Megszólaltak az elemzők: ez lesz a következménye az olajra Venezuela megtámadásának – döbbenetes árak jöhetnek

Január 3-án amerikai különleges erők rendkívüli műveletet hajtottak végre Venezuelában, elfogva az ország elnökét, Nicolás Madurót és feleségét. Maduro hétfőn megjelenik a New York-i manhattani szövetségi bíróságon, jelentette az ABC News. Várhatóan kábítószerrel kapcsolatos vádakkal néz szembe, amelyek életfogytiglani börtönbüntetéssel is járhatnak.

Csökken az olaj ára, alig 60 dollár fölött a Brent / Fotó: Zhengzaishuru / Shutterstock

Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, országa ideiglenesen átveszi az irányítást Venezuela felett. Azóta már az ügyvezető elnököt be is iktatták pozíciójába. Trump azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok venezuelai olajembargója továbbra is érvényben marad – írja az Interfax.

Venezuela egykor a világ egyik legnagyobb olajtermelője volt, de termelése az elmúlt két évtizedben jelentősen csökkent.

Jelenleg Venezuela a globális kínálat kevesebb mint 1 százalékát teszi ki, olaját elsősorban Kínába exportálja – jegyzi meg a Bloomberg. „A venezuelai termelés bármilyen rövid távú zavara könnyen ellensúlyozható másutt megnövekedett olajtermeléssel” – mondta Neil Shearing, a Capital Economics elemzője.

Arra számít, hogy a következő évben vagy valamivel később a növekvő globális kínálat nyomást gyakorol majd az olajpiacra,

és az árakat 50 dollár felé fogja csökkenteni hordónként.

A Goldman Sachs szakértői fenntartják jelenlegi, 2026-ra vonatkozó olajár-előrejelzéseiket. Mérsékelt kockázatokat állapítottak meg az olajpiacon, amelyek az Egyesült Államok Venezuela elleni szankcióinak alakulásától függenek. Helima Croft, az RBC Capital árupiaci elemzője szerint

Washington feloldja az ország olajszektorára kivetett szankciókat, ami 12 hónapra napi több százezer hordó olajat szabadít fel Venezuelából.

A márciusi Brent nyersolaj határidős ára a londoni ICE határidős tőzsdén moszkvai idő szerint reggel 8:10-kor hordónként 60,50 dollár volt, ami 0,25 dollárral alacsonyabb az előző zárásnál. Múlt pénteken ezek az ügyletek 0,10 dollárral estek, így hordónként 60,75 dolláron álltak.

A New York-i Árutőzsdén (NYMEX) a februári WTI nyersolaj határidős árfolyama hordónként 0,30 dollárral 57,02 dollárra esett. Az előző kereskedési napon hordónként 0,10 dollárral 57,32 dollárra mérséklődött.