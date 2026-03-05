Óriási bajba került a Hormuzi-szoros miatt a nagyhatalom: Moszkva azonnal lépett, megmenti Indiát – már úton vannak az olajjal teli hajók

Az iráni háború ismét megnyitotta az orosz olaj útját az egyik korábbi legnagyobb piacára, Indiába. A Hormuzi-szoros lezárása miatt Delhi nagy bajba került, de Moszkva örömmel siet a segítségére: hajókövetési adatok szerint két tanker fordult a világ legnépesebb országa felé, és heteken belül nagy mennyiségben érkezhetnek újabbak is.

India nagy bajban lenne orosz olaj nélkül, mert az import 40 százaléka a Hormuzi-szoroson keresztül megy / Fotó: NurPhoto via AFP

Oroszország lehet így az újabb közel-keleti konfliktus anyagi nyertese – az Egyesült Államok mellett, amely a katari cseppfolyósított gáz (LNG) kiesésének köszönhetően kaszálhat nagyot.

Azt még egyelőre nem tudni, hogy India honnan pótolja az LNG-t, mert Katar volt a fő beszállítója, és a Reuters tudósítása szerint csak napokra elegendő készletekkel rendelkezik. De az olajellátással legalább nem lesz nagy gond Oroszországnak köszönhetően, bár India az amerikai vámok csökkentéséért cserében vállalta, hogy nem vesz több orosz olajat.

Újabbak követhetik az első két tankert

Az iráni konfliktus azonban mindent megváltoztatott. India már a Hormuzi-szoros lezárása előtt is fontolgatta, hogy felpörgeti az orosz olaj vásárlását, most azonban már nem is nagyon van más választása.

A Bloomberg tudósítása szerint a hét elején két, korábban csak Délkelet-Ázsiát célállomásként megjelölő tanker az indiai partok felé fordult, a

rakományában összesen mintegy 1,4 millió hordónyi Urál típusú kőolajjal.

Az Odune már szerdán megérkezett a kelet-indiai Paradip kikötőjébe, a Matari csütörtökön éri el az ország nyugati részén fekvő Vadinart.

Az indiai finomítók kedvelik az Uráli típusú olajat / Fotó: NurPhoto via AFP

A portál emlékeztetett, hogy ez a fajta olaj volt az indiai finomítók kedvence, de drasztikusan visszafogták idén a vásárlását a Delhire gyakorolt amerikai nyomás miatt.

Rengeteg orosz olaj vár gazdára

Az első két tankert továbbiak fogják követni. Hajókövetési adatok szerint az eredetileg Szingapúrba tartó Indri is élesen északra fordult az Arab-tengeren 730 ezer hordónyi olajjal.

Mind a három tankerre szankciót vetett ki tavaly az Európai Unió és az Egyesült Királyság. A hajókat

azerbajdzsáni cégek működtetik,

de a tulajdonosaik hongkongi székhelyűek.

Ez azonban csak a kezdet, mert Moszkva jelezte, hogy további szállítmányokat is kész átirányítani Indiába, és van mit: a Reuters tudósítása szerint mintegy 9,5 millió hordónyi olaj van összesen tankereken a délkelet-ázsiai ország közelében, amelyeket heteken belül leszállíthatnak.