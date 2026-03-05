Óriási bajba került a Hormuzi-szoros miatt a nagyhatalom: Moszkva azonnal lépett, megmenti Indiát – már úton vannak az olajjal teli hajók
Az iráni háború ismét megnyitotta az orosz olaj útját az egyik korábbi legnagyobb piacára, Indiába. A Hormuzi-szoros lezárása miatt Delhi nagy bajba került, de Moszkva örömmel siet a segítségére: hajókövetési adatok szerint két tanker fordult a világ legnépesebb országa felé, és heteken belül nagy mennyiségben érkezhetnek újabbak is.
Oroszország lehet így az újabb közel-keleti konfliktus anyagi nyertese – az Egyesült Államok mellett, amely a katari cseppfolyósított gáz (LNG) kiesésének köszönhetően kaszálhat nagyot.
Azt még egyelőre nem tudni, hogy India honnan pótolja az LNG-t, mert Katar volt a fő beszállítója, és a Reuters tudósítása szerint csak napokra elegendő készletekkel rendelkezik. De az olajellátással legalább nem lesz nagy gond Oroszországnak köszönhetően, bár India az amerikai vámok csökkentéséért cserében vállalta, hogy nem vesz több orosz olajat.
Újabbak követhetik az első két tankert
Az iráni konfliktus azonban mindent megváltoztatott. India már a Hormuzi-szoros lezárása előtt is fontolgatta, hogy felpörgeti az orosz olaj vásárlását, most azonban már nem is nagyon van más választása.
A Bloomberg tudósítása szerint a hét elején két, korábban csak Délkelet-Ázsiát célállomásként megjelölő tanker az indiai partok felé fordult, a
rakományában összesen mintegy 1,4 millió hordónyi Urál típusú kőolajjal.
Az Odune már szerdán megérkezett a kelet-indiai Paradip kikötőjébe, a Matari csütörtökön éri el az ország nyugati részén fekvő Vadinart.
A portál emlékeztetett, hogy ez a fajta olaj volt az indiai finomítók kedvence, de drasztikusan visszafogták idén a vásárlását a Delhire gyakorolt amerikai nyomás miatt.
Rengeteg orosz olaj vár gazdára
Az első két tankert továbbiak fogják követni. Hajókövetési adatok szerint az eredetileg Szingapúrba tartó Indri is élesen északra fordult az Arab-tengeren 730 ezer hordónyi olajjal.
Mind a három tankerre szankciót vetett ki tavaly az Európai Unió és az Egyesült Királyság. A hajókat
- azerbajdzsáni cégek működtetik,
- de a tulajdonosaik hongkongi székhelyűek.
Ez azonban csak a kezdet, mert Moszkva jelezte, hogy további szállítmányokat is kész átirányítani Indiába, és van mit: a Reuters tudósítása szerint mintegy 9,5 millió hordónyi olaj van összesen tankereken a délkelet-ázsiai ország közelében, amelyeket heteken belül leszállíthatnak.
Azt nem árulták el, hogy eredetileg kinek szánták ezeket a szállítmányokat, amelyekre Indiának égető szüksége van, mert
csak mintegy 25 napra elegendő olajkészlettel rendelkezik.
Hasonlóan korlátozottak a finomítók tartalékai gázolajból, benzinből és cseppfolyósított kőolajgázból. Az ország csak üzemanyagból napi átlag 3,5 millió tonna, a finomítók naponta 5,6 millió hordó kőolajat dolgoznak fel.
Moszkva kész pótolni, ami kiesett
Új-Delhi alternatív ellátási forrásokat keres, mert az olajimportjának mintegy 40 százaléka érkezik a Hormuzi-szoroson keresztül. A brit hírügynökség ágazati forrásokból úgy értesült, hogy Oroszország kész ezt a teljes 40 százalékot pótolni.
Az ország mindössze napi 1,1 millió hordó orosz olajat importált januárban – ez a legalacsonyabb mennyiség 2022 novembere óta. Így Moszkva részesedése a teljes indiai olajimportból 21,2 százalékra zuhant, de ez az arány februárban visszakúszott 30 százalék körülire.
Az ár azonban kérdéses. Bár
az orosz olajat az ukrajnai invázió óta a globális áraknál olcsóbban értékesítették, ez a helyzet most megváltozik,
mivel a mostani „eladói piac lett”, emlékeztetett egy neve elhallgatását kérő, az orosz olajkereskedelemmel tisztában lévő iparági forrás.
LNG kell? Az oroszoknak az is van
Oroszország egyébként források szerint kész LNG-t is adni Indiának, miután a legnagyobb szállító, Katar hétfőn leállította a termelést a konfliktus eszkalálódása miatt.
Az indiai vállalatok emiatt kénytelenek voltak csökkenteni egyes ipari ügyfeleik gázellátását.
Ázsia legnagyobb energiafogyasztói, Kína és India nyersolajimportjuk körülbelül felét a Közel-Keletről szerzik be, de India tárolókapacitása jóval kisebb, mint Kínáé, és jobban ki van téve a regionális ellátási sokkhatásoknak.
Trump kedden kijelentette, hogy az amerikai haditengerészet szükség esetén kísérheti az olajszállító tartályhajókat a Hormuzi-szoroson, és utasította az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Pénzügyi Társaságot, hogy nyújtson politikai kockázati biztosítást és garanciákat az öbölbeli hajózás számára.