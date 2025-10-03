Oroszországban 122 700 új személyautót adtak el szeptemberben, 18,7 százalékkal kevesebbet tavaly szeptemberrel összevetve – áll az orosz Avtostat elemző ügynökség pénteken ismertetett jelentésében. Putyin foghatja a fejét.

Putyin szeme láttára omlik össze az orosz gazdaság egyik legfontosabb része: kínai autók ostromolják a Ladát / Fotó: Oleg Elkov / Shutterstock

Az idei első kilenc hónapban 895 900 új autót értékesítettek Oroszországban, ami 22,4 százalékkal maradt el a tavalyi azonos időszakhoz képest.

Szeptemberben, ahogy már hosszú ideje,

a Lada márka volt a piacvezető, 26 400 új autó eladásával, piaci részesedése pedig több mint 21 százalékos volt, ami elmaradt az egy évvel korábbi 23 százaléktól.

A második helyen a kínai Haval végzett 16 700 autóeladással. A következő három márka is kínai volt: a Geely (9700), a fehérorosz és a kínai vegyes vállalkozásában készülő Belgee (8300) és a Chery (8002).

A modellek alapján a rangsort a Lada Granta vezette, amelyekből 11 900-at adtak el. A listán a következő a Haval Jolion crossover (6400), a Lada Vesta (6000), a Belgee X50 (5500) és a Geely Monjaro (4004).

A fenti adatok egybevágnak a Világgazdaság korábbi elemzésével, miszerint az orosz autópiac és autóipar egyre nehezebb helyzetbe kerül.

Az adatok azt mutatják, hogy az orosz gazdaság a vártnál gyorsabban hűl. Ezt támasztja alá az orosz autópiac válsága, amely immáron az autókereskedések szintjére is begyűrűzött.

Az év elejétől szeptember 1-jéig Oroszország teljes területén 9 százalékkal csökkent a szalonok száma, mindösszesen 7284-et tartottak nyilván 17,1 millió négyzetkilométeren. Ebben az értékesítési pontok és a bemutatótermek is benne vannak. Ami külön baj, hogy a nagyobb lélekszámú városokban fokozott a bezárási ütem. Putyin egyre nehezebb helyzetbe kerül, mert a gazdasági problémák idővel politikaihoz vezetnek.