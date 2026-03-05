Deviza
„Kérem Orbán Viktort, hogy menekítsen ki innen, megsérültem!” – drámai videót tett ki a miniszterelnök a magyar hadifoglyokról

Az éjszaka épségben hazaérkezett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter repülőgépe Moszkvából, melyen hazafelé már többen utaztak, mint odafelé. A külügyminiszter olyan magyar hadifoglyokat szállított haza, akiket saját bevallásuk szerint erőszakkal vittek az ukrán frontra. Egyikük arról is beszámolt, hogy sérülése után hiába könyörgött az ukránoknak, azok nem segítettek neki.
VG
2026.03.05, 09:03
Frissítve: 2026.03.05, 10:54

A magyar kormány repülőgépével érkezett haza az a két magyar állampolgárságú hadifogoly, akiket az orosz fél engedett szabadon a moszkvai tárgyalásokat követően. A hazaszállításról Orbán Viktor videót tett közzé a magyar hadifoglyokról, melyen egyikük, Román Albert is megszólal. A felvételen a férfi elmondta: ukrán–magyar állampolgár, és állítása szerint akarata ellenére vitték a frontra. Beszámolója szerint a harcok során megsérült, majd az orosz erők fogságába került.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter repülőgépével tért haza a két magyar hadifogoly Oroszországból. Hazatérve Orbán Viktor is megosztott egy videót, melyben Román Antal, az egyik hadifogoly elmondta, hogy 

az ukrán TCK emberei akarata ellenére szállították el a frontra, ahol sérülést szenvedett.

Elmondása szerint két hétig feküdt sérülten, és hiába könyörgött az ukrán hatóságoknak, nem segítettek rajta, nem küldtek evakuációt. Végül a megérkező orosz katonák látták el a sebeit.

Szijjártó Péter később közösségi oldalán is beszámolt az útról. Bejegyzésében azt írta: szinte percre pontosan egy nappal korábban indultak el, azzal a céllal, hogy többen térjenek vissza, mint ahányan elindultak. A külügyminiszter szerint ez végül sikerült, és hangsúlyozta, hogy a háború minden nap újabb emberi szenvedést hoz. A magyar kormány álláspontja változatlan: Magyarországnak ki kell maradnia a konfliktusból, és minden magyar állampolgárt meg kell védeni annak következményeitől.

A külügyminiszter arról is posztolt, hogy a mentőakciók nem állnak meg azzal, hogy biztonságban hazaszállították a két magyar hadifoglyot. Ugyanis megjött az első mentesítő járat Jordániából, ma pedig folytatják tovább a menekítést. 

Hamarosan jönnek a jó hírek a Katarban, Ománban és Dubajban rekedt magyarok számára! Mindjárt véglegesítjük a szerződést, ami a Dubajban rekedtek hazatéréséhez szükséges, hamarosan jelentkezem a részletekkel

írta Facebook-oldalán Szijjártó Péter.

Épségben hazaért Oroszországból a két magyar hadifogoly / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Nem csak a hadifoglyokról tárgyaltak Moszkvában

Szijjártó Péter szerdán utazott Moszkvába, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaljon. Az egyeztetésen az orosz elnök közölte: Orbán Viktor kérésére két magyar állampolgársággal rendelkező hadifoglyot szabadon engednek, akik Szijjártó Péter repülőgépével térhetnek vissza Budapestre. Az orosz fél szerint is a két fogoly olyan katona volt, akiket Ukrajnában kényszersorozással vittek a frontra.

A moszkvai tárgyalásokon gazdasági témák is szóba kerültek. A felek az energiabiztonságról egyeztettek, különös tekintettel az orosz olaj- és gázszállításokra. 

Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is megbízható energiaszállítónak tekinti magát Magyarország számára. 

Szóba került a Paksi Atomerőmű bővítése is, mely az orosz–magyar energetikai együttműködés egyik kulcsprojektje. A magyar fél emellett jelezte, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzetben különösen fontos a stabil energiaellátás, miközben Ukrajna hetek óta blokkolja a Barátság kőolajvezeték Magyarország felé irányuló szállításait.

