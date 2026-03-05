Deviza
Adria-kőolajvezeték
Horvátország
olajszállítás
Janaf
horvát kormány

Elgurult a horvátok gyógyszere, elképesztő stílusban alázzák Magyarországot és a Molt: „Legközelebb az lesz a bajuk, hogy esni fog az eső a krki olajterminálnál”

A horvát gazdasági miniszter gúnyos hangvételben reagált a magyar és szlovák panaszokra, amelyek az Adria-kőolajvezeték díjait és hozzáférési feltételeit kifogásolják. A horvát fél szerint az ellátás zavartalan, és elegendő nem orosz eredetű kőolaj áll rendelkezésre, ezért a vita inkább politikai, mint energiabiztonsági kérdés.
VG
2026.03.05, 08:29
Frissítve: 2026.03.05, 10:23

Nehéz lépést tartani a magyar politikusok és energiacégek vezetőinek manapság felmerülő kifogásaival, miszerint miért „kell” az orosz olajnak az Adriai-tengeri csővezetéken keresztül áramlani. Az egyik nap a kapacitás. A következőn a tranzitdíjak. Harmadik napon a finomítók kompatibilitása. Negyedik nap egy hirtelen megtérés – most pedig váratlan bizalom az EU-ban, drámai fenyegetésekkel párosulva. És aztán, a személyes kedvencem: a „rossz horvát politikusok” – írta csütörtöki X-bejegyzésében Ante Susnjar, Horvátország gazdasági és fenntartható fejlődési minisztere. 

A horvát fél szerint az ellátás zavartalan, és elegendő nem orosz eredetű kőolaj áll rendelkezésre
A horvát fél szerint az ellátás zavartalan, és elegendő nem orosz eredetű kőolaj áll rendelkezésre / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A miniszter gúnyos hangvételű bejegyzését így folytatta tovább: „ezzel a tempóval, és az eddigi érvek erejét tekintve, félig-meddig arra számítok, hogy a következő panaszok a Krk-szigeten lévő olajterminál időjárás-előrejelzésével kapcsolatosak lesznek.”

A miniszter szerint az olajtankerek forgalma zavartalan, további hat tartályhajó várható márciusban.

Susnjar bejegyzésében arról is ír, hogy a magyar politikusok pánikja arra utal, hogy nyomás alá kerültek. Itt vélhetően az áprilisi országgyűlési választásokra utalt.

Ez már tényleg sok: Ursula von der Leyenéket győzködik a horvátok, hogy semmi szüksége orosz olajra Magyarországnak – „A Mol nyolc tartályhajót szervezett meg”

A Janaf minden felhasználónak azonos feltételek mellett biztosítja a nyersolajszállítási szolgáltatásokat – közölte szerdán a horvát állami vállalat, reagálva a Mol és szlovákiai vállalata, a Slovnaft panaszára, amelyet az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságához nyújtottak be a horvát kőolajvezeték üzemeltetője ellen – írja a Világgazdaság a csütörtöki cikkében.

A két olajipari vállalat a beadványban úgy vélte, hogy a Janaf visszaél monopolhelyzetével, valamint kifogásolta az Adria-vezetéken alkalmazott kőolajszállítási díjakat és a hozzáférési feltételeket.

A Janaf közleményében azt írta: Szlovákia és Magyarország kőolajellátása nincs veszélyben. A közlemény szerint ezt az is mutatja, hogy a Mol csoport a közelmúltban nyolc, nem orosz eredetű kőolajat szállító tartályhajó érkezését szervezte meg az omisalji terminálra.

A horvát vállalat szerint a vita nem energiabiztonsági kérdés, hanem egyes piaci szereplők törekvése arra, hogy megőrizzék a szankcionált orosz kőolaj importjához kapcsolódó kereskedelmi előnyöket. Hozzátették: Horvátország és az Európai Unió energiabiztonsága nem válhat egyes érdekek túszává, különösen akkor, amikor a nem orosz eredetű kőolaj ellátása zavartalan és elegendő mennyiségben történik.

Úgy vélték, hogy a Mol és a Slovnaft panasza az Európai Bizottságnál a tárgyalási nyomásgyakorlás részének tekinthető. A Janaf közölte: továbbra is biztosítani kívánja Közép- és Délkelet-Európa energiabiztonságát, valamint elegendő mennyiségű nem orosz eredetű kőolajat szállít a szlovákiai és magyarországi finomítók számára éves szükségleteik fedezésére.

