A videójáték-ipar Tinder-svindlere: megjelenik végre minden idők egyik legbotrányosabb játéka – így húzta le az Escape from Tarkov a játékosait

Nagy fordulóponthoz ér a videójáték-ipar egyik, ha nem legnagyobb botrányokat felsorakoztató játéka, az Escape from Tarkov. Nyolc évnyi korai hozzáférés után november 15-én megjelenik a játék 1.0-ás verziója, ráadásul a Steamen is elérhetővé válik, ami azért érdekes, mert a legtöbb játékos itt vásárol játékokat. Az öröm azonban sok játékos számára keserédes, hiszen a fejlesztő stúdió Battlestate Games újabb vitatott döntéseket hozott: még azoknak is újra meg kell vásárolniuk a játékot a Steamen, akik már évek óta több ezer órát tettek bele a stúdió saját launcherén keresztül. Ez a lépés tökéletesen illeszkedik a stúdió eddigi botrányos pályafutásába.

Az Escape from Tarkov botrányos útja a megjelenésig – avagy, a videójáték-ipar Tinder-svindler sztorija / Fotó: Battlestate Games

Már a kezdéskor sem volt rendben minden

Amikor 2016-ban először elérhetővé vált az Escape from Tarkov korai hozzáférésben, sokan egy izgalmas, realisztikus shooter játék ígéretét látták benne. A Battlestate azonban már a rajtnál komoly vitákat kavart:

a standard edition mellett több száz eurós prémium csomagokat is kínáltak,

amelyek olyan különböző előnyökhöz juttatták a játékosoknak, mint a nagyobb raktárhely, exkluzív felszerelések, sőt, a legdrágább verzió tulajdonosainak még élethosszig tartó ingyenes DLC-ket is ígértek. A történet szempontjából az „ingyenes” kifejezés még fontos lesz.

Sokan ezt teljesen jogosan pay-to-win mechanikának látták, a fejlesztők viszont ebben nem igazán látták a problémát. A nagyobb tárhely és a különleges felszerelések viszont valóban érzékelhető előnyt jelentettek a túlélésben, így a közösség egy része szerint a Battlestate lényegében pénzért árulta a siker kulcsát. Ekkor pedig még hosszú évekre volt a játék tényleges megjelenése.

Egyik botrány a másik után

Az Escape from Tarkov történetének egyik legvitatottabb pontja az enyhén szólva drágán kínált kiadásokhoz kapcsolódik. Már a kezdetektől fogva különböző csomagokat árult a Battlestate, amelyek között a legnépszerűbb az Edge of Darkness volt. Ez a kiadás 150 dollárba került, és azzal hirdették, hogy minden jövőbeni DLC-t ingyen tartalmaz majd.

Az Edge of Darkness-kiadás továbbra is olyan tartalmakat kínált a vásárlóknak, melyek érzékelhető előnyökhöz juttatták őket a többiekkel szemben, és valódi hatással voltak a játékmenetre.

Érdemes kiemelni, hogy az ehhez hasonló esetekben nem hogy nem szokás ilyet tenni, de a korai hozzáférés szakaszában az összes frissítés ingyenes szokott lenni azoknak, akik megvették adott játék kezdetleges változatát. Sőt, sokszor a végleges verzió is ingyenes azoknak, akik már rendelkeznek a korai verzióval, több fejlesztő pedig még egy-két meglepetéssel is készül az odaadó játékosoknak (természetesen nem olyannal, ami befolyásolja a játékmenetet).