Megrohamozták a boltokat a magyarok év elején – de nem az élelmiszerekből táraztunk be

Reagált a friss kiskereskedelmi adatra a szaktárca

„A béremeléseknek és a családi adócsökkentésnek köszönhetően tovább élénkül a fogyasztás Magyarországon. 2026 januárjában 3,5 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához képest” – írta a KSH adatra adott reakciójában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A szaktárca hozzátette, hogy a kormány az orosz-ukrán háború elhúzódása és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére töretlenül azon dolgozik, hogy a magyar családok anyagi helyzete folyamatosan javuljon, több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet tudjanak költeni. Ennek érdekében emelték a béreket, csökkenti az adókat, valamint folytatja a harcot az áremelésekkel szemben (árréscsökkentés meghosszabbítása és kiterjesztése).

Kiemelték, hogy a kormány 2026. április 30-ig lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlást SZÉP-kártyával, ezáltal is támogatva a családok vásárlásait és a kiskereskedelmi forgalom bővülését. A kormány a fogyasztás élénkítése mellett a vásárlók védelmére is kiemelt figyelmet fordít, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a lehető legnagyobb szigorral, határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.

Mindezek eredményeként a családok egyre több pénzből, egyre kedvezőbb áron és egyre biztonságosabban tudnak vásárolni, ami a kiskereskedelmi forgalom növekedésében is érezteti hatását. 2026 januárjában a kiskereskedelmi forgalom volumene 3,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest.

Az óvatosság nem fékezte a forgalmat

Januárban kedvezően alakult a kiskereskedelmi forgalom volumene – havi alapon 0,5, míg éves összevetésben 3,5 százalékkal bővült. Ez abból a szempontból meglepetés, hogy a forgalom volumene az előző 5 hónapban is bővülni tudott havi alapon kisebb-nagyobb mértékben, így nem lett volna meglepő egy rosszabb havi alapú volumenindex. „Mondhatjuk persze, hogy makrogazdasági oldalról januárban minden a növekedés mellett szólt: alacsony, 2,1 százalékos infláció, miközben decemberben a nettó átlagkereset 9,8 százalékkal nőtt – azaz volt miből költeni. Ebben persze benne van a választások előtti fiskális lazítás szerepe, de a fegyverpénz és 13-14. havi nyugdíj csak februárban érkezik" – kommentálta a KSH adatait a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Regős Gábor rámutatott: a nyugdíjak reálértéke ha nem is ennyivel, de szintén nőtt, a januári emelés 3,6 százalék volt, de novemberben is volt egy pótlólagos 1,6 százalékos emelés a tavalyi, vártnál nagyobb infláció kompenzálására. Persze egy ilyen helyzetben sem magától értetődő a bővülés, hiszen a háztartások óvatossága is meghatározó – ez most úgy tűnik, hogy nem fékezte érdemben a forgalmat.

„A forgalom legkevésbé az élelmiszereknél nőtt, 1,2 százalékkal – ez nem is meglepő, hiszen a legkevésbé volatilis tétel, enni akkor is muszáj, ha kevesebbet keresünk, de akkor sem fogunk sokkal többet enni, ha javul a jövedelmi helyzetünk – persze jobbat, drágábbat vehetünk, talán ezt tükrözi a mostani adat is" – hangsúlyozta. – A nem-élelmiszer boltok forgalma 4,7 százalékkal nőtt, meglepő, hogy ezen belül az internetest kereskedelmet követő második legnagyobb bővülés a használt termékek esetében volt, de jelentősen nőtt a ruha- és cipőboltok forgalma is (6,7 százalék). A bútorok és műszaki cikkek esetében bekövetkezett 3,3 százalékos csökkenés ugyanakkor rámutat arra, hogy azért itt még van tér a növekedésre, a korábbi magas inflációs időszakban elhalasztott fogyasztás bepótlásáról szó sincs, így a vezető közgazdász.

Ami talán a legmeglepőbb, az az üzemanyagok forgalmának 5,7 százalékos növekedése. Ebben szerepe lehetett a jövedéki adó emelés elhalasztásának, így versenyképesebbé vált a magyar ár a régióban, jobban megérte itt tankolni. Ennek persze így végső soron a költségvetési hatása pozitív.

„Ha létezik olyan statisztikai adat az első negyedévben, amiért nem érzem azt, hogy aggódni kellene, az a kiskereskedelem. Egy alacsony inflációs környezetben vagyunk, a keresetek emelkednek, a kormányzat pedig különféle transzferekkel javítja a háztartások jövedelmi helyzetét (a már említett fegyverpénz és nyugdíj mellett ilyen például a családi adókedvezmény emelése vagy az édesanyák egy részének szja-mentessé válása). A következő két hónapban tehát továbbra is erős adatot várok az ágazattól és a fogyasztás az első negyedévben is húzhatja felfelé a GDP-t. A kérdés inkább az, hogy a közel-keleti háború meddig tart, hogyan alakulnak az árakra gyakorolt hatásai középtávon, azaz végső soron hogyan hat a háztartások mindennapi életére, hiszen ez csapódik majd le a kiskereskedelmi forgalomban – de erről korai lenne még becslésekbe bocsátkozni" – véli Regős Gábor.