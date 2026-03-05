Elgurult a horvátok gyógyszere, elképesztő stílusban alázzák Magyarországot és a Molt: „Legközelebb az lesz a bajuk, hogy esni fog az eső a krki olajterminálnál”
Nehéz lépést tartani a magyar politikusok és energiacégek vezetőinek manapság felmerülő kifogásaival, miszerint miért „kell” az orosz olajnak az Adriai-tengeri csővezetéken keresztül áramlani. Az egyik nap a kapacitás. A következőn a tranzitdíjak. Harmadik napon a finomítók kompatibilitása. Negyedik nap egy hirtelen megtérés – most pedig váratlan bizalom az EU-ban, drámai fenyegetésekkel párosulva. És aztán, a személyes kedvencem: a „rossz horvát politikusok” – írta csütörtöki X-bejegyzésében Ante Susnjar, Horvátország gazdasági és fenntartható fejlődési minisztere.
A miniszter gúnyos hangvételű bejegyzését így folytatta tovább: „ezzel a tempóval, és az eddigi érvek erejét tekintve, félig-meddig arra számítok, hogy a következő panaszok a Krk-szigeten lévő olajterminál időjárás-előrejelzésével kapcsolatosak lesznek.”
A miniszter szerint az olajtankerek forgalma zavartalan, további hat tartályhajó várható márciusban.
Susnjar bejegyzésében arról is ír, hogy a magyar politikusok pánikja arra utal, hogy nyomás alá kerültek. Itt vélhetően az áprilisi országgyűlési választásokra utalt.
A Janaf minden felhasználónak azonos feltételek mellett biztosítja a nyersolajszállítási szolgáltatásokat – közölte szerdán a horvát állami vállalat, reagálva a Mol és szlovákiai vállalata, a Slovnaft panaszára, amelyet az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságához nyújtottak be a horvát kőolajvezeték üzemeltetője ellen – írja a Világgazdaság a csütörtöki cikkében.
A két olajipari vállalat a beadványban úgy vélte, hogy a Janaf visszaél monopolhelyzetével, valamint kifogásolta az Adria-vezetéken alkalmazott kőolajszállítási díjakat és a hozzáférési feltételeket.
A Janaf közleményében azt írta: Szlovákia és Magyarország kőolajellátása nincs veszélyben. A közlemény szerint ezt az is mutatja, hogy a Mol csoport a közelmúltban nyolc, nem orosz eredetű kőolajat szállító tartályhajó érkezését szervezte meg az omisalji terminálra.
A horvát vállalat szerint a vita nem energiabiztonsági kérdés, hanem egyes piaci szereplők törekvése arra, hogy megőrizzék a szankcionált orosz kőolaj importjához kapcsolódó kereskedelmi előnyöket. Hozzátették: Horvátország és az Európai Unió energiabiztonsága nem válhat egyes érdekek túszává, különösen akkor, amikor a nem orosz eredetű kőolaj ellátása zavartalan és elegendő mennyiségben történik.
Úgy vélték, hogy a Mol és a Slovnaft panasza az Európai Bizottságnál a tárgyalási nyomásgyakorlás részének tekinthető. A Janaf közölte: továbbra is biztosítani kívánja Közép- és Délkelet-Európa energiabiztonságát, valamint elegendő mennyiségű nem orosz eredetű kőolajat szállít a szlovákiai és magyarországi finomítók számára éves szükségleteik fedezésére.