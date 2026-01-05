Vámviharban is ralizott a német cég, csak az amerikai béketerv és a kínai exporttilalom fékezte a részvénypiaci száguldást
Hihetetlen éve volt a német hadiipari óriásnak. Amíg januárban 600 euró közelében jegyezték a kurzust, decemberben már 1500 euró felett jár. Miközben májusban és októberben a 2 ezer eurós lélektani határt ostromolta az árfolyam. Az is érdekes, hogy a Donald Trump amerikai elnök keltette áprilisi vámvihar ugyan letarolta a világ tőzsdéit, de alig értintette a védelmi szektort, az egész évben ralizó Rheinmetall is éppen csak korrigált.
Amerika hátrébb lépése fűtötte fel az európai ralit
A német Rheinmetall az egyik legnagyobb nyertese az európai hadiipari részvények 2025-ös ralijának. Trump amerikai elnök beiktatása után arra spekulált a piac, hogy az amerikai véderő hátrébb húzódása miatt Európa fokozza fegyverkezési kiadásait. A ralit erősítette a februári német választás, fokozva a hadiipari spekulációt: a befektetők arra számítanak, hogy a német hadiipar megrendelései robusztusak lesznek a mostani kormányzati ciklusban.
És az ukrajnai háborúról sem szabad elfeledkezni, hiszen a német Rheinmetall az orosz–ukrán összecsapások előtti időszakhoz képest több mint tízszeresére növelte piaci kapitalizációját, miközben 2020-ban még veszteséges volt.
Magyar vonatkozása is van az európai hadiipari ralinak.
Bár ez a szektor Magyarországon a 2000-es évek elejére lenullázódott, ám az ukrajnai háború kitörése óta reneszánszát éli a hazai védelmi ipar. Magyarországon ezermilliárdos üzlet a hadiipar, és meghatározó piaci szereplő a német Rheinmetall.
Kockázatot jelent az ukrajnai béke és a kínai kihívás
Hullámvölgyek is előfordultak azért az idei évben. Míg az áprilisi vámvihar alig érintette a védelmi szektort, annál mélyebb völgymenetet hozott Donald Trump amerikai elnök 28 pontos ukrajnai béketerve novemberben: néhány nap alatt 1800 euró fölül 1400 euró közelébe zuhant a Rheinmetall részvényárfolyama.
Az elmúlt hónapokban a vállalat kurzusa érzékeny tőzsdei barométerként jelezte, hogyan állnak éppen az ukrajnai béketárgyalások.
Amint felcsillant a tűzszünet vagy a közeli békekötés reménye, a piacon elkezdték szórni a védelmi szektor részvényeit, míg a tárgyalások elakadása, illetve a harcok éleződése, továbbá az európai országokra vetülő orosz fenyegetés árnyékának növekedése rendre vásárlókat vonzott a hadiipari szegmensbe.
Az ukrajnai béketervek mellett
az amerikai–kínai kereskedelmi háború is kockázatot jelent az európai hadiipari befektetésekre nézve.
Az idei ősz egyik legkomolyabb tőkepiaci sokkját okozta, amikor Kína exportkorlátozást vezetett be a ritkaföldfémekre – olyan alapanyagokra, amelyeket a modern fegyverkezési és elektronikai ipar elengedhetetlennek tart. Ennek következményeként a Rheinmetall részvényei és más európai hadiipari vállalatok papírjai is meredeken estek.
A vállalatoknak alternatív nyersanyagforrásokat kell találniuk – amelyek drágábbak és időigényesebbek lehetnek, s középtávon újra kell gondolni a fegyveripari ellátási láncot.