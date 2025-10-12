Mindent megad a vendégmunkásoknak az egyik leggazdagabb európai ország, akkora a munkaerőhiány – vagyonokat lehet keresni

Liechtenstein, az Alpokban fekvő európai miniállam, amely a világ egyik leggazdagabb országa, munkaerőt keres az EURES-en (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) keresztül. A portál közel 300 állásajánlatot tett közzé, amelyekre a spanyolok jelentkezhetnek, amennyiben megfelelnek a követelményeknek és rendelkeznek tartózkodási engedéllyel – írja a Noticiastrabajo.
Ez a mikroállam nemcsak lenyűgöző tájképével, hanem robusztus gazdaságával is kiemelkedik,
itt a világon a legmagasabb az egy főre jutó GDP. Ez a siker nagyrészt a kedvező adópolitikájának köszönhető, 12,5 százalékos a társasági adó kulcsa, és 8,1 százalékos az áfa.
Liechtensteinben az átlagfizetés bruttó 6800 CHF (svájci frank) körül mozog havonta (körülbelül 7150 euró ). Míg a legszerényebbek fizetése is 2500 CHF (körülbelül 2630 euró) körül mozog, a legképzettebb és legfelelősségteljesebb szakemberek havi 10 000 CHF (körülbelül 10 500 euró) feletti fizetést is elérhetnek.
Nyilván az igazgatók keresnek itt is a legjobban, de jól megfizetik a call center vezetőket is. A felső vezetők 16 740 svájci frank (körülbelül 15 227,40 euró), a call center menedzserek 14 207 svájci frank (körülbelül 12 948,37 euró) fizetést vihetnek haza átlagosan.
A lista másik végén,
a legrosszabbul fizetettek az óvodai asszisztensek, a szociális tanácsadók
és a szabók/varrónők, 2224 svájci frank (körülbelül 2024,64 euró), 2564 svájci frank (körülbelül 2332,24 euró) és 2585 svájci frank (körülbelül 2351,35 euró) fizetéssel.
Minden állásajánlatot az EURES-hálózat portálján tesznek közzé, az alábbiakban a legfrissebb álláshirdetések találhatók.
Legfontosabb,
erősen ajánlott, tehát nem elengedhetetlen a német, az ország anyanyelvének ismerete.
Ez azonban önmagában még nem nyit meg sok munkalehetőséget.
Bár Liechtenstein nem tagja az Európai Uniónak, az Európai Gazdasági Térséghez tartozik. A Munkaügyi és Szociális Gazdasági Minisztérium honlapja szerint tartózkodási engedély szükséges, mivel nem létezik a munkavállalók szabad mozgása. Liechtenstein az alábbi engedélyeket biztosítja.
Az országban való munkavégzés nagy előnye – a messze átlag feletti fizetések mellett – a stabilitás. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Lichtenstein rendelkezik az egyik legjobb egészségügyi és oktatási rendszerrel.
