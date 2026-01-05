Orbán Viktor néhány óra múlva kiáll a világ nyilvánossága elé, most ígéretet tett a magyaroknak: új világ születik, utat kell választani

Pár óra és indul a baráti terefere a nemzetközi sajtó jeles képviselőivel. Téma lesz bőven – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán hétfő reggel.

A miniszterelnök szerint Magyarország előtt sorsdöntő útelágazás áll / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök ezután világpolitikai fejtegetésekbe kezdett. Szerinte a liberális világrend felbomlóban van, Trump elnök megválasztása adta meg neki a kegyelemdöfést.

Az új világ azonban még forrásban van. Szelesebb, kiszámíthatatlanabb, veszélyesebb évek jönnek. A magyar embereknek ebben a helyzetben kell idén áprilisban utat választaniuk.

Orbán Viktor úgy látja, hogy az egyik út a brüsszeli zsákutcába vezet, amit Tisza Párt képvisel. „Némi vállon veregetésért és a mentelmi jogukért cserébe kiegyeznének Brüsszellel, és végrehajtanák minden kérésüket. Igent mondanak a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a migránsok betelepítésére és a genderpropagandára” – ecsetelte.

A kormányfő szerint a béke és biztonság útját a saját pártja kínálja a magyaroknak. „Mi nem akarunk magyar fiatalokat a frontra küldeni, és nem akarjuk lerombolni az országot és a magyar gazdaságot. Van tervünk és szándékunk arra, hogy Magyarországot az előttünk álló történelmi korszak nyertesévé tegyük. Ehhez mindenekelőtt ki kell maradnunk a háborúból. Erre kérünk 2026-ban felhatalmazást a magyar emberektől” – részletezte Orbán Viktor.

A miniszterelnök gyakran szólal meg világpolitikai történésekben, legutóbb röviddel Donald Trump amerikai elnök szombati, venezuelai beavatkozása után is megszólalt. Leszögezte, hogy a végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs. „Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában.” Egyúttal bejelentette, hogy a mai napon szintén egyeztettek a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy „a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni”.