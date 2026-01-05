A venezuelai helyzetet emészti a részvénypiac, Ázsiában tovább tombol az MI-láz

Emelkedett a részvénypiac a hétfői ázsiai kereskedelemben; az év első teljes kereskedési hetének kezdetén a mesterséges intelligenciához kapcsolódó témák kerültek fókuszba. Az olajárak csökkentek, a piac úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Államok venezuelai katonai fellépése valószínűleg nem zavarja meg az energiapiacot.

Az USA-ban élő venezuelaiak ünneplik Maduró elfogását - a részvénypiac a következményeket latolgatja / Fotó: AFP

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket lefedő legszélesebb indexe 1,4 százalékkal emelkedett, új történelmi csúcsot ért el,

az S&P 500 e-mini határidős kontraktusai 0,2 százalékkal erősödtek.

A befektetők a geopolitikai fejleményeken túltekintve egy meglehetősen sűrű gazdasági adatközlésekkel tarkírott hétre készülnek.

Mi várható Dél-Amerikában?

A piac egy drámai hétvége következményeit mérlegeli, amelynek során az Egyesült Államok elfogta Venezuela elnökét, Nicolás Madurót, Donald Trump amerikai elnök pedig bejelentette, hogy

ideiglenes amerikai irányítás alá helyezi a dél-amerikai országot.

Trump vasárnap újságíróknak azt mondta, újabb csapást rendelhet el, ha Venezuela nem működik együtt az Egyesült Államok azon törekvéseivel, hogy megnyissa olajiparát és megfékezze a kábítószer-kereskedelmet. Katonai fellépéssel fenyegette meg Kolumbiát és Mexikót is. Venezuela elnöke,

Nicolás Maduró eltávolítása valószínűleg nem jár érdemi, rövid távú gazdasági következményekkel a világgazdaság számára

– mondta a Reutersnek Neil Shearing, a Capital Economics vezető közgazdásza. „Politikai és geopolitikai hatásai azonban tovagyűrűznek majd.”

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzései a plusz és mínusz tartomány között mozogtak, legutóbb 0,7 százalékkal 60,33 dollárra estek vissza, miközben az olajpiacok az amerikai venezuelai beavatkozás, valamint az OPEC+ vasárnapi döntésének hatását értékelték, amely szerint a szervezet változatlanul hagyja a kitermelési szinteket.

Ázsiában tombol az MI-láz

Ázsiában az azonnali piaci reakció visszafogott volt, a befektetők nagyrészt félresöpörték a hétvégi eseményeket

– mondta David Chao, az Invesco szingapúri székhelyű ázsiai–csendes-óceáni globális piaci stratégája. „Észak-Ázsiában továbbra is egyértelműen a növekvő MI-beruházásokból fakadó strukturális hátszél áll a középpontban, felülírva a geopolitikai aggodalmakat.”

A regionális részvénypiacok közül a Nikkei több mint 3,3 százalékkal ugrott meg, megközelítve a két hónappal ezelőtt elért történelmi csúcsot, amikor a piacok az újévi szünet után újra megnyitottak. A japán részvények emelkedése folytatódott, miután az adatok szerint decemberben stabilizálódott a feldolgozóipari aktivitás, lezárva az öt hónapon át tartó romlást.

A szöuli Kospi és a tajvani piac egyaránt több mint 3 százalékkal emelkedett, új rekordokat érve el.

Az MI-beruházások felfutása, különösen az Egyesült Államokból, jelentős mértékben támogatta a GDP növekedését Tajvanon, és kisebb mértékben Koreában is

– írták a Goldman Sachs elemzői. „Minden egyes amerikai MI-beruházási dollárból 5–10 cent Tajvanon köt ki… a fennmaradó rész nagy része Ázsiába áramlik, ahol a TSMC a legnagyobb egyedi beszállító.”