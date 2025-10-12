Fókuszban a műtárgypiac bővítése — 15. alkalommal nyílik meg az Art Market Budapesten

Az Art Market Budapestnek köszönhetően minden év októberében Magyarországon is felélénkül a figyelem a kortárs képzőművészet iránt. Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi képzőművészeti vására ezúttal október 16-19. között új helyszínen, az MTK Sportparkban, és a világ mintegy huszonöt országából érkező kiállítók több ezer alkotásával várja a kulturális élményre vagy kifejezetten műtárgyakra éhes közönséget. Interjúnkban Ledényi Attilával, az Art Market Budapest alapító-igazgatójával beszélgettünk.

Ledényi Attila, az Art Market Budapest igazgatója. / Fotó: Ajkai Dávid

Az Art Market Budapest 2011-es alapítása óta több, mint 250 ezer látogatót látott vendégül. Milyen, a művészeti élményszerzésen túlmutató gazdasági hatása van egy ilyen jelentős közönséget megmozgatni képes kulturális eseménynek?

Egy művészeti vásár a kultúra és gazdaság, a művészeti alkotótevékenység és az üzleti világ közötti leglátványosabb és legnagyobb volumenű kapcsolódási felület, amely hitünk szerint az alkotók érdekében és a közönség kiszolgálására jön létre, a kereskedelmi galériák és más műkereskedelmi szereplők közreműködésével komfortos és élvezetes körülmények között teremti meg nem csupán a műalkotások megtekintésének, hanem azok megvásárlásának lehetőségét is.

Magyarország és a régió legnagyobb, jelentős nemzetközi választékot felvonultató vására a hazai kreatívipar egyik meghatározó eseménye.

Olyan tényező, amely nyitottságával, fesztiválszerű hangulatával, társasági vonzerejével, a műtárgyak rendkívül széles választékával nemcsak bevonzza, hanem szélesíti is a műtárgyvásárló közönséget, a műalkotások iránti keresletet.

Hogyan fejti ki piacbővítő hatását az Art Market Budapest?

Részben a formátum előnyeiből fakadóan a vásár jelentősen megkönnyíti a művészet és a közönség közötti érintkezést, kihozza a műalkotásokat a múzeumokból és a galériák sokak számára zártnak, elszigeteltnek tűnő világából. Éppen ezért a visszatérő vásárlók és gyűjtők jelenléte mellett rendkívül nagy nálunk az élete első műtárgyát megvásárlók száma.

A gazdag választékból fakadóan a műfajok, technikák, irányzatok, sőt, az árak összehasonlítása is egyszerű, a műkereskedőkkel és gyakran magukkal az alkotókkal való kapcsolatteremtés lehetősége és sokszor meglepő könnyedsége szinte minden más szituációnál alkalmasabb közeget teremt az adásvételhez.

Ráadásul az Art Market Budapest abban a tekintetben is tudatosan építi a piacot, hogy a kiállítók kiválasztásakor, természetesen a színvonalra vonatkozó elvárások érvényesítése mellett, kiemelt szempontként merül fel az új közönségszegmensek megszólítására való alkalmasság és képesség.