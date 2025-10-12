Külföldön pihenne? Van egy ország, amit az orvosok receptre írnak fel

Svédország szatirikus reklámkampányban hirdeti magát az utazóknak. Egy országimázsfilmben orvos ajánlaja receptre a skandináv ország nevezetességeit. Ebben az ország turisztikai hivatala a nemzet holisztikus életmódját és kultúráját állítja középpontba, bemutatva a testi-lelki egészséget kínáló tevékenységeket, hagyományokat – írja az Euronews.
A kiváló életminőségéről és magas boldogságszintjéről híres Svédország Yvonne Forsell orvosprofesszorral együttműködve létrehozta a svéd receptet.
A humoros hangvételű kampány olyan tevékenységeket ajánl, amelyek a jóllétet erősítik, és az egyén céljaihoz, igényeihez, valamint tartózkodásának hosszához igazíthatók.
Az ajánlások között szerepel például
„A fika egy olyan pillanat, amikor elfogyasztasz valami apró ételt és italt. Ez egy lehetőség arra, hogy lelassíts, élvezd a társaságot – minden elvárás és kapkodás nélkül. Arról szól, hogy valódi szünetet tarts, akár a telefonodtól is. A fika alacsonyabb stressz-szinttel és jobb fókuszálással jár, és bárhol élvezhető” – magyarázza a külföldi turistáknak létrehozott honlap, a Visit Sweden.
A további „receptajánlások” között szerepel a svéd zene hallgatása a lélek felemelésére, kerékpározás az energiaszint növelésére, vagy múzeumok és kültéri művészeti alkotások látogatása az ország számos pontján.
„Nálunk a nap 100 napig le sem megy. Képzeld el, mit tehet veled a 24 órás fényterápia! Szóval kérd meg az orvosodat, hogy írja fel Svédországot, és nézd meg, mit tehet az egészségedért” – mondja Forsell a kampány videójában.
Bár a Visit Sweden kampánya elsősorban játékos hangvételű, számos szakértő támogatja. A kampány több kutatásra is hivatkozik, többek között az Amerikai Pszichológiai Társaság, a Nemzetközi Környezet-egészségügyi Kutatófolyóirat és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség tanulmányaira.
Például kimutatták, hogy a szaunázás segíti a mélyebb pihenést és a jobb alvásminőséget, sőt egy, az Amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) tanulmánya szerint a rendszeres szaunázás 65 százalékkal csökkenti az Alzheimer-kór és a demencia kockázatát.
A fika gyakorlása és a telefonhasználat csökkentése mentális egészségjavulással, jobb fókuszálással és általános jólléttel jár, míg a rendszeres társas szokásokban való részvétel bizonyítottan „védelmet nyújt az érzelmi megterheléssel szemben”.
Az utazók egyre inkább a prémium, élményközpontú és fenntarthatóságot hangsúlyozó célpontokat keresik Svédországban.
A külföldi látogatók száma, a vendégéjszakák és a turisták kiadásai is növekvő pályán vannak. A szálláshelyek használata is közeledik a Covid–19-világjárvány előtti szinthez. Az ország nemzetközi turisztikai forgalma és a vendégéjszakák száma is növekedett, míg a turizmus hozzájárulása a gazdasághoz stabil marad.
2023-ban Svédország közel 7,53 millió külföldi turistát fogadott, ami jelentős növekedés az előző évhez képest, amikor ez a szám mintegy 6,63 millió volt.
Svédország turizmusa 2023-ban a GDP 5,9 százalékára rúgott. Az előrejelzések szerint 2028-ra ez 5,7 százalékra csökken, részben a lassuló növekedési ütem miatt.
Új város épül Svédországban, de nem acélból vagy betonból, hanem a fa lesz a fő építőanyaga
A különleges építkezés helyszíne Sickla, egy Stockholm központjától délre fekvő ipari terület, amely egykor dízelmotorok gyártásáról volt ismert. A Wood City vagy magyarul Faváros projekt 12 milliárd svéd koronába (körülbelül 1 milliárd euró) kerül majd.
