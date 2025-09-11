Putyin ezt nem akarta látni, most mégis kénytelen szembesülni vele: súlyos baj derült ki az orosz gazdaságról, nem lehet tovább titkolni

Egészen konkrét eset mutatja, hogy finoman szólva sem dübörög az orosz gazdaság. Az vitathatatlan, hogy a helyzet korántsem annyira gyászos, mint ahogyan azt sokszor láttatják Európában, de az is tény, hogy az utóbbi időben mintha megváltoztak volna a kilátások Oroszország előtt.

Orosz gazdaság: már alig lehet kapni új autót / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Erről a Világgazdaság is írt, legutóbb például arról, hogy Makszim Resetnyikov orosz gazdaságfejlesztési miniszter szerint a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a gazdaság a vártnál gyorsabban hűl. German Gref, a Sberbank vezérigazgatója pedig úgy fogalmazott, hogy a második negyedévben az orosz gazdaság a „technikai stagnálás” szakaszába lépett. „Július és augusztus elég egyértelműen jelzi, hogy közeledünk a nullaszázalékos szinthez” – tette hozzá.

Orosz gazdaság: már alig lehet kapni új autót

Ezt a helyzetjelentést támasztja alá minden eddiginél plasztikusabban az orosz autópiac válsága, amely immáron az autókereskedések szintjére is begyűrűzött. Méghozzá nem is akármilyen tempóban.

Az év elejétől szeptember 1-jéig Oroszország teljes területén 9 százalékkal csökkent a szalonok száma,

így mostanra mindösszesen 7284-et tartanak nyilván 17,1 millió négyzetkilométeren. Ebben az értékesítési pontok és a bemutatótermek is benne vannak. Ami külön baj, hogy a nagyobb lélekszámú városokban fokozott a bezárási ütem.

A leglátványosabban Rosztov-na-Donuban (történelmi város a Don partján, fontos kulturális, oktatási, politikai, kereskedelmi és gazdasági központ, a Rosztovi terület székhelye) tűnnek el az autószalonok, itt a csökkenés mértéke csaknem 30 százalékos, és mostanra mindösszesen 94 autókereskedés maradt.

Voronyezsben ugyanez 18,8 százalék és 65,

Volgográdban és 18,3 százalék és 58,

Szamarában 18,2 százalék és 117,

valamint Krasznojarszkban 17,2 és 96.

A legnagyobb piacok is visszaestek: Moszkva (mínusz 11,1 százalék, 706) és Szentpétervár (mínusz 17,6 százalék, 365).

És ez csak rosszabb lesz az előrejelzések szerint. „Az autókereskedők ugyanis arról számoltak be, hogy mintegy egyharmaduk súlyos anyagi nehézségekkel küzd, sőt egyenesen a működésük megszüntetésének a szélén áll” – erről Alekszej Podscsekoldin, az Orosz Gépjármű-kereskedők Szövetségének elnöke beszélt.