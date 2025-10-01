„Abban állapodtunk meg, hogy a következőt hetekben gyorsított ütemben fogunk tárgyalni a minimálbérről, lehetőség szerint november közepéig szeretnénk megállapodni” – mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője, miután szerdán a kormány kétoldalú egyeztetéseket folytatott le a munkaadói és munkavállalói oldal képviselőivel.

Felgyorsulnak a minimálbér-tárgyalások: kiderült, mikorra lehet megállapodás / Fotó: Székelyhidi Balázs

Minimálbér-tárgyalások: a bérmegállapodás része lehet a szocho csökkentése

A szakszervezeti konföderáció vezetője szerint az előző évek gyakorlatának megfelelően a következő körben már a vállalkozók és a szakszervezetek ülhetnek le egymással tárgyalni.

A munkavállalói oldal azon az egységes állásponton van, hogy van egy bérmegállapodás, ami kötelezi a feleket. Ettől függetlenül természetesen érdekeltek vagyunk a további egyeztetésekben

– mondta Mészáros Melinda a tavalyi hároméves minimálbér-megállapodásról, ugyanakkor hozzátette,

a garantált bérminimum esetében mindenképpen két számjegyű emelést szeretnének kiharcolni 2026-ban.

Ezért viszonylag rövid időn belül, ha nem a jövő héten, akkor azt követően kerülhet sor a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) összehívására, ahol mind a három szereplő jelen lehet. Ennek kimenetele azonban nagyban függ attól, hogy a kormány ipar- és munkahelyvédelmi akcióterve, amelyet az ígéretek szerint október közepén jelenthetnek be, pontosan milyen kedvezményeket ad a vállalkozói oldal számára.

A liga vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány a vállalkozóknak belengetett adókönnyítéseket a 2016-os bérmegállapodáshoz hasonlóan feltételekhez kötheti, ezzel segítve a megállapodás létrejöttét. A szociális hozzájárulási adó 1 százalékpontos csökkentése mellett egy sor kisebb könnyítés van a napirenden, mint az áfa alanyi értékhatárának emelése vagy a kiva átalakítása. Információink szerint ezek körvonalai már a napokban ismertek lehetnek.

A garantált bérminimumról lehetnek nagy viták

Mint korábban írtuk, az idei, vártnál lassabb gazdasági növekedés és a megváltozott makropálya miatt láthatóan a munkáltatói oldal befeszült. Annak ellenére, hogy tavaly három évre megállapodtak, a 2026-ra szóló 13 százalékos minimálbér-megállapodás helyett már kisebb emelésben gondolkodnak. Ezt egyébként a tavalyi bérmegállapodásból is fakad, ami lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben eltérjenek a megállapodástól. A kormány eredetileg 3,2 százalékos inflációval és 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel tervezett, és erre épült maga a bérmegállapodás is.