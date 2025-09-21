A videójáték-ipar Tinder-svindlere: megjelenik végre minden idők egyik legbotrányosabb játéka – így húzta le az Escape from Tarkov a játékosait

Nagy fordulóponthoz ér a videójáték-ipar egyik, ha nem legnagyobb botrányokat felsorakoztató játéka, az Escape from Tarkov. Nyolc évnyi korai hozzáférés után november 15-én megjelenik a játék 1.0-ás verziója, ráadásul a Steamen is elérhetővé válik, ami azért érdekes, mert a legtöbb játékos itt vásárol játékokat. Az öröm azonban sok játékos számára keserédes, hiszen a fejlesztő stúdió Battlestate Games újabb vitatott döntéseket hozott: még azoknak is újra meg kell vásárolniuk a játékot a Steamen, akik már évek óta több ezer órát tettek bele a stúdió saját launcherén keresztül. Ez a lépés tökéletesen illeszkedik a stúdió eddigi botrányos pályafutásába.
Amikor 2016-ban először elérhetővé vált az Escape from Tarkov korai hozzáférésben, sokan egy izgalmas, realisztikus shooter játék ígéretét látták benne. A Battlestate azonban már a rajtnál komoly vitákat kavart:
a standard edition mellett több száz eurós prémium csomagokat is kínáltak,
amelyek olyan különböző előnyökhöz juttatták a játékosoknak, mint a nagyobb raktárhely, exkluzív felszerelések, sőt, a legdrágább verzió tulajdonosainak még élethosszig tartó ingyenes DLC-ket is ígértek. A történet szempontjából az „ingyenes” kifejezés még fontos lesz.
Sokan ezt teljesen jogosan pay-to-win mechanikának látták, a fejlesztők viszont ebben nem igazán látták a problémát. A nagyobb tárhely és a különleges felszerelések viszont valóban érzékelhető előnyt jelentettek a túlélésben, így a közösség egy része szerint a Battlestate lényegében pénzért árulta a siker kulcsát. Ekkor pedig még hosszú évekre volt a játék tényleges megjelenése.
Az Escape from Tarkov történetének egyik legvitatottabb pontja az enyhén szólva drágán kínált kiadásokhoz kapcsolódik. Már a kezdetektől fogva különböző csomagokat árult a Battlestate, amelyek között a legnépszerűbb az Edge of Darkness volt. Ez a kiadás 150 dollárba került, és azzal hirdették, hogy minden jövőbeni DLC-t ingyen tartalmaz majd.
Az Edge of Darkness-kiadás továbbra is olyan tartalmakat kínált a vásárlóknak, melyek érzékelhető előnyökhöz juttatták őket a többiekkel szemben, és valódi hatással voltak a játékmenetre.
Érdemes kiemelni, hogy az ehhez hasonló esetekben nem hogy nem szokás ilyet tenni, de a korai hozzáférés szakaszában az összes frissítés ingyenes szokott lenni azoknak, akik megvették adott játék kezdetleges változatát. Sőt, sokszor a végleges verzió is ingyenes azoknak, akik már rendelkeznek a korai verzióval, több fejlesztő pedig még egy-két meglepetéssel is készül az odaadó játékosoknak (természetesen nem olyannal, ami befolyásolja a játékmenetet).
A helyzet később tovább mérgesedett, amikor megjelent az úgynevezett Unheard Edition, melynek az ára már 250 dollár fölött járt. Ez a kiadás olyan extrákat kínált, mint a teljesen új PvE kooperatív mód perzisztens fejlődéssel (vagyis a halál után sem törlődik a karakter előrehaladása), még nagyobb tárhely, további exkluzív fegyverek, több játékon belüli kedvezmény és extra férőhelyek a Flea Marketen, ami egy játékosok közötti aukciósház. Ezek a funkciók jelentős különbséget teremtettek a játékosok között – főleg úgy, hogy
a Battlestate az Edge of Darkness tulajdonosainak korábban ingyenes DLC-t ígért, ők pedig joggal hihették, hogy a PvE mód automatikusan járni fog számukra, de végül semmit nem kaptak az Unheard Edition tartalmaiból.
