Izrael ismét megtámadhatta Gázát, máris széthullhat a tűzszünet

Bevezeti az ingyenes fedélzeti ellátást egy fapados légitársaság

Első fapados légitársaságként ingyenessé teszi fedélzeti szolgáltatásait a turistaosztályon is a Flydubai. A dubaji központú diszkont-repülőtársaság immár az Economy Class jegyek árába is beépíti az ingyenes étkezést, valamint a hozzáférést a fedélzeti szórakoztató rendszerhez. Az ingyenes fedélzeti ellátás több dologra is kiterjed.
VG
2025.10.19, 09:32
Frissítve: 2025.10.19, 10:04

A dubaji székhelyű Flydubai újabb lépést tesz az utasélmény javítása és a nemzetközi versenyképesség erősítése felé. A légitársaság 2025 novemberétől minden turistaosztályú jegy árában biztosítja az ingyenes fedélzeti ellátást – számolt be az Origo.

ingyenes fedélzeti ellátás
Az ingyenes fedélzeti ellátás részeként az étkezést is biztosítja a Flydubai az utasoknak / Fotó: Flydubai

Ingyenes a Flydubai utasainak fedélzeti ellátása

A Flydubai a diszkont-légitársaságok közül elsőként teszi ingyenessé fedélzeti szolgáltatásait. A társaság vezetése szerint a turistaosztály újradefiniálása mérföldkő a cég üzleti modelljének fejlődésében. A vállalat az elmúlt években számos fejlesztést hajtott végre, hogy minden szinten magasabb szolgáltatási színvonalat kínálhasson.

Mindezzel a fapados Flydubai vélhetően abba az irányba halad, hogy feljebb pozicionálja magát. Jelenleg 3 csillagos diszkont-légitársasaságként szerepel a légi közlekedési iparág független minősítő szervezetének ranglistáján – írja az Origo, amely részletesen beszámol arról is, hogy milyen szolgáltatások várják majd az utasokat.

Hazai pályán gáncsolják a Lufthansát: túl magasak az adók, száz járat szűnhet meg hamarosan - drasztikus lépésre kényszerül a légitársaság

A felülvizsgálat alatt álló útvonalak között szerepelnek a München és Münster-Osnabrück, valamint München és Drezda közötti járatok, melyeken a légitársaság jelenleg veszteségesen működik. A Lufthansa a tavalyi nyereség- és árréscsökkenésből próbál kilábalni, és ennek érdekében 2030-ig négyezer adminisztratív álláshelyet szüntet meg csoportszinten.

