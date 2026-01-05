Elhomályosítja a BYD-t, most mindenki erről a kínai autógyártóról beszél: ilyet még nem látott senki – 2026-ban áttörnek

A Xiaomi 2026-ra 550 000 darabos autóértékesítési célt tűzött ki – jelentette be Lei Jun, a vállalat alapítója és elnök-vezérigazgatója egy újévi élő közvetítésben. Az eddigi adatok alapján minden adott ahhoz, hogy a gyártó rekordidő alatt érje el az egymillió eladott járművet, ami az autóiparban szinte példátlan teljesítmény lenne – mutatott rá az E-cars.hu.

Jól fogyott a a Xiaomi SU7 is / Fotó: Tada Images / Shutterstock

A Xiaomi Auto 2025-ben több mint 410 000 járművet szállított le, decemberben pedig átlépte az 50 000 darabos havi kiszállítási szintet. Összehasonlításképpen 2024-ben a vállalat nagyjából 140 000 autót adott át, jellemzően egyetlen modellre, a Xiaomi SU7 típusra alapozva, ráadásul kizárólag a gyár első ütemének kapacitásával. Ez volt ugyanis az első teljes év, amikor a gyár már üzemelt.

A Xiaomi YU7 modellből a piaci bevezetését követő hat hónap alatt több mint 150 000 darab talált gazdára. Ez 2,3-szorosa annak a volumennek, amit az SU7 az első fél évében hozott.

Belépés a „Million Clubba”

Amennyiben a Xiaomi teljesíti a 2026-ra kitűzött 550 000 darabos célt, a vállalat hivatalosan is beléphet az úgynevezett „Million Clubba”, vagyis azon gyártók közé, amelyek összesen már egymillió járművet értékesítettek.

A 2026-os cél önmagában megegyezik a Xiaomi autóipari tevékenységének első két évében elért teljes darabszámmal, azaz a 2024-es 140 000 és a 2025-ös 410 000 eladással együtt.

Miközben a legtöbb elektromosautó-startupnak közel egy évtizedre volt szüksége az egymillió eladott jármű eléréséhez, a Xiaomi példátlan tempóban közelíti meg ugyanezt az eredményt.

A jelenlegi trendek alapján a vállalat a történelem leggyorsabb autógyártója lehet, amely átlépi az egymilliós határt, és az első szereplő, amely már a gyártás harmadik évében képes lehet egymillió autó kiszállítására.

A „Million Club” az elmúlt időszakban több új szereplővel is bővült az új energiával hajtott járművek piacán. A Leapmotor, a Li Auto és az Xpeng 2025 őszén érték el az egymilliós mérföldkövet, míg a Nio esetében a becslések szerint 2026 január elején gördülhet le a gyártósorról az egymilliomodik jármű.