A stúdió azonban eleinte azzal védekezett, hogy a PvE mód „nem DLC, hanem funkció”, így nem tartozik az Edge of Darkness-hez kapcsolódó ígéretek közé. Ez hatalmas felháborodást váltott ki: a közösség szerint a Battlestate megszegte a korábbi ígéreteit, és újabb, még drágább kiadással próbálta pénzért eladni azokat a tartalmakat, melyeket már megígért a leghűségesebb támogatóinak. Bár a fejlesztők végül visszakoztak, és bejelentették, hogy az Edge of Darkness-tulajdonosok valóban ingyen hozzáférhetnek az új PvE módhoz, de ezt csak az 1.0-s megjelenés után, hullámokban tervezik aktiválni – tehát még mindig nem azonnal és korlátozások nélkül.
A drágább kiadásokban található egyéb előnyök mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a közösség jelentős része a mai napig pay-to-win játékként tekintsen az Escape from Tarkovra. A bizalomvesztést csak tovább fokozta, hogy a Battlestate többször lekezelően reagált a kritikákra, és sok játékos úgy érezte: a stúdió inkább a bevétel maximalizálására, mintsem a közösség iránti elkötelezettségre koncentrál.
Az 1.0-ás megjelenéstől sokan azt várták, hogy végre kaphatnak valamiféle kompenzációt a fejlesztő Battlestate-től, de ők inkább tizenkilencre is lapot húztak, és újabb botrányos döntéssel jelentették be a végleges verzió megjelenését. Bár a játék Steamen is elérhető lesz, és ezzel együtt jönnek az olyan funkciók, mint a Steam-achievementek, a barátlista-integráció és a játékidő-követés (melyek eddig vagy teljesen nem léteztek, vagy nehezen működtek), mindezekhez csak azok férhetnek hozzá, akik újra megveszik a játékot. Ez azt jelenti, hogy
hiába van már valakinek több ezer órája az Escape from Tarkovban és költött már rá több száz dollárt, a Steamen csak akkor tud játszani vele, ha tényleg újra megveszi.
Azok számára, akik drága prémium csomagokat vásároltak évekkel ezelőtt, különösen keserű a helyzet: bár az ő esetükben elég a standard editiont megvenni a Steamen, ez aligha vigasztalja őket. Korábban már több példa volt arra, hogy fejlesztők saját launcheren keresztül futtatták játékuk korai hozzáférési szakaszát, és utána ingyenesen elérhetővé tették a végleges változatot Steamen. Ezek közé tartozik olyan sikerjátékok, mint
Fontos kiemelni, hogy a Steam-verzió és a Battlestate-launcheren futó verzió ugyanazokra a szerverekre csatlakozik, tehát a közös játék nem jelent problémát. Ugyanakkor nem lesz Steam Workshop, nem lesz családi megosztás, és a Steam Deck-verifikáció sincs tervben – vagyis az új platform csak egy új kirakat, semmi több. A játékot még nem is lehet előrendelni Steamen, csak kívánságlistára lehet tenni, úgy hogy a hivatalos ára még nem derült ki, de a Battlestate oldalán továbbra is 52 euró.
Ami pedig a legallja az egésznek, hogy
hiába vásároljuk meg Steamen a játékot, az indításkor át leszünk irányítva a Battlestate saját launcherére, tehát azt nem fogjuk tudni megkerülni.
Az Escape from Tarkov tehát egy olyan játékként lép ki a korai hozzáférés bugyraiból, melyet a közösség évek óta inkább gyűlöl, mint szeret – bár utóbbit is inkább egy kiábrándult szerelemnek lehetne nevezni. Ígéretes újdonságnak tűnt az Escape form Tarkov? Igen. Beváltotta a kezdeti ígéreteit? Csak azoknak, akik hajlandók voltak mélyen a zsebükbe nyúlni. Szükség volt ennyi botrányra? Aligha, ugyanis az már sokszor bebizonyosodott, ha egy játékos közösség szeret egy új címet, akkor foggal-körömmel küzdenek érte, ahogy ezt most a Hollow Knight: Silksong esetében is láthattuk. Ezt pedig a Battlestate is megtapasztalta az első években, mégis úgy döntöttek, hogy ők a játékosok szíve helyett a pénztárcájukat akarják meghódítani, mint a videójáték-ipar Tinder-svindlere.
