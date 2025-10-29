Pánikszerűen importálják a dízelt és a kerozint Európába az újabb orosz szankciók miatt

Rekordot dönt az eddigi adatok szerint a dízel és a kerozin európai importja, a kereskedők ugyanis sietnek felkészülni a télre és az újabb orosz szankciók hatályba lépésére. Az egyik fő dízelexportőr India, amelynek a kivitele már szeptemberben is 20 százalékkal megugrott, októberben pedig tovább emelkedett.

Az újabb orosz szankciók felboríthatják az ellátási láncot, rekordon az uniós dízelimport / Fotó: DPA Picture-Allianc via AFP

A Kpler árupiaci adatszolgáltató cég számításai szerint október 1. és 20. között majdnem 1,9 millió hordó dízel és kerozin érkezett az Európai Unió tagországainak a kikötőibe többek között

Indiából,

Szaúd-Arábiából

és az Egyesült Államokból.

Ha ez így folytatódik, akkor havi rekordot dönt az EU ebben a két árutételben – ismertette az adatokat a Bloomberg.

Az EU 2028-ig megszüntetné az orosz olaj- és gázimportot, de az ukrajnai háború kezdete óta fokozatosan egyre inkább más országokból szerzi be az üzemanyagot. India például évek óta busás haszonnal adja el az olcsó orosz olajból feldolgozott energiahordozókat.

Az ország teljes dízelexportja 20 százalékkal emelkedett szeptemberben, az EU-ba irányuló pedig napi 291 ezer hordóval csúcsot döntött a The Hindu Business Line tudósítása szerint.

Októberben már napi 362 ezer hordó indiai dízel érkezett a blokkba, ami

a teljes import mintegy 20 százaléka,

és várhatóan ezen a szinten marad az év fennmaradó részében. Egészen 2026. január 21-ig, amikor hatályba lép a 18. uniós szankciós csomag, amely megtiltja orosz kőolajból harmadik ország által feldolgozott termék importját.

Az újabb orosz szankciók megrázhatják az ellátási láncot

A hamarosan életbe lépő korlátozás ismét megrázhatja a 27-ek ellátási láncait, ráadásul olyan időszakban, amikor a dízelre nem csupán a teherautók, a nehézgépek és a mozdonyok üzemeltetéséhez, hanem a fűtési időszakban is szükség van.

Brüsszel nem tart üzemanyaghiánytól / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A helyzetet tovább bonyolítják Donald Trump amerikai elnök szankciói a két legnagyobb orosz olajcég, a Rosznyefty és a Lukoil ellen. A két vállalat adja a teljes globális olajtermelés mintegy 5 százalékát, a piac azonban nem esett pánikba, gyors emelkedés után stabilizálódott az olaj világpiaci ára.