Megpróbálták eltitkolni: három hétig rakéták nélkül maradt Ukrajna, a fészerből kaparták elő a használható fegyvereket – saját katonáik is azt mondták, ez már túl sok

A jelentések szerint az ukrán pilóták és műszaki személyzet kénytelen volt minden bevethető eszközt felkutatni és hasznosítani a raktárakban, amíg nem kaptak újabb rakétákat. Néhány katona úgy jellemezte a helyzetet, hogy „a fészerből kellett előkaparni” mindent, ami még fegyverként használható és az állandó készlethiányt és az improvizált megoldásokat már elviselhetetlen tehernek nevezték.

Rakéták nélkül fegyvertelen az amerikai F-16-os vadászrepülőgép típus. / Fotó: StockTrek Images via AFP

Az ellátási lánc összeomlott, fegyver nélkül háborúztak

Az ukrán légierő F–16-os vadászgépei több mint három héten át rakéták nélkül maradtak, miután a nyugati partnerektől érkező fegyverszállítmányok átmenetileg elapadtak éppen akkor, amikor Oroszország nagyszabású téli légitámadásra készült a Reuters jelentése szerint.

A helyzet mentése érdekében régebbi készletekből, félretett alkatrészekből, sőt már korábban kivont rakétákból próbáltak működő fegyvereket összeszerelni;

azonban a vadászgépek nem rendelkeznek elegendő levegő–levegő rakétával, jelentősen lecsökken a drónok, pilóta nélküli légijárművek és manőverező robotrepülőgépek elleni hatékonyság.

A készlethiány éppen akkor következett be, amikor Moszkva újabb nagyszabású drón- és rakétakampányt készített elő az ukrán energetikai infrastruktúra ellen. Ilyen hadműveletekben az ukrán légvédelemre kulcsszerep hárul, hiszen a vadászgépek és a földi légvédelmi rendszerek együtt képesek elfogni az érkező drónok és rakéták bizonyos százalékát.

Ukrajna légvédelmi képessége nagyrészt a külföldről érkező rendszerekre és lőszerekre épülnek. A F–16-osok Ukrajna számára stratégiai jelentőségű eszközök, a nyugati országok csak hosszú diplomáciai és katonai egyeztetések után kezdtek ilyen típusú repülőgépeket átadni, hogy erősítsék az ukrán légvédelmi képességeket. Ezek a gépek elvileg hatékonyan képesek elfogni a nagy számban bevetett orosz drónokat és rakétákat, ám

a rendszer csak akkor működik, ha folyamatos az utánpótlás a megfelelő fegyverzetből.

Számos ukrán katona nyíltan kifejezte elégedetlenségét már február elején. Egyesek azt nyilatkozták, hogy az állandó készlethiány és az improvizált megoldások már elviselhetetlen terhet rónak a személyzetre. Az háború infrastruktúra elleni támadásai során az orosz hadsereg rendszeresen több száz drónt indít egyetlen éjszaka alatt, amelyek hatalmas pusztítást végeznek.