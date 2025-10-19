Bevezeti az ingyenes fedélzeti ellátást egy fapados légitársaság

A dubaji székhelyű Flydubai újabb lépést tesz az utasélmény javítása és a nemzetközi versenyképesség erősítése felé. A légitársaság 2025 novemberétől minden turistaosztályú jegy árában biztosítja az ingyenes fedélzeti ellátást – számolt be az Origo.

Az ingyenes fedélzeti ellátás részeként az étkezést is biztosítja a Flydubai az utasoknak / Fotó: Flydubai

Ingyenes a Flydubai utasainak fedélzeti ellátása

A Flydubai a diszkont-légitársaságok közül elsőként teszi ingyenessé fedélzeti szolgáltatásait. A társaság vezetése szerint a turistaosztály újradefiniálása mérföldkő a cég üzleti modelljének fejlődésében. A vállalat az elmúlt években számos fejlesztést hajtott végre, hogy minden szinten magasabb szolgáltatási színvonalat kínálhasson.

Mindezzel a fapados Flydubai vélhetően abba az irányba halad, hogy feljebb pozicionálja magát. Jelenleg 3 csillagos diszkont-légitársasaságként szerepel a légi közlekedési iparág független minősítő szervezetének ranglistáján – írja az Origo, amely részletesen beszámol arról is, hogy milyen szolgáltatások várják majd az utasokat.