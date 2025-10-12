Déli szomszédunk is szenved a klímaváltozás miatt - de a búzával még így is sikereket érnek el a nemzetközi piacon is

A térség államait, így Szerbiát is jelentős mértékben sújtja a klímaváltozás. Az aszályos évek azt eredményezték, hogy a kukorica idén és az előző években is alig termett, ezért a vetéstervből lassan kiiktatják ezt a kultúrát, melyet nemrég még a legnagyobb területeken termesztettek. A szerb búza, az árpa és olajrepce viszont – jobb ötlet híján - egyre népszerűbb.
A mögöttünk álló idényben az őszi vetésű kultúrák szolid eredményeket produkáltak. A szárazság dilemma elé állítja a gazdákat; a korábban elvetett és már kikelt repcét is sok helyen a kiszáradás fenyegeti.
A tavaly ősszel elvetett a búza viszont elég jól termett,
A világpiacon rekordszintű készletekről és a csökkenő árakról szólnak a statisztikák. Ennek ellenére a jelek szerint a szerbiai búza – mely zömében Vajdaságban termett - továbbra is sikeresen találja meg az útját a külföldi piacokon. Ahogy közeledik a búzavetés optimális időszaka, a helyi gazdák már a következő szezonra terveznek. Szerbiában, az utóbbi időben minden évben több mint kétszer annyi kenyérgabonát termelnek, mint amennyire szükség van a hazai lakosság ellátásához.
