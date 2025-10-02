Akkora gát épült Kínában, hogy rövidebbek lettek miatta a napok

A tudományos konszenzus szerint lehetetlen funkcionális módon megváltoztatni az idő múlását a Földön. Ennek ellenére az Egyesült Államok űrkutatási hivatala, a NASA pontosan ezzel ellentétes következtetésre jutott egy ember alkotta létesítmény kapcsán. Állásfoglalásuk szerint ugyanis a Kínában 17 évvel ezelőtt megépült Három-szurdok-gát közel egy hüvelyknyivel elmozdította a Föld tengelyét – írja az Origo.

A Három-szurdok-gát építéséről 2009-ben készült felvétel / Fotó: Wikipedia Commons

Rövidebbek a napok is a Három-szurdok-gát miatt

A lap felidézi, hogy a hatalmas gát építése 1994-ben kezdődött, kivitelezése több mint egy évtizedbe telt. A létesítmény főbb szerkezeti elemei 2006-ban elkészültek, egyes helyeken ezt az évet tekintik a befejezési évnek, de a gátat a hajók átemelésére alkalmas műtárgy kivételével az eredeti tervek szerint 2008. október 30-án adták át, és elkészültének dátumául – a működés szempontjából – inkább ebből érdemes kiindulni (bár egyes befejező munkálatok még ezután is folytak a létesítményben).

A Három-szurdok-gát a Jangce folyót egy 10 billió gallonos víztározóvá alakította, amely átlagosan napi 0,54 terrawattóra áramot termel, ami elegendő mintegy 5,4 millió háztartás egy hónapon át tartó ellátására.

A létesítményt úgy tervezték, hogy elsődlegesen három fő célt szolgáljon:

árvízvédelem,

vízenergia-hasznosítás és

a navigáció javítása.

A bolygóra gyakorolt következmények mögött a gát által visszatartott 10 billió gallon víz súlya játssza a főszerepet, mely extrém terhelést ró a földkéregre a tengerszint felett, és mérhető hatást gyakorol a bolygón belüli tömeg (a kéreg alatti bolygórészek) súlyának újraelosztására, és befolyásolja a tehetetlenségi nyomatékot is. A NASA tudósai szerint a gát által megtartott víz súlya (mely tehát többletterhelésként van jelen a földkéreg azon pontján) a Föld forgástengelyének körülbelül két centiméteres, azaz körülbelül háromnegyed hüvelyknyi eltolódását okozta. Ez a napok hosszának 0,06 mikroszekundumos rövidülésével járt együtt.

Így a főként energiatermelési célból épített mérnöki csoda a bolygó fizikáját is megváltoztatta.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.