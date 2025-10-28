Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Fizetési forradalom kialakulóban: a PayPal beférkőzik a ChatGPT-be, amivel az online vásárlás egy csapásra megváltozhat

A PayPal digitális pénztárcája közvetlenül beépül a ChatGPT-be, így a felhasználók azonnal fizethetnek azokon az oldalakon keresztül, amelyeket a mesterséges intelligencia ajánl nekik. A PayPal és az OpenAI együttműködése új fejezetet nyithat az online vásárlásban, a fizetési rendszer pedig a mesterséges intelligenciára épülő e-kereskedelem kulcsszereplőjévé válhat.
Németh Anita
2025.10.28, 18:00

A PayPal megállapodást kötött az OpenAI-jal, amelynek értelmében az online fizetési rendszer digitális pénztárcája beépül a ChatGPT-be. A felhasználók közvetlenül fizethetnek majd azokon a termékeken keresztül, amelyeket a csetbot segítségével találnak – közölte a vállalat a CNBC-vel.

paypal happy smiling woman in pink shirt on sofa at home shopping online
A PayPal digitális pénztárcája közvetlenül beépül a ChatGPT-be / Fotó: freepik.com

A hétvégén megkötött megállapodás értelmében a jövő évtől a PayPal teljes ökoszisztémája integrálódik a ChatGPT-be. Ez azt jelenti, hogy 

a PayPal felhasználói a mesterséges intelligencián keresztül vásárolhatnak, míg a kereskedők értékesíthetnek rajta, és a termékeik is megjelenhetnek benne 

– magyarázta Alex Chriss, a PayPal vezérigazgatója az üzleti lapnak.

A PayPal a mesterséges intelligencián alapuló, online vásárlás fizetési alapjává válna

A lépés a PayPalt az elsők közé helyezi az OpenAI e-kereskedelmi terjeszkedésében. A cél az, hogy a heti több mint 700 millió ChatGPT-felhasználó a MI segítségével találjon rá a kívánt termékekre. Ez olyan lesz, mintha egy személyes vásárlási tanácsadó segítené őket.

A vállalat emellett kezeli majd a kereskedők fizetési útvonalait, a tranzakciók ellenőrzését és az egyéb háttérfolyamatokat is, így az egyes eladóknak nem kell külön regisztrálniuk az OpenAI-nál – közölte a PayPal.

Chriss hangsúlyozta, hogy mind a fogyasztók, mind a kereskedők a PayPal által hitelesítettek, ami jelentősen csökkenti a csalás kockázatát. A vásárlók bankszámláról, bankkártyáról vagy PayPal-egyenlegből is fizethetnek, és élvezhetik a vásárlói védelem, a csomagkövetés és a vitás ügyek rendezése nyújtotta biztonságot.

Chriss szerint az ügynökszerű, MI-alapú vásárlás egy teljesen új vásárlási paradigmát valósít meg, és gyorsan a jövő egyik kulcselemévé válhat.

A PayPal azt is bejelentette, hogy kiterjeszti az OpenAI vállalati MI-megoldásainak alkalmazását a saját dolgozói körében, hogy ezzel felgyorsítsa a termékfejlesztési ciklusokat.

A fizetési platform nemrég együttműködést jelentett be a Google-lal és a Perplexityvel.

Az OpenAI pedig már szeptemberben bejelentette, hogy felhasználói a Shopify és Etsy kereskedőitől is vásárolhatnak, két hete pedig az amerikai Walmarttal kötött e-kereskedelmi megállapodást.

Új mobilpénztárcát indított a PayPal, amellyel iPhone-on is elérhető lesz a készpénzmentes fizetés

A készpénzmentes fizetés egyre inkább a mobiltelefonok irányába tolódik, és ezt a trendet a PayPal is felismerte. A cég Németországban új „mobilpénztárcát” vezetett be tavasszal azzal a céllal, hogy a bolti vásárlások során is valós alternatívát nyújtson az Apple Pay és a Google Pay mellett.

Az új megoldás a modern okostelefonokba beépített NFC-csipre épít. Ez lehetővé teszi, hogy a vásárlók egyszerűen csak a terminálhoz érintsék a telefonjukat, és a fizetés automatikusan elindul a PayPal alkalmazáson keresztül. Ez az érintéses fizetési módszer (más néven „tap to pay”) tavaszig főként az Apple és a Google platformján volt elérhető, valamint néhány bank is kínálta már ezt az opciót.

