Felgyorsulnak a minimálbér-tárgyalások: kiderült, mikorra lehet megállapodás

„Abban állapodtunk meg, hogy a következőt hetekben gyorsított ütemben fogunk tárgyalni a minimálbérről, lehetőség szerint november közepéig szeretnénk megállapodni” – mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője, miután szerdán a kormány kétoldalú egyeztetéseket folytatott le a munkaadói és munkavállalói oldal képviselőivel.
A szakszervezeti konföderáció vezetője szerint az előző évek gyakorlatának megfelelően a következő körben már a vállalkozók és a szakszervezetek ülhetnek le egymással tárgyalni.
A munkavállalói oldal azon az egységes állásponton van, hogy van egy bérmegállapodás, ami kötelezi a feleket. Ettől függetlenül természetesen érdekeltek vagyunk a további egyeztetésekben
– mondta Mészáros Melinda a tavalyi hároméves minimálbér-megállapodásról, ugyanakkor hozzátette,
a garantált bérminimum esetében mindenképpen két számjegyű emelést szeretnének kiharcolni 2026-ban.
Ezért viszonylag rövid időn belül, ha nem a jövő héten, akkor azt követően kerülhet sor a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) összehívására, ahol mind a három szereplő jelen lehet. Ennek kimenetele azonban nagyban függ attól, hogy a kormány ipar- és munkahelyvédelmi akcióterve, amelyet az ígéretek szerint október közepén jelenthetnek be, pontosan milyen kedvezményeket ad a vállalkozói oldal számára.
A liga vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány a vállalkozóknak belengetett adókönnyítéseket a 2016-os bérmegállapodáshoz hasonlóan feltételekhez kötheti, ezzel segítve a megállapodás létrejöttét. A szociális hozzájárulási adó 1 százalékpontos csökkentése mellett egy sor kisebb könnyítés van a napirenden, mint az áfa alanyi értékhatárának emelése vagy a kiva átalakítása. Információink szerint ezek körvonalai már a napokban ismertek lehetnek.
Mint korábban írtuk, az idei, vártnál lassabb gazdasági növekedés és a megváltozott makropálya miatt láthatóan a munkáltatói oldal befeszült. Annak ellenére, hogy tavaly három évre megállapodtak, a 2026-ra szóló 13 százalékos minimálbér-megállapodás helyett már kisebb emelésben gondolkodnak. Ezt egyébként a tavalyi bérmegállapodásból is fakad, ami lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben eltérjenek a megállapodástól. A kormány eredetileg 3,2 százalékos inflációval és 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel tervezett, és erre épült maga a bérmegállapodás is.
Ehhez képest idén 4,7 százalékos inflációt és 0,6 százalékos növekedést vár a jegybank a legutóbbi inflációs jelentésében, így a makrogazdasági mutatókban az eltérés 1,4 százalékos lehet, tehát nemcsak gazdaságilag, hanem jogilag is újra kell tárgyalni a megállapodást.
Mészáros Melinda szerint azonban nem itt várható élesebb konfliktus a két oldal között, hanem sokkal inkább a garantált bérminimum esetében.
A minimálbér pályája viszonylag jól körvonalazódik, nem ez lesz elsődlegesen a kérdés
– mondta a liga vezetője, aki hozzátette, hogy mivel a szakmunkás-minimálbér piacérzékenyebb, és a gazdasági folyamatokra is sokkal érzékenyebb, ezért itt várhatók a nagyobb viták. Úgy látja, ahhoz, hogy eljussanak november közepére egy megállapodáshoz, fel kell gyorsítani a tárgyalásokat.
A tavalyi bérmegállapodás 2016 után lett ismét többéves, aminek értelmében január elsejétől a minimálbér 9 százalékkal, bruttó 290 800 forintra emelkedett. Így, ha tartják magukat a felek az eredeti menetrendhez, akkor
Tehát egy 10 százalékos emeléssel 383 680 forintra nőhetne, amivel a szakmunkás-minimálbér kvázi elérné az ezer eurót. Persze ehhez az is kell, hogy kitartson a forint elmúlt hónapokban látott lendülete. De nem csak ezt a célt sikerülne teljesíteni. Egy ekkora emelés után szinte biztosra lehetne venni, hogy a bérdinamika 10 százalék fölé gyorsul, ebben az esetben pedig a mostani, 704 ezer forintos bruttó átlagkereset könnyen elérné a 780 ezer forintot. Ez már a kétezer eurós határ megközelítését jelentené.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.