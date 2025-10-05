Fokozódik a helyzet, a NATO határait súrolják az orosz támadások – vadászgépeket küldtek fel a lengyelek, elrendelték a készültséget

A támadások a NATO-tagállammal határos régiókat is célba vették, közölte a Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága. A földi telepítésű légvédelmi rendszereket is fokozott készültségbe helyezték, miután Oroszország ismét légi csapásokat mért Ukrajnára az éjszaka folyamán, tudósít a Welt.

A lengyel–fehérorosz határ / Fotó: AFP

„Lengyel és szövetséges repülőgépek is jelen vannak a légterünkben, miközben a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszereket a legmagasabb készültségi szintre emelték” – közölte Lengyelország hadműveleti parancsnoksága vasárnap kora reggel az X-en közzétett bejegyzésében, az Al Jazeera szerint. „Ezek az intézkedések megelőző jellegűek, és a légtér biztosítására, valamint a polgárok védelmére irányulnak, különösen a fenyegetett régióval szomszédos területeken” – tette hozzá. A lengyel hadsereg közölte, hogy figyelemmel kíséri a jelenlegi helyzetet, és kijelentette, hogy a parancsnoksága alatt álló erők „továbbra is teljes mértékben készen állnak az azonnali reagálásra”.

Szeptember végén Lengyelország kénytelen volt rövid időre lezárni légterének egy részét Varsótól délkeletre, miután Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna felett.

❗️Uwaga, w nocy z 4 na 5 października 2025 r. Federacja Rosyjska kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.



W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury.… pic.twitter.com/OJ7WGHT5xu — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 5, 2025

A hónap elején lengyel és NATO-erők orosz drónokat is elfogtak, amelyek beléptek Lengyelország légterébe, ami az első közvetlen katonai összecsapásuk Moszkvával a Kreml 2022-es teljes körű ukrajnai inváziója óta.

A gócpont: Lviv

A hatóságok szerint drónokat és rakétákat vetettek be egy nagyszabású orosz légi csapásban Nyugat-Ukrajna ellen. Az ukrán légierő ezt követően országos rakétariadót adott ki. A támadások egyik gócpontja Lviv városa, ahol Andrij Szadovij polgármester szerint rakéták közelednek, miközben a légvédelem már drónokat támad. A Reuters hírügynökség tudósítói minden irányból légvédelmi tűzről számoltak be.

Zaporizzsja városát vasárnap kora reggel drónok és vadászgépek együttes támadása érte, ahogy Ivan Fedorov regionális katonai igazgató a Telegramon jelentette.

Elmondása szerint legalább tíz harci drón és irányított bomba csapódott a városra. Egy ember meghalt és legalább négy lakos megsérült. A város egyes részein szünetelt a víz- és áramszolgáltatás.

Kijev, Dnyipro és Odessza is dróntámadásokról számolt be. Kezdetben nem álltak rendelkezésre információk a városokban esetlegesen bekövetkezett áldozatokról vagy károkról. A pilóta nélküli légi járművek első hullámait már célba vette a keleti légvédelem. Sok helyen robbanások hangja visszhangzott az éjszaka folyamán. „Órák óta hatalmas támadás zajlik Ukrajna ellen. Hatalmas erőket vezényeltek Lviv megtámadására. Drónokat és rakétákat is bevetettek” – írta Cezary Tomczyk lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes a közösségi médiában. Hangsúlyozta, hogy a lengyel és szövetséges harci repülőgépek által végrehajtott művelet folyamatban van. „Ez az egyik legnagyobb támadás a háború kezdete óta” – mondta a Gazeta.pl cikke szerint.