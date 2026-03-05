Elgurult a horvátok gyógyszere, elképesztő stílusban alázzák Magyarországot és a Molt: „Legközelebb az lesz a bajuk, hogy esni fog az eső a krki olajterminálnál”

Nehéz lépést tartani a magyar politikusok és energiacégek vezetőinek manapság felmerülő kifogásaival, miszerint miért „kell” az orosz olajnak az Adriai-tengeri csővezetéken keresztül áramlani. Az egyik nap a kapacitás. A következőn a tranzitdíjak. Harmadik napon a finomítók kompatibilitása. Negyedik nap egy hirtelen megtérés – most pedig váratlan bizalom az EU-ban, drámai fenyegetésekkel párosulva. És aztán, a személyes kedvencem: a „rossz horvát politikusok” – írta csütörtöki X-bejegyzésében Ante Susnjar, Horvátország gazdasági és fenntartható fejlődési minisztere.

A horvát fél szerint az ellátás zavartalan, és elegendő nem orosz eredetű kőolaj áll rendelkezésre / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A miniszter gúnyos hangvételű bejegyzését így folytatta tovább: „ezzel a tempóval, és az eddigi érvek erejét tekintve, félig-meddig arra számítok, hogy a következő panaszok a Krk-szigeten lévő olajterminál időjárás-előrejelzésével kapcsolatosak lesznek.”

A miniszter szerint az olajtankerek forgalma zavartalan, további hat tartályhajó várható márciusban.

Susnjar bejegyzésében arról is ír, hogy a magyar politikusok pánikja arra utal, hogy nyomás alá kerültek. Itt vélhetően az áprilisi országgyűlési választásokra utalt.

A Janaf minden felhasználónak azonos feltételek mellett biztosítja a nyersolajszállítási szolgáltatásokat – közölte szerdán a horvát állami vállalat, reagálva a Mol és szlovákiai vállalata, a Slovnaft panaszára, amelyet az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságához nyújtottak be a horvát kőolajvezeték üzemeltetője ellen – írja a Világgazdaság a csütörtöki cikkében.

A két olajipari vállalat a beadványban úgy vélte, hogy a Janaf visszaél monopolhelyzetével, valamint kifogásolta az Adria-vezetéken alkalmazott kőolajszállítási díjakat és a hozzáférési feltételeket.

A Janaf közleményében azt írta: Szlovákia és Magyarország kőolajellátása nincs veszélyben. A közlemény szerint ezt az is mutatja, hogy a Mol csoport a közelmúltban nyolc, nem orosz eredetű kőolajat szállító tartályhajó érkezését szervezte meg az omisalji terminálra.