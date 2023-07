Bolíviai lítiumbányászatba fog a Roszatom. Az erről szóló keretmegállapodást a Roszatom leányvállalata, az Uranium One írta alá, miután megnyerte a bolíviai lítiumlelőhelyeket ellenőrző YLB helyi állami vállalat tenderét. A pályázat a bányászaton kívül egy feldolgozó üzem létesítésére is vonatkozott Potosí megyében, Bolívia délnyugati részében.

Aláírják a lítiummegállapodást

Fotó: Roszatom

Aki ismeri az oroszországi vállalat széles körű tevékenységét, az tudja, hogy ezek sorában az atomerőmű-építés csak egy, bár meghatározó súlyú profil. A Világgazdaság olvasói arról is értesültek, hogy a Roszatom számos innovatív üzletágán belül a lítiumra alapozó akkumulátorgyártás is nagy hangsúlyt kap, ezt emeli ki most a társaság közleménye is más energiatároló rendszerek, high-tech berendezések előállítása mellett.

A kínaiak természetesen már ott vannak

Bolíviában találhatók a világ leggazdagabb lítiumlelőhelyei, amelyek akkumulátorgyártók sorát vonzzák, minapi cikkünk szerint egy olyan kínai konzorcium is, amelyet a Debrecenben akkumulátorgyárat építő CATL vezet. A konzorcium beruházását 1,4 milliárd dollárosra tervezik. A Roszatomé 600 millió dolláros lesz, lítium-karbonát-üzeme évi 25 ezer tonna lítiumot tud majd előállítani. A mennyiség ennél akár nagyobb is lehet a lelőhely további feltárása során.

A tendert a lítium közvetlen szorpciós eljárással történő kinyerésére írta ki az YBL. A Roszatom részvételével épül meg a Pastos Grandes-i lelőhely mellett a feldolgozóüzem.

A lítium kinyerését orosz technológiával végzik, amely a közlemény szerint gazdaságos és környezetkímélő is.

A Roszatom közreműködésével épül Bolíviában a Latin-Amerikában egyedülálló El Altó-i Nukleáris Technológiai Kutató- és Fejlesztőközpont (CNTRD), amelyben például majd atomtechnológia egészségügyi és mezőgazdasági kutatások folynak. A Roszatom által létesített ciklotronban előállított radiofarmakonokat már használják a bolíviai klinikák.

Mindig az értéklánc legelejétől

A Uranium One a Roszatom Tenex cégcsoportjához tartozik, és a világ egyik legnagyobb uránbányászati vállalata. Diverzifikált nemzetközi eszközportfólióval rendelkezik Kazahsztánban, Tanzániában és Namíbiában. Érdekeltségei vannak a színesfémek és a ritkaföldfémek piacán is. Rendelkezik a lítium sóoldatokból történő hatékony kivonásához szükséges technológiával.