsátása globális probléma, és Hollandia csak kis mértékben járul hozzá.

A holland elektromos hálózat az egyik leginkább túlterhelt az Európai Unióban, ugyanis a gyorsan növekvő megújulókapacitás is terheli az elöregedő infrastruktúrát. A bővítés azonban nehézkes: a lakásépítők, az ipar és a zöldek vérre menő küzdelmet folytatnak minden négyzetcentiméterért, mivel Európa egyik legsűrűbben lakott országaként Hollandiának kevés a szabad földterülete.

