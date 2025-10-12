Külföldön pihenne? Van egy ország, amit az orvosok receptre írnak fel

Svédország szatirikus reklámkampányban hirdeti magát az utazóknak. Egy országimázsfilmben orvos ajánlaja receptre a skandináv ország nevezetességeit. Ebben az ország turisztikai hivatala a nemzet holisztikus életmódját és kultúráját állítja középpontba, bemutatva a testi-lelki egészséget kínáló tevékenységeket, hagyományokat – írja az Euronews.

Svédországot receptre írják fel az orvosok / Fotó: Margit Kluthke / Shutterstock

A kiváló életminőségéről és magas boldogságszintjéről híres Svédország Yvonne Forsell orvosprofesszorral együttműködve létrehozta a svéd receptet.

A svéd recept

A humoros hangvételű kampány olyan tevékenységeket ajánl, amelyek a jóllétet erősítik, és az egyén céljaihoz, igényeihez, valamint tartózkodásának hosszához igazíthatók.

Az ajánlások között szerepel például

a feltöltődés a svéd erdőkben, ami csökkenti a stresszt és javítja a koncentrációt;

a pihentető alvás a hűvös éjszakai hőmérsékletnek, a tiszta levegőnek és a zajmentes környezetnek köszönhetően; valamint

a svéd fika szokás kipróbálása.

A fika, azaz a kávészünet jelentősége a mentális egészségre

„A fika egy olyan pillanat, amikor elfogyasztasz valami apró ételt és italt. Ez egy lehetőség arra, hogy lelassíts, élvezd a társaságot – minden elvárás és kapkodás nélkül. Arról szól, hogy valódi szünetet tarts, akár a telefonodtól is. A fika alacsonyabb stressz-szinttel és jobb fókuszálással jár, és bárhol élvezhető” – magyarázza a külföldi turistáknak létrehozott honlap, a Visit Sweden.

A további „receptajánlások” között szerepel a svéd zene hallgatása a lélek felemelésére, kerékpározás az energiaszint növelésére, vagy múzeumok és kültéri művészeti alkotások látogatása az ország számos pontján.

„Nálunk a nap 100 napig le sem megy. Képzeld el, mit tehet veled a 24 órás fényterápia! Szóval kérd meg az orvosodat, hogy írja fel Svédországot, és nézd meg, mit tehet az egészségedért” – mondja Forsell a kampány videójában.

Tényleg javíthatja Svédország az egészséget?

Bár a Visit Sweden kampánya elsősorban játékos hangvételű, számos szakértő támogatja. A kampány több kutatásra is hivatkozik, többek között az Amerikai Pszichológiai Társaság, a Nemzetközi Környezet-egészségügyi Kutatófolyóirat és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség tanulmányaira.