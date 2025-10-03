Deviza
EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF331.79 -0.03% GBP/HUF446.03 -0.09% CHF/HUF416.15 -0.08% PLN/HUF91.35 -0.05% RON/HUF76.49 -0.01% CZK/HUF16.03 +0.03% EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF331.79 -0.03% GBP/HUF446.03 -0.09% CHF/HUF416.15 -0.08% PLN/HUF91.35 -0.05% RON/HUF76.49 -0.01% CZK/HUF16.03 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autópiac
orosz gazdaság
Geely Csoport
Oroszország
autóipar
autó
Lada

Putyin szeme láttára omlik össze az orosz gazdaság egyik legfontosabb része: kínai autók ostromolják a Ladát

Ötödével kevesebb autó fogyott idén Oroszországban, mint egy évvel korábban. Putyin Oroszországában a kínai autók lassan leváltják a nemzeti Ladát.
VG/MTI
2025.10.03, 08:34
Frissítve: 2025.10.03, 08:47

Oroszországban 122 700 új személyautót adtak el szeptemberben, 18,7 százalékkal kevesebbet tavaly szeptemberrel összevetve – áll az orosz Avtostat elemző ügynökség pénteken ismertetett jelentésében. Putyin foghatja a fejét.

putyin oroszország
Putyin szeme láttára omlik össze az orosz gazdaság egyik legfontosabb része: kínai autók ostromolják a Ladát / Fotó: Oleg Elkov / Shutterstock

Az idei első kilenc hónapban 895 900 új autót értékesítettek Oroszországban, ami 22,4 százalékkal maradt el a tavalyi azonos időszakhoz képest.

Szeptemberben, ahogy már hosszú ideje, 

a Lada márka volt a piacvezető, 26 400 új autó eladásával, piaci részesedése pedig több mint 21 százalékos volt, ami elmaradt az egy évvel korábbi 23 százaléktól.

A második helyen a kínai Haval végzett 16 700 autóeladással. A következő három márka is kínai volt: a Geely (9700), a fehérorosz és a kínai vegyes vállalkozásában készülő Belgee (8300) és a Chery (8002).

A modellek alapján a rangsort a Lada Granta vezette, amelyekből 11 900-at adtak el. A listán a következő a Haval Jolion crossover (6400), a Lada Vesta (6000), a Belgee X50 (5500) és a Geely Monjaro (4004).

A fenti adatok egybevágnak a Világgazdaság korábbi elemzésével, miszerint az orosz autópiac és autóipar egyre nehezebb helyzetbe kerül. 

Az adatok azt mutatják, hogy az orosz gazdaság a vártnál gyorsabban hűl. Ezt támasztja alá az orosz autópiac válsága, amely immáron az autókereskedések szintjére is begyűrűzött.

Az év elejétől szeptember 1-jéig Oroszország teljes területén 9 százalékkal csökkent a szalonok száma, mindösszesen 7284-et tartottak nyilván 17,1 millió négyzetkilométeren. Ebben az értékesítési pontok és a bemutatótermek is benne vannak. Ami külön baj, hogy a nagyobb lélekszámú városokban fokozott a bezárási ütem. Putyin egyre nehezebb helyzetbe kerül, mert a gazdasági problémák idővel politikaihoz vezetnek.

Mégse tudják elindítani az új Lada sorozatgyártását az oroszok: rengetegen maradtak hoppon – súlyos oka van a csúszásnak

Az új Lada Iskra szedán egyelőre gyakorlatilag elérhetetlen a vásárlók számára. Bár a hivatalos értékesítés júliusban elindult, az autó tömeggyártása csak 2026 tavaszán kezdődhet meg. Szakértők szerint feltehetően alkatrész- és logisztikai problémák adódtak, ami jól mutatja, hogy az orosz gazdaság, benne az autóiparral, a válság felé halad.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu