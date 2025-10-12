Deviza
aszály
Szerbia
kukorica
repce
búza

Déli szomszédunk is szenved a klímaváltozás miatt - de a búzával még így is sikereket érnek el a nemzetközi piacon is

Az aszály déli szomszédunknál is dilemma elé állítja a gazdákat. A szerb búza jól eladható a világpiacon, kukorica viszont alig termett.
Tóth Péter, Vajdaság
2025.10.12, 20:52

A térség államait, így Szerbiát is jelentős mértékben sújtja a klímaváltozás. Az aszályos évek azt eredményezték, hogy a kukorica idén és az előző években is alig termett, ezért a vetéstervből lassan kiiktatják ezt a kultúrát, melyet nemrég még a legnagyobb területeken termesztettek. A szerb búza, az árpa és olajrepce viszont – jobb ötlet híján - egyre népszerűbb. 

szerb búza, búzamező, aratás
A szerb búza sikeres a világpiacon, azonban a gazdákat az aszály dilemma elé állítja / Fotó: Dusan Petkovic / Shutterstock

A nagy aszály-dilemma

A mögöttünk álló idényben az őszi vetésű kultúrák szolid eredményeket produkáltak. A szárazság dilemma elé állítja a gazdákat;  a korábban elvetett és már kikelt repcét is sok helyen a kiszáradás fenyegeti. 

A tavaly ősszel elvetett a búza viszont elég jól termett, 

  • 3,6 millió tonnáról szólnak az országos statisztikák. 
  • Ez valamivel több, mint a kétszerese a hazai szükségletnek, ami évente 1,5 millió tonnát jelent. 
  • A július-szeptemberi időszakban 326 ezer tonnát exportáltak. 
  • A kivitel főként Olaszországba irányult – több mint 170 ezer tonnát szállítottak oda –, míg a többi a régió országaiba talált vevőre. 
  • A búza exportára tonnánként 186 és 200 euró között alakult. 
  • Ugyanakkor a szóban forgó időszakban 35 675 tonna búzalisztet is exportáltak. 
  • Főként Montenegróba, Bosznia-Hercegovinába és Észak-Macedóniába irányultak a szállítások. 
  • Az utóbbi egy éves időszakban a kiszállított liszt mennyisége elérte a 178 530 tonnát, átlagosan 271 euró/tonnás áron sikerült értékesíteni. 

A szerb búza továbbra is népszerű a világpiacon

A világpiacon rekordszintű készletekről és a csökkenő árakról szólnak a statisztikák. Ennek ellenére a jelek szerint a szerbiai búza – mely zömében Vajdaságban termett - továbbra is sikeresen találja meg az útját a külföldi piacokon. Ahogy közeledik a búzavetés optimális időszaka, a helyi gazdák már a következő szezonra terveznek. Szerbiában, az utóbbi időben minden évben több mint kétszer annyi kenyérgabonát termelnek, mint amennyire szükség van a hazai lakosság ellátásához.

