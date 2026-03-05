Deviza
Irán ünnepel: szétlőttek egy óriási tankhajót a tengeren, ömlik az olaj a vízbe – azonnal riasztást adtak ki

Nagy erejű robbanás történt egy olajszállító tankerhajón Kuvait partjainál, amelynek következtében olaj ömlik a Perzsa-öbölbe. Az eset kapcsolódik az eszkalálódó iráni konfliktushoz, ami már a térség tengeri útvonalait és energetikai infrastruktúráját is veszélyezteti.
Németh Anita
2026.03.05, 10:22
Frissítve: 2026.03.05, 11:09

Nagy erejű robbanás történt egy tankerhajón Kuvait közelében, ami miatt ömlik az olaj a vízbe – írja a Kurdistan24.net az Egyesült Királyság Tengerészeti Kereskedelmi Műveleti Hivatala (UKMTO) közlése alapján.

Az Egyesült Államok és Izrael, valamint Irán közötti háború kiterjedt szinte az egész Közel-Keletre. Irán ugyanis az amerikai szövetségesek területét is támadja, hogy elérje, gyakoroljanak nyomást Donald Trumpra annak érdekében, hogy szüntesse be a perzsa állam elleni támadását. 

Ennek a következménye, hogy 

csütörtökön erős robbanás történt egy tankerhajón Kuvait partjainál, ami miatt az olaj szökik a Perzsa-öbölbe.

A UKMTO tájékoztatása alapján a „nagy robbanás” idején az olajszállító hajó 30 tengeri mérföldre, azaz 48 kilométerre délkeletre horgonyzott a Kuvaitban található Mubarak al-Kabírtől.

„Egy horgonyzó tartályhajó kapitánya arról számolt be, hogy egy nagy robbanást látott és hallott a kikötői oldalon, majd egy kis hajót látott elhagyni a környéket” – áll az X-en közzétett közleményben.

A Vessel Finder tengerbiztonsági cég szerint az érintett jármű a Suezmax Sonangol Namibe tartályhajó. A hajó egy 2007-ben épült nyersolajszállító tartályhajó, amely jelenleg a Bahamák zászlaja alatt hajózik. A Trade Winds szerint a jármű amerikai irányítású olajszállító hajó.

Tűzről nem érkezett jelentés, a legénység állítólag biztonságban és jól van.

Irán több olajtankert is megtámadott

Mubarak Al Kabír kikötője az Arab-öböl felső részén található, körülbelül 750-800 kilométerre a Hormuzi-szorostól. 

A kikötőben horgonyzó tartályhajó elleni támadás jelentősen kiszélesíti Irán hajózás elleni csapásait a régióban, amelyek a Hormuzi-szorosra, Bahreinre és az Ománi-öbölre összpontosultak.

A legújabb támadás a hatodik 24 órán belül – mutat rá a Seatrade Maritime News. Az első egy konténerszállító hajó, a Safeen Prestige ellen irányult, amely Omán partjaitól két tengeri mérföldre hajózott, amikor támadás érte. A másik konténerszállító hajó az MSC Grace volt, amelyet 20 tengeri mérföldre Dubajtól nyugatra támadtak meg. A harmadik és a negyedik incidens az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Fujairahnál történt. A panamai zászló alatt hajózó Gold Oak teherhajó és a Marshall-szigetek zászlója alatt hajózó VLCC Libra Trader volt érintett. Az ötödik érintett jármű pedig az ománi Muscattól 137 tengeri mérföldre keletre hajózó Pelagia teherhajó volt.

Irán bevonja a Perzsa-öböl regionális hatalmait is a háborúba

Csütörtökön Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szóvivője, Ses Bedroszian egy videóüzenetben kijelentette: „Izrael és az Egyesült Államok közösen történelmi eredményeket ért el polgáraink és a civilizált világ védelmében.”

Azt mondta, a támadásra azért volt szükség, mert Irán „új föld alatti bunkerekben” építi újjá atombombaprogramját, és mert arra utaló jelek voltak, hogy Irán „Izrael és az amerikai erők megtámadására készül a Közel-Keleten”.

A katonai összecsapások több fronton történnek Izraeltől és Libanontól az Öböl-térségig. A konfliktus tovább terjed, ami már bevonja a regionális hatalmakat is. A kuvaiti partoknál történt robbanás új tengeri dimenziót ad a bővülő regionális konfrontációnak, mivel a katonai és biztonsági incidensek a közel-keleti konfliktus több hadszínterére is kiterjednek.

Az iráni háború közelebb van, mint gondolnánk: riadóztattak Magyarország szomszédjában, óriási rés van a pajzson

Az amerikai támadást követően az irániak fűre-fára rakétákat lőttek ki. Az iráni háború közelebb van hozzánk, mint elsőre gondolnánk: beugrik, van-e amerikai katonai bázis a közelünkben, amelyeket elérhet Irán? Van, és riasztást is adtak már ki.

