A magyar kormány repülőgépével érkezett haza az a két magyar állampolgárságú hadifogoly, akiket az orosz fél engedett szabadon a moszkvai tárgyalásokat követően. A hazaszállításról Orbán Viktor videót tett közzé a magyar hadifoglyokról, melyen egyikük, Román Albert is megszólal. A felvételen a férfi elmondta: ukrán–magyar állampolgár, és állítása szerint akarata ellenére vitték a frontra. Beszámolója szerint a harcok során megsérült, majd az orosz erők fogságába került.

„Kérem Orbán Viktort, hogy menekítsen ki innen, megsérültem!” – drámai videót tett ki a miniszterelnök a magyar hadifoglyokról / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter repülőgépével tért haza a két magyar hadifogoly Oroszországból. Hazatérve Orbán Viktor is megosztott egy videót, melyben Román Antal, az egyik hadifogoly elmondta, hogy

az ukrán TCK emberei akarata ellenére szállították el a frontra, ahol sérülést szenvedett.

Elmondása szerint két hétig feküdt sérülten, és hiába könyörgött az ukrán hatóságoknak, nem segítettek rajta, nem küldtek evakuációt. Végül a megérkező orosz katonák látták el a sebeit.

Szijjártó Péter később közösségi oldalán is beszámolt az útról. Bejegyzésében azt írta: szinte percre pontosan egy nappal korábban indultak el, azzal a céllal, hogy többen térjenek vissza, mint ahányan elindultak. A külügyminiszter szerint ez végül sikerült, és hangsúlyozta, hogy a háború minden nap újabb emberi szenvedést hoz. A magyar kormány álláspontja változatlan: Magyarországnak ki kell maradnia a konfliktusból, és minden magyar állampolgárt meg kell védeni annak következményeitől.

A külügyminiszter arról is posztolt, hogy a mentőakciók nem állnak meg azzal, hogy biztonságban hazaszállították a két magyar hadifoglyot. Ugyanis megjött az első mentesítő járat Jordániából, ma pedig folytatják tovább a menekítést.

Hamarosan jönnek a jó hírek a Katarban, Ománban és Dubajban rekedt magyarok számára! Mindjárt véglegesítjük a szerződést, ami a Dubajban rekedtek hazatéréséhez szükséges, hamarosan jelentkezem a részletekkel

– írta Facebook-oldalán Szijjártó Péter.

Épségben hazaért Oroszországból a két magyar hadifogoly / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Nem csak a hadifoglyokról tárgyaltak Moszkvában

Szijjártó Péter szerdán utazott Moszkvába, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaljon. Az egyeztetésen az orosz elnök közölte: Orbán Viktor kérésére két magyar állampolgársággal rendelkező hadifoglyot szabadon engednek, akik Szijjártó Péter repülőgépével térhetnek vissza Budapestre. Az orosz fél szerint is a két fogoly olyan katona volt, akiket Ukrajnában kényszersorozással vittek a frontra.