Fizetési forradalom kialakulóban: a PayPal beférkőzik a ChatGPT-be, amivel az online vásárlás egy csapásra megváltozhat

A PayPal megállapodást kötött az OpenAI-jal, amelynek értelmében az online fizetési rendszer digitális pénztárcája beépül a ChatGPT-be. A felhasználók közvetlenül fizethetnek majd azokon a termékeken keresztül, amelyeket a csetbot segítségével találnak – közölte a vállalat a CNBC-vel.

A PayPal digitális pénztárcája közvetlenül beépül a ChatGPT-be / Fotó: freepik.com

A hétvégén megkötött megállapodás értelmében a jövő évtől a PayPal teljes ökoszisztémája integrálódik a ChatGPT-be. Ez azt jelenti, hogy

a PayPal felhasználói a mesterséges intelligencián keresztül vásárolhatnak, míg a kereskedők értékesíthetnek rajta, és a termékeik is megjelenhetnek benne

– magyarázta Alex Chriss, a PayPal vezérigazgatója az üzleti lapnak.

A PayPal a mesterséges intelligencián alapuló, online vásárlás fizetési alapjává válna

A lépés a PayPalt az elsők közé helyezi az OpenAI e-kereskedelmi terjeszkedésében. A cél az, hogy a heti több mint 700 millió ChatGPT-felhasználó a MI segítségével találjon rá a kívánt termékekre. Ez olyan lesz, mintha egy személyes vásárlási tanácsadó segítené őket.

A vállalat emellett kezeli majd a kereskedők fizetési útvonalait, a tranzakciók ellenőrzését és az egyéb háttérfolyamatokat is, így az egyes eladóknak nem kell külön regisztrálniuk az OpenAI-nál – közölte a PayPal.

Chriss hangsúlyozta, hogy mind a fogyasztók, mind a kereskedők a PayPal által hitelesítettek, ami jelentősen csökkenti a csalás kockázatát. A vásárlók bankszámláról, bankkártyáról vagy PayPal-egyenlegből is fizethetnek, és élvezhetik a vásárlói védelem, a csomagkövetés és a vitás ügyek rendezése nyújtotta biztonságot.

Chriss szerint az ügynökszerű, MI-alapú vásárlás egy teljesen új vásárlási paradigmát valósít meg, és gyorsan a jövő egyik kulcselemévé válhat.

A PayPal azt is bejelentette, hogy kiterjeszti az OpenAI vállalati MI-megoldásainak alkalmazását a saját dolgozói körében, hogy ezzel felgyorsítsa a termékfejlesztési ciklusokat.

A fizetési platform nemrég együttműködést jelentett be a Google-lal és a Perplexityvel.

Az OpenAI pedig már szeptemberben bejelentette, hogy felhasználói a Shopify és Etsy kereskedőitől is vásárolhatnak, két hete pedig az amerikai Walmarttal kötött e-kereskedelmi megállapodást.