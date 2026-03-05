Irán ünnepel: szétlőttek egy óriási tankhajót a tengeren, ömlik az olaj a vízbe – azonnal riasztást adtak ki

Nagy erejű robbanás történt egy tankerhajón Kuvait közelében, ami miatt ömlik az olaj a vízbe – írja a Kurdistan24.net az Egyesült Királyság Tengerészeti Kereskedelmi Műveleti Hivatala (UKMTO) közlése alapján.

Irán ünnepel: szétlőttek egy óriási tankhajót a Perzsa-öbölben, ömlik az olaj a vízbe – azonnal riasztást adtak ki

Az Egyesült Államok és Izrael, valamint Irán közötti háború kiterjedt szinte az egész Közel-Keletre. Irán ugyanis az amerikai szövetségesek területét is támadja, hogy elérje, gyakoroljanak nyomást Donald Trumpra annak érdekében, hogy szüntesse be a perzsa állam elleni támadását.

Ennek a következménye, hogy

csütörtökön erős robbanás történt egy tankerhajón Kuvait partjainál, ami miatt az olaj szökik a Perzsa-öbölbe.

A UKMTO tájékoztatása alapján a „nagy robbanás” idején az olajszállító hajó 30 tengeri mérföldre, azaz 48 kilométerre délkeletre horgonyzott a Kuvaitban található Mubarak al-Kabírtől.

„Egy horgonyzó tartályhajó kapitánya arról számolt be, hogy egy nagy robbanást látott és hallott a kikötői oldalon, majd egy kis hajót látott elhagyni a környéket” – áll az X-en közzétett közleményben.

A Vessel Finder tengerbiztonsági cég szerint az érintett jármű a Suezmax Sonangol Namibe tartályhajó. A hajó egy 2007-ben épült nyersolajszállító tartályhajó, amely jelenleg a Bahamák zászlaja alatt hajózik. A Trade Winds szerint a jármű amerikai irányítású olajszállító hajó.

Tűzről nem érkezett jelentés, a legénység állítólag biztonságban és jól van.

Irán több olajtankert is megtámadott

Mubarak Al Kabír kikötője az Arab-öböl felső részén található, körülbelül 750-800 kilométerre a Hormuzi-szorostól.

A kikötőben horgonyzó tartályhajó elleni támadás jelentősen kiszélesíti Irán hajózás elleni csapásait a régióban, amelyek a Hormuzi-szorosra, Bahreinre és az Ománi-öbölre összpontosultak.

A legújabb támadás a hatodik 24 órán belül – mutat rá a Seatrade Maritime News. Az első egy konténerszállító hajó, a Safeen Prestige ellen irányult, amely Omán partjaitól két tengeri mérföldre hajózott, amikor támadás érte. A másik konténerszállító hajó az MSC Grace volt, amelyet 20 tengeri mérföldre Dubajtól nyugatra támadtak meg. A harmadik és a negyedik incidens az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Fujairahnál történt. A panamai zászló alatt hajózó Gold Oak teherhajó és a Marshall-szigetek zászlója alatt hajózó VLCC Libra Trader volt érintett. Az ötödik érintett jármű pedig az ománi Muscattól 137 tengeri mérföldre keletre hajózó Pelagia teherhajó volt.