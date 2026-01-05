Ilyen nincs: újabb országot támadhat meg Amerika, Trump megnevezte a következő célpontot – "Egy beteg ember vezeti"

Újabb országot támadhat meg Amerika, legalábbis erről beszélt Donald Trump helyi idő szerint vasárnap este az Air Force One fedélzetén az újságíróknak.

A CNN tudósítása szerint az amerikai elnök

katonai akciót helyezett kilátásba Kolumbia ellen

és kijelentette, hogy Mexikónak össze kell szednie magát. A lap értékelése szerint Trump láthatóan optimista a Venezuela elleni nagyszabású csapás és az ország vezetőjének elfogása után.

Kolumbia is nagyon beteg, egy olyan beteg ember vezeti, aki szeret kokaint gyártani és azt az Egyesült Államoknak eladni, de ezt már nem fogja sokáig csinálni – idézik Trump vészjósló szavait.

Az elnök kifejtette, hogy Amerika abban érdekelt, hogy körülötte olyan országok legyenek, amelyek

életképesek,

sikeresek

és ahol engedélyezik az olaj szabad kitermelését.

Utóbbit azzal magyarázta, hogy ez lenyomja az árakat, ami jó az Egyesült Államoknak.

Amikor egy riporter rákérdezett, hogy ezek a megjegyzések egy jövőbeni kolumbiai katonai műveletet vetítenek-e előre, Trump így válaszolt:

Nekem jól hangzik.

Ugyanakkor Trump szintén meglehetősen kemény hangot ütött meg Amerika közvetlen déli szomszédjával kapcsolatban. „Mexikónak össze kell szednie magát, mert csak úgy ömlik át rajtuk a kábítószer és valamit tennünk kell”.

Trump elmondta, hogy többször is felajánlotta az amerikai csapatok segítségét Claudia Sheinbaum mexikói elnöknek, de „ő egy kicsit fél ettől”.

Kuba gyászban: az ő harcosaik védték Madurót Amerika ellen

Ezzel párhuzamosan megismételte tegnapi kijelentését, miszerint Kuba magától is el fog bukni.

„Szerintem egyszerűen össze fog omlani. Nem hiszem, hogy bármilyen akcióra szükségünk lenne” – mondta Trump vasárnap. Ha már Kuba: Miguel Díaz-Canel kubai államfő vasárnap bejelentette, hogy

32 kubai halt meg, miközben Nicolás Maduro venezuelai elnököt védte

az Egyesült Államok Venezuela elleni támadásakor. A kubai elnök hétfőtől kétnapos gyászt hirdetett, megjegyezve, hogy az elesett honfitársai becsülettel teljesítették kötelességüket.