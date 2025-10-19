Deviza
Ezt nem fogják hagyni, új tiltás jöhet a repülőgépeken: magától kigyulladt a lítium akkumulátor, kényszerleszállást rendeltek el – drámai videó

A lítium akkumulátorok szállítása pont az ilyen balesetek kezelhetősége érdekében már jelenleg is szigorúan van szabályozva a legtöbb légitársaságnál. A lítium akkumulátorral rendelkező eszközöket például általában a fedélzetre felvitt kézipoggyászban kell tárolni az út során, nem pedig a gép gyomrában lévő raktérben, hiszen ott nehezen lennének hozzáférhetők például egy tűzeset során.
Az Air China egyik Airbus A321-200 típusú repülőgépe kényszerleszállást hajtott végre a Sanghaj Pudong nemzetközi repülőtéren (PVG), miután egy lítium akkumulátor kigyulladt a kabinban. A repülőgép biztonságosan landolt, sérültekről nem érkezett jelentés - írja a SimpleFlying.com. Az érintett lítium-akkumulátor nem volt használatban, amikor a baleset történt, hanem az utastér feletti rakodótérben volt tárolva, egy poggyászban. 

A baleset az Air China október 18-i, a kínai Kantonból a dél-korai Szöülba tartó jártán történt, alig 20 perccel a felszállás után. A repülő személyzete sikeresen megfékezte a lángokat, majd a felszállást után 40 perccel kényszerleszállást hajtottak végre, hogy az utazók biztonságát biztosítani tudják. A légitársaság vizsgálata szerint az akkumulátort nem érte külső behatás, mielőtt kigyulladt, spontán gyulladásként tekintenek a balesetre. 

A lítium akkumulátorok szállítása pont az ilyen balesetek kezelhetősége érdekében már jelenleg is szigorúan van szabályozva a legtöbb légitársaságnál: az ilyen akkumulátorral rendelkező eszközöket például általában a fedélzetre felvitt kézipoggyászban kell tárolni az út során, nem pedig a gép gyomrában lévő raktérben, hiszen ott nehezen lennének hozzáférhetők például egy tűzeset során. A légitársaságok általában azt is szigorúan szabályozzák, hogy mekkora kapacitású akkumulátorral rendelkező eszközöket lehet felvinni a gépek fedélzetére, a WizzAir-nél például a 100 Wh feletti, de 160 Wh alatti kapacitással rendelkező akkumulátorokat csak a légitársaság előzetes jóváhagyásával lehet szállítani

a külső akkumulátorokkal pedig az utazás időtartama alatt tilos tölteni a telefonokat.

Az Air China fedélzetén történt tűzesetről videó is készült, amit alább lehet megtekinteni.

